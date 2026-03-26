Cellebrite bringt Guardian Investigate auf den Markt, das KI-gestützte Nervenzentrum, das die Art und Weise revolutioniert, wie Ermittlungsteams Fälle abschließen

Ermittler und KI-Agenten lösen gemeinsam Fälle in verschiedenen Abteilungen und Behörden schneller

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 27. März 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute die weltweite Verfügbarkeit von Guardian Investigate bekannt, einer kollaborativen KI-gestützten Ermittlungsmanagementlösung, die eine Reihe von Funktionen für die tägliche Zusammenarbeit zwischen Ermittlern, Abteilungen und Behörden bietet. Guardian Investigate stellt einen radikalen Wandel in der Art und Weise dar, wie Ermittler agentische KI in Fallakten einsetzen. Sie können nun Fragen zu ihren Beweismitteln stellen, Verknüpfungen aufdecken und Zeitpläne für die verschiedenen Akten erstellen und die Arbeit gleichzeitig vorantreiben, während sie die Übersicht und die Überwachungskette wahren.

Heute gibt es mehr Untersuchungen als Menschen, die sie durchführen können. Wichtige digitale Beweise sind über Dokumente, Bilder, Mobiltelefondaten, Anrufprotokolle und andere Beweismittel verstreut, so dass die Ermittler weder die Zeit noch die Ressourcen haben, sie zusammenzufügen. Guardian Investigate ist die erste Lösung, die für Behörden- und Abteilungsleiter entwickelt wurde, um Großschadenslagen erfolgreich zu bewältigen. Sie bietet sofortige Transparenz bei Großschadenslagen, Schießereien mit Beteiligung von Polizisten oder groß angelegten strafrechtlichen Ermittlungen — wenn frühe Entscheidungen die gesamte Untersuchung beeinflussen und kein Spielraum für Fehler bleibt. Diese Lösung kombiniert agentische KI, fortschrittliche Analysen und zentralisiertes Ermittlungsmanagement, um die Organisation, Ausrichtung und Zusammenarbeit von Teams zu gewährleisten.

„Wenn die Medien vor der Tür stehen und Entscheidungen in den ersten Stunden die gesamte Untersuchung beeinflussen, brauchen die Teams eine Lösung, die ihnen sofortige Transparenz und Organisation bietet", sagte Thomas E. Hogan, Chief Executive Officer von Cellebrite. „Guardian Investigate ermöglicht es den Ermittlern, ihre Fälle in Echtzeit zu bearbeiten und nicht nur das zu überprüfen, was andere vorbereitet haben, und gibt den Behördenleitern einen Echtzeit-Überblick über alle beteiligten Einheiten. Wenn die Ermittler ihre Fälle schneller aufklären und die Staatsanwälte vollständigere Beweismittel erhalten, beschleunigt sich der gesamte Justizprozess. So sieht modernes Ermittlungsmanagement aus."

„Guardian Investigate schließt die Lücke, indem es Ermittlern ermöglicht, die gesamte Untersuchung digital zu verwalten. Der Weg, den Cellebrite mit Investigate einschlägt, wird sich fantastisch auf die Ergebnisse der Fälle auswirken", sagte Kent Nielsen, Digital Forensics Investigator beim Brazoria County Sheriff's Office in Texas, das am Design-Partner-Programm von Cellebrite teilnimmt und die Lösung derzeit in aktiven Untersuchungen testet.

In einem viel beachteten Fall verwenden elf Ermittler des Brazoria County Sheriff's Office Guardian Investigate, um 64 Aufgaben aus der Ferne zu aktualisieren. Dies ermöglicht schnellere und gezieltere wöchentliche Überprüfungen durch ein Live-Fall-Dashboard, das Aktualisierungen, Echtzeit-Zuweisungen und die Gesamtbesprechungszeit rationalisiert. Bei Ermittlungen im Bereich der Internetkriminalität gegen Kinder (ICAC) erstellen die Analysten operative Informationspakete innerhalb von Stunden statt Monaten.

Durch die Integration von Guardian Investigate mit den Beweismittelverwaltungs- und Kollaborationsfunktionen von Guardian bietet Cellebrite eine End-to-End-Lösung. Die Ermittler müssen nicht warten, bis die Geräte aus dem Labor zurückkommen. Die Beweise fließen in Echtzeit direkt in Guardian Investigate ein und ermöglichen eine zentrale Fallprüfung, Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit und Erstellung von Berichten, während gleichzeitig eine sichere Beweiskette aufrechterhalten wird.

Cellebrite bietet flexible Optionen je nach den Bedürfnissen der Behörde: Guardian Investigate bietet kollaboratives, agentische KI-basiertes Ermittlungsmanagement auf Unternehmensebene, während Cellebrite Genesis, das Anfang dieser Woche angekündigt wurde, Teams sofortigen Zugriff auf eine eigenständige Lösung bietet, die vom ersten Tag an Ergebnisse liefert. Beide werden von der KI von Cellebrite unterstützt, und wenn sie zusammen eingesetzt werden, erhöht die kombinierte Kapazität die Fähigkeit einer Behörde, die Wahrheit aufzudecken und der Gerechtigkeit zu dienen.

„Die KI von Cellebrite wirkt wie ein Kraftmultiplikator, der die Effizienz steigert und Erkenntnisse aufdeckt, die den Ermittlern die Beurteilung erleichtern", sagte Ronnen Armon, Chief Products and Technologies Officer bei Cellebrite. „Das Besondere an Guardian Investigate ist, dass es die Barrieren zwischen den Abteilungen und Behörden überwindet. Ermittler, Analysten und Führungspersonal aus verschiedenen Gerichtsbarkeiten können in Echtzeit und mit voller Transparenz an ein und demselben Fall zusammenarbeiten. Cellebrite ist bestrebt, eng mit den Behörden für öffentliche Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste zusammenzuarbeiten und sie mit Cloud- und KI-Technologien zu unterstützen, die ihnen helfen, schneller die Wahrheit zu finden."

Die Technologie von Cellebrite wird jedes Jahr in fast 3 Millionen Ermittlungen weltweit eingesetzt. Mehr als 7.000 Kunden sind damit in der Lage, rechtlich sanktionierte Ermittlungen in den Bereichen Kindesausbeutung, Mord, Terrorismus, Grenzkontrollen, Sexualverbrechen, Drogen und andere organisierte Kriminalität, Menschenhandel, Betrug, Diebstahl geistigen Eigentums, Finanzverbrechen, interne Ermittlungen, eDiscovery-Fälle und vieles mehr durchzuführen und dabei die Einhaltung von Behördenprotokollen und weitreichenden gesetzlichen Anforderungen zu gewährleisten.

Verfügbarkeit: Guardian Investigate ist ab sofort weltweit erhältlich.

Nehmen Sie am C2C User Summit 2026 teil, der jährlichen Anwenderkonferenz von Cellebrite, und erleben Sie Cellebrite Genesis und Cellebrite Guardian Investigate persönlich. Weitere Informationen und Anmeldung unter cellebrite.com.

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Informationen zu Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7.000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, fast 3 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

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