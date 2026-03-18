Cellebrite เปิดตัว Guardian Investigate ศูนย์กลางการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งปฏิวัติวิธีการทำงานของทีมสืบสวนในการปิดคดี
News provided byCellebrite
18 Mar, 2026, 20:30 CST
ผู้สืบสวนและ AI agents ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขคดีได้เร็วขึ้นในทุกหน่วยงานและองค์กร
ไทสันส์ คอร์เนอร์, รัฐเวอร์จิเนีย และเปตะห์ติกวา, อิสราเอล, 18 มีนาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับภาครัฐและเอกชน ประกาศเปิดตัว Guardian Investigate ทั่วโลก ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการการสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานร่วมกัน โดยมอบชุดความสามารถสำหรับการทำงานร่วมกันในขั้นตอนการทำงานประจำวันระหว่างผู้สืบสวน แผนก และหน่วยงานต่าง ๆ Guardian Investigate คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับวิธีการที่นักสืบใช้ AI ในแฟ้มคดี พวกเขาสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักฐาน ค้นหาความเชื่อมโยง รวมถึงสร้างไทม์ไลน์ในแฟ้มต่าง ๆ ตลอดจนดำเนินงานไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่กระทบต่อการกำกับดูแลและห่วงโซ่การควบคุมหลักฐาน
ปัจจุบัน มีคดีความมากกว่าจำนวนบุคลากรที่จะมาช่วยแก้ไข หลักฐานดิจิทัลที่สำคัญกระจัดกระจายอยู่ตามเอกสาร รูปภาพ ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ บันทึกรายละเอียดการโทร และหลักฐานอื่น ๆ ทำให้ผู้สืบสวนไม่มีเวลาหรือทรัพยากรเพียงพอที่จะรวบรวมหลักฐานเหล่านั้นเข้าด้วยกัน Guardian Investigate เป็นโซลูชันแรกที่สร้างขึ้นสำหรับผู้นำหน่วยงานและแผนกต่าง ๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์สำคัญได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนในทันทีระหว่างเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์ยิงกันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ หรือการสืบสวนคดีอาญาขนาดใหญ่ใด ๆ เมื่อการตัดสินใจในช่วงแรก ๆ จะกำหนดทิศทางของการสืบสวนทั้งหมด และไม่มีโอกาสผิดพลาดเลย โซลูชันดังกล่าวผสานผู้ช่วย AI อัจฉริยะ การวิเคราะห์ขั้นสูง และการจัดการการสืบสวนแบบรวมศูนย์ เพื่อให้ทีมงานมีความเป็นระเบียบ สอดคล้อง และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"เมื่อรถข่าววนเวียนอยู่รอบ ๆ และการตัดสินใจในชั่วโมงแรก ๆ จะกำหนดทิศทางของการสืบสวนทั้งหมด ทีมงานต้องการโซลูชันซึ่งมอบข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นระเบียบในทันที Guardian Investigate ช่วยให้ผู้สืบสวนสามารถทำงานในคดีของตนได้แบบเรียลไทม์ ไม่ใช่แค่ตรวจสอบสิ่งที่คนอื่นเตรียมไว้ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แบบเรียลไทม์ เมื่อผู้สืบสวนสร้างคดีซึ่งหนักแน่นได้เร็วขึ้น และอัยการได้รับชุดหลักฐานที่ครบถ้วนมากขึ้น กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดก็จะใช้เวลาน้อยลง นี่คือลักษณะของการบริหารจัดการการสืบสวนสมัยใหม่" Thomas E. Hogan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cellebrite กล่าว
"Guardian Investigate เชื่อมช่องว่างโดยช่วยให้ผู้สืบสวนสามารถจัดการการสืบสวนทั้งหมดได้แบบดิจิทัล ทิศทางที่ Cellebrite กำลังดำเนินการกับ Investigate นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผลลัพธ์ของคดี" Kent Nielsen ผู้สืบสวนด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลจากสำนักงานนายอำเภอเขตบราโซเรีย รัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันธมิตรด้านการออกแบบของ Cellebrite และกำลังทดลองใช้โซลูชันนี้กับคดีที่กำลังดำเนินการอยู่ กล่าวเสริม
ในคดีสำคัญคดีหนึ่ง ผู้สืบสวนสิบเอ็ดคนจากสำนักงานนายอำเภอเขตบราโซเรียกำลังใช้ Guardian Investigate เพื่ออัปเดตงาน 64 งานจากระยะไกล ทำให้การตรวจสอบรายสัปดาห์รวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้นผ่านแดชบอร์ดคดีแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการอัปเดต การมอบหมายงานแบบเรียลไทม์ และลดเวลาการประชุมโดยรวม ในการสืบสวนคดีอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็ก (ICAC) นักวิเคราะห์สามารถสร้างชุดข้อมูลข่าวกรองเชิงปฏิบัติการได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง แทนที่จะใช้เวลาหลายเดือน
Cellebrite นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรด้วยการผสาน Guardian Investigate เข้ากับความสามารถในการจัดการหลักฐานและการทำงานร่วมกันของ Guardian ผู้สืบสวนไม่จำเป็นต้องรออุปกรณ์ส่งกลับมาจากห้องปฏิบัติการ หลักฐานจะไหลเข้าสู่ Guardian Investigate โดยตรงแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบคดีแบบรวมศูนย์ จัดการงาน ทำงานร่วมกัน และสร้างเรื่องราวได้ทั้งหมด ไปพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่การควบคุมหลักฐาน
Cellebrite นำเสนอตัวเลือกซึ่งยืดหยุ่นตามความต้องการของหน่วยงาน: Guardian Investigate มอบการจัดการการสืบสวนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งทำงานร่วมกันได้ในระดับองค์กร ขณะที่ Cellebrite Genesis ซึ่งประกาศไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ช่วยให้ทีมงานเข้าถึงโซลูชันที่ทำงานอิสระได้ทันที โดยมอบผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรก ทั้งสองระบบขับเคลื่อนด้วย Cellebrite AI และเมื่อใช้ร่วมกัน ความสามารถซึ่งรวมเป็นหนึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานในการค้นหาความจริงและให้ความยุติธรรม
"Cellebrite AI ทำหน้าที่เพิ่มพลัง เสริมประสิทธิภาพ และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจของผู้สืบสวน สิ่งที่ทำให้ Guardian Investigate แตกต่างคือการทำลายกำแพงระหว่างแผนกและหน่วยงานต่าง ๆ นักสืบ นักวิเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาจากหลายเขตอำนาจสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในคดีเดียวกันได้อย่างครบถ้วน Cellebrite มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ การป้องกันประเทศ และหน่วยงานข่าวกรอง ตลอดจนเสริมศักยภาพให้พวกเขาด้วยเทคโนโลยีคลาวด์และ AI ที่ช่วยให้ค้นพบความจริงได้เร็วขึ้น" Ronnen Armon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cellebrite เพิ่มเติม
เทคโนโลยีของ Cellebrite ถูกนำไปใช้ในการสืบสวนเกือบ 3 ล้านคดีทั่วโลกในแต่ละปี ช่วยให้ลูกค้ากว่า 7,000 รายสามารถแก้ไขคดีที่ได้รับการอนุมัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการแสวงประโยชน์จากเด็ก การฆาตกรรม การก่อการร้าย การควบคุมชายแดน อาชญากรรมทางเพศ ยาเสพติดและเครื่อข่ายอาชญากรรมอื่น ๆ การค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางการเงิน การสืบสวนภายใน คดี eDiscovery และอื่น ๆ ในขณะเดียวกันก็รับประกันการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานตลอดจนข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่หลากหลาย
ความพร้อม: Guardian Investigate พร้อมใช้งานแล้วทั่วโลก
เข้าร่วม C2C User Summit 2026 งานประชุมผู้ใช้ประจำปีของ Cellebrite เพื่อสัมผัสประสบการณ์ Cellebrite Genesis และ Cellebrite Guardian Investigate ด้วยตนเอง เรียนรู้เพิ่มเติมและลงทะเบียนที่นี่
การอ้างอิงถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
การอ้างอิงถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ไม่ถือเป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่ในหรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นมาใช้โดยการอ้างอิง และคุณไม่ควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
ติดต่อ:
สื่อมวลชน
Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์ด้านเนื้อหา
[email protected]
+1 404.804.5910
นักลงทุนสัมพันธ์
Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
Share this article