Cellebrite anuncia próximos eventos para investidores em 10 de junho de 2026

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Cellebrite

05 jun, 2026, 18:29 GMT

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação Digital e Inteligência alimentadas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje que a Empresa planeja participar de dois próximos eventos para investidores em 10 de junho de 2026.

Data:

10 de junho de 2026

Evento:

Palestra sobre Tecnologia de IA Cellebrite

Visão geral:

Um mergulho aprofundado na IA na Cellebrite – desde a pesquisa de vulnerabilidades até o uso interno e a
introdução do Genesis, a nova plataforma de IA agente da empresa para
investigações

Hora da apresentação:

9:00 da manhã ET

Formato:

Webcast

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk

URL do Webcast:

https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/

Moderado por:

Brian Essex, CFA, diretor executivo, J.P. Morgan

Executivos da Cellebrite:

Shiven Ramji, presidente de produtos e tecnologia

Christopher Wade, diretor de tecnologia

Evyatar Ramot, chefe de Inovação em IA




Data:

10 de junho de 2026

Conferência:

Conferência de Tecnologia Mizuho 2026

Hora da apresentação:

11h15 ET

Formato:

Diálogo aberto

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026

URL do Webcast:

https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026

Executivos da Cellebrite:

David Barter, diretor financeiro

Andrew Kramer, vice-presidente de relações com investidores e tesouraria

Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Relações com Investidores
Andrew Kramer
vice-presidente de Relações com Investidores e Tesouraria
[email protected]
+1 973.206.7760

Imprensa
Victor Cooper
diretor sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo
[email protected]
+1 404.804.5910

FONTE Cellebrite

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