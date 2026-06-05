Cellebrite anuncia próximos eventos para investidores em 10 de junho de 2026
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05 jun, 2026, 18:29 GMT
TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação Digital e Inteligência alimentadas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje que a Empresa planeja participar de dois próximos eventos para investidores em 10 de junho de 2026.
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Data:
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10 de junho de 2026
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Evento:
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Palestra sobre Tecnologia de IA Cellebrite
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Visão geral:
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Um mergulho aprofundado na IA na Cellebrite – desde a pesquisa de vulnerabilidades até o uso interno e a
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Hora da apresentação:
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9:00 da manhã ET
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Formato:
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Webcast
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URL do evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk
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URL do Webcast:
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https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/
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Moderado por:
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Brian Essex, CFA, diretor executivo, J.P. Morgan
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Executivos da Cellebrite:
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Shiven Ramji, presidente de produtos e tecnologia
Christopher Wade, diretor de tecnologia
Evyatar Ramot, chefe de Inovação em IA
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Data:
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10 de junho de 2026
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Conferência:
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Conferência de Tecnologia Mizuho 2026
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Hora da apresentação:
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11h15 ET
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Formato:
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Diálogo aberto
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URL do evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026
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URL do Webcast:
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Executivos da Cellebrite:
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David Barter, diretor financeiro
Andrew Kramer, vice-presidente de relações com investidores e tesouraria
Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.
Relações com Investidores
Andrew Kramer
vice-presidente de Relações com Investidores e Tesouraria
[email protected]
+1 973.206.7760
Imprensa
Victor Cooper
diretor sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo
[email protected]
+1 404.804.5910
FONTE Cellebrite
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