Cellebrite anuncia próximos eventos para investidores em 10 de junho de 2026

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação Digital e Inteligência alimentadas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje que a Empresa planeja participar de dois próximos eventos para investidores em 10 de junho de 2026.

Data: 10 de junho de 2026 Evento: Palestra sobre Tecnologia de IA Cellebrite Visão geral: Um mergulho aprofundado na IA na Cellebrite – desde a pesquisa de vulnerabilidades até o uso interno e a

introdução do Genesis, a nova plataforma de IA agente da empresa para

investigações Hora da apresentação: 9:00 da manhã ET Formato: Webcast URL do evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-technology-talk URL do Webcast: https://jp-morgan-tech-talk-with-cellebrite-management-oe-live-jun-2026.open-exchange.net/ Moderado por: Brian Essex, CFA, diretor executivo, J.P. Morgan Executivos da Cellebrite: Shiven Ramji, presidente de produtos e tecnologia Christopher Wade, diretor de tecnologia Evyatar Ramot, chefe de Inovação em IA









Data: 10 de junho de 2026 Conferência: Conferência de Tecnologia Mizuho 2026 Hora da apresentação: 11h15 ET Formato: Diálogo aberto URL do evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/mizuho-technology-conference-2026 URL do Webcast: https://kvgo.com/mizuho/cellebrite-di-ltd-june-2026 Executivos da Cellebrite: David Barter, diretor financeiro Andrew Kramer, vice-presidente de relações com investidores e tesouraria

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Relações com Investidores

Andrew Kramer

vice-presidente de Relações com Investidores e Tesouraria

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+1 973.206.7760

Imprensa

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diretor sênior de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

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+1 404.804.5910

FONTE Cellebrite