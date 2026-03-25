A Cellebrite revoluciona o campo das investigações com o lançamento do Genesis, a inovadora solução de IA baseada em agentes para tornar nosso mundo mais seguro

O Genesis trabalhará lado a lado com detetives e investigadores para reduzir a duração das tarefas de semanas para minutos e transformar montanhas de evidências em informações úteis.

TYSONS CORNER, Virgínia, e PETAH TIKVA, Israel, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial em soluções de investigação digital e inteligência assistidas por IA para os setores público e privado, anunciou hoje o acesso antecipado ao Cellebrite Genesis, um novo produto de IA agêntica desenvolvido especificamente para revolucionar o modo de conduzir investigações.

"Após um ataque terrorista direcionado, obtivemos acesso antecipado ao Genesis e começamos imediatamente a explorar seu potencial. Identificamos evidências e geramos pistas com uma qualidade e frequência que, de outra forma, só poderíamos obter com dezenas de analistas dedicados e altamente experientes", afirmou um detetive da unidade antiterrorismo de uma agência policial australiana que teve acesso antecipado ao Genesis. "Utilizamos essa ferramenta para fazer coisas que nos surpreenderam, incluindo a geração de novas informações cruciais a partir de perfis de inteligência enviados, o que alterou completamente o cálculo e o cronograma e obtivemos resultados além do que acreditávamos ser possível."

A Cellebrite é referência mundial em tecnologia de investigação, com quase 3 milhões de investigações por ano e um histórico de mais de uma década na aplicação de inteligência artificial. O Cellebrite Genesis proporciona aos clientes a entrega imediata de uma IA transformadora e orientada para a ação, com precisão, rigor investigativo e medidas de segurança compatíveis com as exigências da segurança pública, diretamente nas mãos dos investigadores, dando novo fôlego a casos arquivados e fortalecendo as investigações relacionadas a narcóticos, tráfico de pessoas e crimes contra crianças.

"As agências de segurança pública estão tendo que fazer mais com menos recursos. Os orçamentos são apertados, está cada vez mais difícil recrutar investigadores e o volume de provas digitais continua aumentando. O Genesis muda o jogo", afirmou Thomas E. Hogan, diretor executivo da Cellebrite. "Ele oferece uma IA precisa e fundamentada, capaz de compreender as nuances, o contexto e a relevância dos diferentes tipos de evidências. Reunimos todo o conhecimento que a Cellebrite acumulou em quase duas décadas de perícia digital e o combinamos com a IA agêntica mais avançada, criando assim um parceiro de investigação que trabalha a uma velocidade sobre-humana com precisão de nível forense. Isso é uma força transformadora para o bem."

O Cellebrite Genesis oferece uma experiência intuitiva, semelhante a uma conversa, para analisar dados extraídos de celulares, registros detalhados de chamadas, documentos, mensagens, imagens, vídeos e muito mais, transformando-os em informações úteis e imediatas. Qualquer analista ou investigador aprende a usar a plataforma em poucos minutos. O Genesis pode ser implementado de forma independente ou em conjunto com outras soluções da Cellebrite para acelerar significativamente as investigações em uma grande variedade de fontes de dados sofisticadas, tipos de crimes e contextos.

"O Genesis é equipado com a Cellebrite AI, uma camada de inteligência desenvolvida com base em décadas de análise confiável de provas, resultados confirmados em tribunais e experiências acumuladas", afirmou Ronnen Armon, diretor de produtos e tecnologias da Cellebrite. "Como criadores do formato de evidência digital mais confiável em investigações, sabemos melhor do que ninguém como acessar, extrair, decodificar e revelar informações úteis e justificáveis. O Genesis coloca essa capacidade diretamente nas mãos das equipes de investigação, dotando-as de tecnologias de IA que as ajudam a descobrir a verdade mais rapidamente."

O Genesis fornece informações sob demanda, baseadas em evidências de fontes confiáveis. Os dados da investigação são mantidos seguros e confidenciais, em conformidade com os mais elevados padrões, tais como a estrutura do National Institute of Standards and Technology (NIST) e a certificação Service Organization Control 2 (SOC 2). O cliente mantém o controle total em todas as etapas

A tecnologia da Cellebrite é utilizada em quase 3 milhões de investigações em todo o mundo todos os anos, ajudando mais de 7.000 clientes a conduzir investigações legalmente autorizadas sobre exploração infantil, homicídio, terrorismo, controle de fronteiras, crimes sexuais, fentanil e outras formas de crime organizado, tráfico de pessoas, fraude, roubo de propriedade intelectual, crimes financeiros, investigações internas, casos de eDiscovery e muito mais, garantindo ao mesmo tempo a conformidade com os protocolos das agências e com os diversos requisitos regulatórios.

Disponibilidade:

O Cellebrite Genesis já está disponível para acesso antecipado.

Compareça à C2C, a conferência anual de usuários da Cellebrite, para conhecer em primeira mão o Cellebrite Genesis e o Cellebrite Guardian Investigate. Saiba mais e inscreva-se aqui.

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Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, países e empresas como líder global em soluções digitais de investigação e inteligência. Mais de 7.000 órgãos de segurança pública, organizações de defesa e inteligência e empresas em todo o mundo confiam no portfólio de softwares com tecnologia de IA da Cellebrite para fazer com que dados digitais forenses sejam mais acessíveis e úteis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível em nuvem, instalações locais e distribuições híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes no mundo inteiro progridam em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, acesse www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors e siga-nos nas redes sociais @Cellebrite.

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FONTE Cellebrite