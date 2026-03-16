셀레브라이트, 세상을 더 안전하게 만드는 혁신적인 에이전틱 AI 솔루션 Genesis 출시로 수사 패러다임 변화 예고

Genesis, 형사 및 수사관과 긴밀히 협력해 수주 걸리던 업무를 수분 단위로 단축하고 방대한 디지털 증거를 실행 가능한 인사이트로 전환

버지니아주 타이슨스 코너 및 이스라엘 페타티크바, 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- 공공 및 민간 부문을 위한 AI 기반 디지털 수사 및 인텔리전스 솔루션 분야의 글로벌 리더인 셀레브라이트(Cellebrite)(NASDAQ: CLBT)가 16일 수사 방식의 혁신을 목표로 개발된 새로운 목적형 에이전틱 AI 제품 Cellebrite Genesis의 얼리 액세스를 도입했다고 발표했다.

Genesis의 얼리 엑세스 권한을 얻은 호주 경찰청(Australian police agency)의 한 대테러 수사관은 "표적 테러 공격 이후 우리는 Genesis에 얼리 엑세스 권한을 얻었고 즉시 그 한계를 시험하기 시작했다. 그 결과 수십 명의 숙련된 분석가에게서나 기대할 수 있었던 품질과 속도로 증거를 식별하고 단서를 생성했다. 특히 업로드된 인텔리전스 프로필에서 핵심적인 새로운 정보를 도출하는 등 예상치 못한 결과를 만들어 냈고, 이는 수사의 계산 방식과 일정 자체를 완전히 바꾸며 우리가 가능하다고 생각했던 범위를 넘어서는 성과를 가져왔다"고 말했다.

셀레브라이트는 매년 150만 건 이상의 수사에 활용되는 글로벌 수사 기술 분야의 선도 기업으로, 10년 이상 AI 기술을 수사 분석에 적용해 온 실적을 보유하고 있다. Cellebrite Genesis는 정밀성, 수사의 엄격함, 공공 안전 수준의 안전장치를 갖춘 혁신적인 에이전틱 AI를 즉시 제공함으로써 수사관은 미제 사건에 새로운 활력을 불어넣고 마약, 인신매매, 아동 대상 범죄 등 다양한 수사를 강화할 수 있다.

셀레브라이트의 토머스 E. 호건(Thomas E. Hogan) 최고경영자(CEO)는 "공공 안전 기관들은 더 적은 자원으로 더 많은 업무를 수행해야 하는 상황에 놓여 있다. 예산 압박은 커지고 있으며 수사 인력 확보는 갈수록 어려워지고 있고, 디지털 증거의 양은 계속 증가하고 있다. Genesis는 이러한 환경을 근본적으로 바꿀 것이다. 이 솔루션은 다양한 유형의 증거가 가진 미묘한 차이와 맥락, 관련성을 이해하는 정확하고 방어 가능한 AI를 제공한다. 우리는 약 20년에 걸친 디지털 포렌식 경험과 최첨단 에이전틱 AI를 결합해 초인적인 속도와 포렌식 수준의 정확도로 작동하는 수사 파트너를 만들었다. 이는 사회에 긍정적인 변화를 가져올 혁신적인 기술이다"라고 강조했다.

Cellebrite Genesis는 모바일 포렌식 데이터, 통화 내역 기록(Call Detail Records), 문서, 메시지, 이미지, 영상 등 다양한 데이터를 직관적이고 대화형 방식으로 분석해 즉시 활용 가능한 인사이트로 전환한다. 분석가나 수사관이라면 누구나 몇 분 내에 플랫폼 사용법을 익힐 수 있다. 또한 Genesis는 독립적으로 배포할 수 있을 뿐 아니라 다른 셀레브라이트 솔루션과 함께 활용해 다양한 데이터 소스와 범죄 유형, 복잡한 수사 상황에서 수사 속도를 크게 높일 수 있다.

셀레브라이트 로넨 아르몬(Ronnen Armon) 최고제품 및 기술책임자(CPTO)는 "Genesis는 수십 년간 축적된 신뢰할 수 있는 증거 분석과 법정에서 입증된 결과, 그리고 축적된 경험을 바탕으로 개발된 목적형 인텔리전스 레이어인 Cellebrite AI로 구동된다. 우리는 실행 가능하고 방어 가능한 정보에 접근, 추출, 디코딩 및 표면화하는 방법을 그 누구보다 잘 알고 있다. Genesis는 이러한 역량을 수사팀이 직접 활용할 수 있도록 제공하며, AI 기술을 통해 더 빠르게 진실에 도달할 수 있도록 지원한다"고 전했다.

Genesis는 원본 증거를 기반으로 온디맨드 방식의 인사이트를 제공한다. 수사 데이터는 최고 수준의 보안과 개인정보 보호 기준에 따라 관리되며, 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST) 프레임워크와 서비스 조직 통제 2(Service Organization Control 2, SOC 2) 규정을 준수한다. 또한 모든 단계에서 고객이 완전한 통제권을 유지할 수 있도록 설계됐다.

셀레브라이트의 기술은 매년 전 세계적으로 150만 건 이상의 수사에 활용되며 7000곳 이상의 고객이 아동 착취, 살인, 테러, 국경 보안, 성범죄, 펜타닐 관련 범죄 및 기타 조직범죄, 인신매매, 사기, 지식재산권 침해, 금융 범죄, 내부 조사, 전자증거개시(eDiscovery) 사건 등 합법적으로 승인된 다양한 수사를 해결하도록 지원하는 동시에 기관의 규정과 광범위한 규제 요건을 준수하도록 보장한다.

제품 구매: Cellebrite Genesis는 현재 얼리 액세스 프로그램을 통해 이용 가능하다.

셀레브라이트 연례 사용자 콘퍼런스 C2C에서 Cellebrite Genesis와 Cellebrite Guardian Investigate를 직접 체험할 수 있다. 자세한 내용 확인 및 등록은 여기에서 확인할 수 있다.

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셀레브라이트 소개

셀레브라이트(Cellebrite, 나스닥: CLBT)는 디지털 수사 및 정보 솔루션 분야의 글로벌 선도기업으로, 지역사회와 국가, 기업을 보호하는 것을 사명으로 삼고 있다. 전 세계 7000여 개 법 집행 기관, 국방•정보 기관, 기업들이 셀레브라이트의 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 포트폴리오를 신뢰하고 있으며, 이를 통해 법적 증거 능력을 갖춘 디지털 데이터에 보다 쉽게 접근해 이를 수사에 효과적으로 활용하고 있다. 셀레브라이트의 기술은 고객이 연간 150만 건 이상의 법적으로 승인된 수사를 보다 신속하게 수행하도록 지원하며, 국가 안보를 강화하고, 운영 효율성과 효과를 제고하는 한편, 첨단 모바일 연구 및 애플리케이션 보안을 지원한다. 클라우드, 온프레미스, 하이브리드 환경에서 제공되는 셀레브라이트의 기술은 전 세계 고객이 임무를 완수하고, 공공 안전을 증진하며, 데이터 프라이버시를 보호할 수 있도록 돕는다. 자세한 정보는 www.cellebrite.com 및 https://investors.cellebrite.com/investors, 소셜 미디어(@Cellebrite)에서 확인할 수 있다.

문의처:

미디어

빅터 쿠퍼(Victor Cooper)

셀레브라이트 기업 커뮤니케이션 및 콘텐츠 전략 수석 이사

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+1 404.804.5910

투자자 관계

앤드루 크레이머(Andrew Kramer)

셀레브라이트 투자자 관계 부사장

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로고 – https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

SOURCE Cellebrite