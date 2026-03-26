Cellebrite Genesis, la innovadora solución de IA agéntica que busca hacer de nuestro mundo un lugar más seguro, revoluciona el ámbito de la investigación

Genesis colaborará de cerca con detectives e investigadores para reducir el tiempo de las tareas de semanas a minutos y convertir grandes cantidades de documentos en información útil para la toma de decisiones.

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel , 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, presentó el acceso anticipado a Cellebrite Genesis, un nuevo producto de IA agéntica diseñada específicamente para revolucionar la forma en que se llevan a cabo las investigaciones.

"Tras ser blanco de un ataque terrorista, obtuvimos acceso anticipado a Genesis y, de inmediato, comenzamos a explorar sus límites. Identificamos evidencias y generamos clientes potenciales con una calidad y frecuencia que, de otro modo, hubiéramos esperado de decenas de analistas especializados y altamente experimentados", declaró un detective antiterrorista de una agencia policial australiana con acceso anticipado a Genesis. "La hemos utilizado para hacer cosas que nos sorprendieron, como generar información nueva y fundamental a partir de perfiles de inteligencia cargados, lo que cambió por completo los cálculos y el cronograma y se lograron resultados que superaron nuestras expectativas".

Cellebrite es líder reconocido en tecnología de investigación a nivel mundial, con casi 3 millones de investigaciones anuales y una trayectoria de más de una década aplicando IA. Cellebrite Genesis ofrece a los clientes la entrega de IA transformadora al instante con la precisión, el rigor investigativo y las medidas de seguridad pública necesarias, directamente a manos de los investigadores, lo que reactivará casos sin resolver y fortalecerá las investigaciones sobre narcotráfico, trata de personas y delitos contra menores.

"Se está pidiendo a los organismos de seguridad pública que hagan más con menos. Los presupuestos están bajo presión, la contratación de investigadores es más difícil que nunca y el volumen de pruebas digitales sigue aumentando. Genesis cambia el panorama", afirmó Thomas E. Hogan, director ejecutivo de Cellebrite. "Esta solución ofrece una IA precisa y confiable que comprende los matices, el contexto y la relevancia de los diferentes tipos de evidencia. Hemos incorporado todos los conocimientos que Cellebrite ha adquirido durante casi dos décadas de informática forense y los hemos combinado con la IA más avanzada para crear un socio de investigación que trabaja a una velocidad sobrehumana con precisión forense. Esta es una fuerza transformadora para el bien".

Cellebrite Genesis brinda una experiencia intuitiva, similar a una conversación, para analizar datos extraídos de teléfonos móviles, registros de detalles de llamadas, documentos, mensajes, imágenes, videos y mucho más, convirtiéndolos en información útil e inmediata. Cualquier analista o investigador puede dominar la plataforma en cuestión de minutos. Genesis se puede implementar de forma independiente o junto con otras soluciones para acelerar drásticamente las investigaciones en una amplia variedad de fuentes de datos complejas, tipos de delitos y escenarios.

"Genesis es impulsada por Cellebrite AI, que es una capa de inteligencia diseñada específicamente para este propósito y se ha desarrollado a partir de décadas de análisis de evidencia confiable, resultados comprobados en los tribunales y experiencias acumuladas", señaló Ronnen Armon, director de Productos y Tecnologías de Cellebrite. "Como creadores del formato de evidencia digital más confiable en investigaciones, sabemos cómo acceder, extraer, decodificar y sacar a la luz información útil y defendible mejor que nadie. Genesis pone esa capacidad directamente en manos de los equipos de investigación, dotándolos de tecnologías de IA que les ayudan a encontrar la verdad de una forma más rápida".

Genesis ofrece información valiosa a demanda, basada en datos objetivos. Los datos de las investigaciones se mantienen seguros y privados, en consonancia con los más altos estándares, como el marco del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y el cumplimiento de la norma SOC 2 (Service Organization Control 2). El cliente mantiene el control total a cada paso.

La tecnología de Cellebrite se utiliza casi 3 millones de investigaciones en todo el mundo cada año y equipa a más de 7.000 clientes para resolver investigaciones legalmente autorizadas sobre explotación infantil, homicidio, terrorismo, control fronterizo, delitos sexuales, tráfico de fentanilo y otros delitos de crimen organizado, trata de personas, fraude, robo de propiedad intelectual, delitos financieros, investigaciones internas, casos de descubrimiento electrónico y mucho más, a la vez que garantiza el cumplimiento de los protocolos de las agencias y los amplios requisitos reglamentarios.

Disponibilidad: El acceso anticipado a Cellebrite Genesis ya está disponible.

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Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.

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FUENTE Cellebrite