Cellebrite Genesis, la innovadora solución de IA agéntica que busca hacer de nuestro mundo un lugar más seguro, revoluciona el ámbito de la investigación
Noticias proporcionadas porCellebrite
26 mar, 2026, 00:00 GMT
Genesis colaborará de cerca con detectives e investigadores para reducir el tiempo de las tareas de semanas a minutos y convertir grandes cantidades de documentos en información útil para la toma de decisiones.
TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel , 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder mundial en soluciones de investigación e inteligencia digital impulsadas por IA para los sectores público y privado, presentó el acceso anticipado a Cellebrite Genesis, un nuevo producto de IA agéntica diseñada específicamente para revolucionar la forma en que se llevan a cabo las investigaciones.
"Tras ser blanco de un ataque terrorista, obtuvimos acceso anticipado a Genesis y, de inmediato, comenzamos a explorar sus límites. Identificamos evidencias y generamos clientes potenciales con una calidad y frecuencia que, de otro modo, hubiéramos esperado de decenas de analistas especializados y altamente experimentados", declaró un detective antiterrorista de una agencia policial australiana con acceso anticipado a Genesis. "La hemos utilizado para hacer cosas que nos sorprendieron, como generar información nueva y fundamental a partir de perfiles de inteligencia cargados, lo que cambió por completo los cálculos y el cronograma y se lograron resultados que superaron nuestras expectativas".
Cellebrite es líder reconocido en tecnología de investigación a nivel mundial, con casi 3 millones de investigaciones anuales y una trayectoria de más de una década aplicando IA. Cellebrite Genesis ofrece a los clientes la entrega de IA transformadora al instante con la precisión, el rigor investigativo y las medidas de seguridad pública necesarias, directamente a manos de los investigadores, lo que reactivará casos sin resolver y fortalecerá las investigaciones sobre narcotráfico, trata de personas y delitos contra menores.
"Se está pidiendo a los organismos de seguridad pública que hagan más con menos. Los presupuestos están bajo presión, la contratación de investigadores es más difícil que nunca y el volumen de pruebas digitales sigue aumentando. Genesis cambia el panorama", afirmó Thomas E. Hogan, director ejecutivo de Cellebrite. "Esta solución ofrece una IA precisa y confiable que comprende los matices, el contexto y la relevancia de los diferentes tipos de evidencia. Hemos incorporado todos los conocimientos que Cellebrite ha adquirido durante casi dos décadas de informática forense y los hemos combinado con la IA más avanzada para crear un socio de investigación que trabaja a una velocidad sobrehumana con precisión forense. Esta es una fuerza transformadora para el bien".
Cellebrite Genesis brinda una experiencia intuitiva, similar a una conversación, para analizar datos extraídos de teléfonos móviles, registros de detalles de llamadas, documentos, mensajes, imágenes, videos y mucho más, convirtiéndolos en información útil e inmediata. Cualquier analista o investigador puede dominar la plataforma en cuestión de minutos. Genesis se puede implementar de forma independiente o junto con otras soluciones para acelerar drásticamente las investigaciones en una amplia variedad de fuentes de datos complejas, tipos de delitos y escenarios.
"Genesis es impulsada por Cellebrite AI, que es una capa de inteligencia diseñada específicamente para este propósito y se ha desarrollado a partir de décadas de análisis de evidencia confiable, resultados comprobados en los tribunales y experiencias acumuladas", señaló Ronnen Armon, director de Productos y Tecnologías de Cellebrite. "Como creadores del formato de evidencia digital más confiable en investigaciones, sabemos cómo acceder, extraer, decodificar y sacar a la luz información útil y defendible mejor que nadie. Genesis pone esa capacidad directamente en manos de los equipos de investigación, dotándolos de tecnologías de IA que les ayudan a encontrar la verdad de una forma más rápida".
Genesis ofrece información valiosa a demanda, basada en datos objetivos. Los datos de las investigaciones se mantienen seguros y privados, en consonancia con los más altos estándares, como el marco del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y el cumplimiento de la norma SOC 2 (Service Organization Control 2). El cliente mantiene el control total a cada paso.
La tecnología de Cellebrite se utiliza casi 3 millones de investigaciones en todo el mundo cada año y equipa a más de 7.000 clientes para resolver investigaciones legalmente autorizadas sobre explotación infantil, homicidio, terrorismo, control fronterizo, delitos sexuales, tráfico de fentanilo y otros delitos de crimen organizado, trata de personas, fraude, robo de propiedad intelectual, delitos financieros, investigaciones internas, casos de descubrimiento electrónico y mucho más, a la vez que garantiza el cumplimiento de los protocolos de las agencias y los amplios requisitos reglamentarios.
Disponibilidad: El acceso anticipado a Cellebrite Genesis ya está disponible.
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Acerca de Cellebrite
La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es proteger a las comunidades, naciones y empresas como líder mundial en soluciones digitales de investigación e inteligencia. Más de 7.000 organismos policiales, organizaciones de defensa e inteligencia y empresas de todo el mundo confían en la gama de software impulsado por IA de Cellebrite para que los datos digitales forenses sean más accesibles y procesables. La tecnología de Cellebrite permite a los clientes acelerar casi 3 millones de investigaciones sancionadas legalmente al año, mejorar la seguridad de la soberanía, elevar la eficacia y la eficiencia operativas y permitir una investigación móvil avanzada y la seguridad de las aplicaciones. Disponible a través de implementaciones en la nube, locales e híbridas, la tecnología de Cellebrite permite a sus clientes de todo el mundo llevar adelante sus misiones, mejorar la seguridad pública y proteger la privacidad de los datos. Para más información, encuéntrenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors y síganos en redes sociales como @Cellebrite.
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FUENTE Cellebrite
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