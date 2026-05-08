Cellebrite anuncia participação em próximas conferências para investidores

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Cellebrite

08 mai, 2026, 12:30 GMT

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação e Inteligência Digital assistidas por IA, anunciou hoje que a empresa planeja participar das seguintes conferências para investidores em maio e junho:

Data:

18 maio de 2026

Conferência:

J.P. Morgan 2026 Conferência Global de Tecnologia, Mídia e Comunicações

Hora da apresentação

15:30 ET

Formato:

Diálogo aberto

Executivos da Cellebrite:

Thomas Hogan, diretor executivo

David Barter, diretor financeiro

Roni Fialkov, vice-presidente sênior, finanças globais

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference

URL do webcast:

https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public


Data:

27 de maio de 2026

Conferência:

TD Cowen 52a Conferência Anual de Tecnologia, Mídia e Telecomunicação

Hora da apresentação:

11:25 ET

Formato:

Diálogo aberto

Executivos da Cellebrite:

David Barter, diretor financeiro

Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference

URL do webcast:

https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT


Data:

28 de maio de 2026

Conferência:

Conferência de Investidores Institucionais Craig-Hallum

Formato:

Somente reuniões individuais

Executivos da Cellebrite:

David Barter, diretor financeiro

Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores

Data:

3 de junho de 2026

Conferência:

46a Conferência Anual sobre Crescimento da William Blair

Hora da apresentação:

11:40 ET

Formato:

Diálogo aberto

URL do evento:

https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference

URL do webcast:

https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP

Executivos da Cellebrite:

David Barter, diretor financeiro

Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores


Data:

10 de junho de 2026

Conferência:

Conferência de Tecnologia Mizuho 2026

Hora da apresentação:

10:50 ET

Formato:

Somente reuniões individuais

Executivos da Cellebrite:

David Barter, diretor financeiro

Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores


Data:

11 de junho de 2026

Conferência:

Conferência de Tecnologia e Consumidor D.A. Davidson 2026

Formato:

Somente reuniões individuais

Executivos da Cellebrite:

David Barter, diretor financeiro

Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores

O acesso às transmissões online do diálogo aberto e da apresentação da diretoria está disponível na seção de eventos dentro do microsite de relações com investidores da Cellebrite em https://investors.cellebrite.com/events-presentations.

Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite. 

Relações com Investidores
Andrew Kramer
Vice-presidente, Relações com Investidores
[email protected]
+1 973.206.7760

Mídia
Victor Cooper
Sr. Diretor de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo
[email protected]
+1 404.804.5910

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg

FONTE Cellebrite

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