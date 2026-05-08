Cellebrite anuncia participação em próximas conferências para investidores

TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação e Inteligência Digital assistidas por IA, anunciou hoje que a empresa planeja participar das seguintes conferências para investidores em maio e junho:

Data: 18 maio de 2026 Conferência: J.P. Morgan 2026 Conferência Global de Tecnologia, Mídia e Comunicações Hora da apresentação 15:30 ET Formato: Diálogo aberto Executivos da Cellebrite: Thomas Hogan, diretor executivo David Barter, diretor financeiro Roni Fialkov, vice-presidente sênior, finanças globais URL do evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference URL do webcast: https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public



Data: 27 de maio de 2026 Conferência: TD Cowen 52a Conferência Anual de Tecnologia, Mídia e Telecomunicação Hora da apresentação: 11:25 ET Formato: Diálogo aberto Executivos da Cellebrite: David Barter, diretor financeiro Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores URL do evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference URL do webcast: https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT



Data: 28 de maio de 2026 Conferência: Conferência de Investidores Institucionais Craig-Hallum Formato: Somente reuniões individuais Executivos da Cellebrite: David Barter, diretor financeiro Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores

Data: 3 de junho de 2026 Conferência: 46a Conferência Anual sobre Crescimento da William Blair Hora da apresentação: 11:40 ET Formato: Diálogo aberto URL do evento: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference URL do webcast: https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP Executivos da Cellebrite: David Barter, diretor financeiro Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores



Data: 10 de junho de 2026 Conferência: Conferência de Tecnologia Mizuho 2026 Hora da apresentação: 10:50 ET Formato: Somente reuniões individuais Executivos da Cellebrite: David Barter, diretor financeiro Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores



Data: 11 de junho de 2026 Conferência: Conferência de Tecnologia e Consumidor D.A. Davidson 2026 Formato: Somente reuniões individuais Executivos da Cellebrite: David Barter, diretor financeiro Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores

O acesso às transmissões online do diálogo aberto e da apresentação da diretoria está disponível na seção de eventos dentro do microsite de relações com investidores da Cellebrite em https://investors.cellebrite.com/events-presentations.

Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Relações com Investidores

Andrew Kramer

Vice-presidente, Relações com Investidores

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+1 973.206.7760

Mídia

Victor Cooper

Sr. Diretor de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo

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FONTE Cellebrite