Cellebrite anuncia participação em próximas conferências para investidores
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08 mai, 2026, 12:30 GMT
TYSONS CORNER, Virgínia e PETAH TIKVA, Israel, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções de Investigação e Inteligência Digital assistidas por IA, anunciou hoje que a empresa planeja participar das seguintes conferências para investidores em maio e junho:
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Data:
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18 maio de 2026
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Conferência:
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J.P. Morgan 2026 Conferência Global de Tecnologia, Mídia e Comunicações
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Hora da apresentação
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15:30 ET
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Formato:
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Diálogo aberto
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Executivos da Cellebrite:
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Thomas Hogan, diretor executivo
David Barter, diretor financeiro
Roni Fialkov, vice-presidente sênior, finanças globais
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URL do evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/jp-morgan-2026-global-technology-media-and-communications-conference
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URL do webcast:
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https://jpmorgan.metameetings.net/events/tmc26/sessions/318713-cellebrite-di-ltd/webcast/public
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Data:
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27 de maio de 2026
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Conferência:
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TD Cowen 52a Conferência Anual de Tecnologia, Mídia e Telecomunicação
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Hora da apresentação:
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11:25 ET
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Formato:
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Diálogo aberto
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Executivos da Cellebrite:
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David Barter, diretor financeiro
Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores
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URL do evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/td-cowen-annual-tmt-conference
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URL do webcast:
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https://event.summitcast.com/view/GSXkFLqLwmvLB7AnnUj3ti/guest_book?session_id=jr2gGDQmKRcqW3U3DaXeCT
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Data:
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28 de maio de 2026
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Conferência:
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Conferência de Investidores Institucionais Craig-Hallum
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Formato:
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Somente reuniões individuais
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Executivos da Cellebrite:
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David Barter, diretor financeiro
Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores
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Data:
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3 de junho de 2026
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Conferência:
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46a Conferência Anual sobre Crescimento da William Blair
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Hora da apresentação:
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11:40 ET
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Formato:
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Diálogo aberto
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URL do evento:
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https://investors.cellebrite.com/events/event-details/william-blair-46th-annual-growth-conference
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URL do webcast:
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https://event.summitcast.com/view/DTqswnj6gGSWZ7ywFcvpAo/guest_book?session_id=BXndAorr67BsBSqKdDpCQP
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Executivos da Cellebrite:
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David Barter, diretor financeiro
Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores
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Data:
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10 de junho de 2026
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Conferência:
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Conferência de Tecnologia Mizuho 2026
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Hora da apresentação:
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10:50 ET
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Formato:
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Somente reuniões individuais
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Executivos da Cellebrite:
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David Barter, diretor financeiro
Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores
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Data:
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11 de junho de 2026
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Conferência:
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Conferência de Tecnologia e Consumidor D.A. Davidson 2026
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Formato:
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Somente reuniões individuais
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Executivos da Cellebrite:
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David Barter, diretor financeiro
Andrew Kramer, vice-presidente de Relações com Investidores
O acesso às transmissões online do diálogo aberto e da apresentação da diretoria está disponível na seção de eventos dentro do microsite de relações com investidores da Cellebrite em https://investors.cellebrite.com/events-presentations.
Sobre a Cellebrite
A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.
Relações com Investidores
Andrew Kramer
Vice-presidente, Relações com Investidores
[email protected]
+1 973.206.7760
Mídia
Victor Cooper
Sr. Diretor de Comunicações Corporativas + Operações de Conteúdo
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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
FONTE Cellebrite
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