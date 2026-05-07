Cellebrite Government Cloud obtém autorização FedRAMP High

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Cellebrite

07 mai, 2026, 12:45 GMT

A autorização no mais alto nível do FedRAMP permite que examinadores, investigadores, analistas de inteligência e agentes de campo do governo federal atuem e colaborem com segurança a partir de evidências digitais

TYSONS CORNER, Virgínia, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), referência global em soluções de inteligência e investigação digital baseadas em IA para os setores público e privado, anunciou hoje que o sistema Cellebrite Government Cloud (CGC) obteve a Autorização FedRAMP® High, o mais alto nível de segurança em nuvem exigido pelo governo federal dos Estados Unidos, tendo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) como órgão autorizador.

A autorização FedRAMP High representa o mais alto nível de exigência em controles de segurança dentro do programa, voltado a sistemas que processam os dados não classificados mais sensíveis do governo federal. Com essa designação, o Cellebrite Government Cloud passa a constar como solução autorizada no FedRAMP Marketplace, permitindo que qualquer agência federal reutilize a documentação de segurança já validada da Cellebrite para acelerar seus próprios processos de autorização. Desenvolvido e operado pela própria Cellebrite, o Cellebrite Government Cloud foi concebido especificamente para dar suporte a dados de aplicação da lei sob o mais alto nível de segurança aplicável a sistemas não classificados.

Com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) atuando como patrocinador em nível departamental, essa designação estabelece um caminho direto para que todas as suas agências — incluindo o Escritório Executivo dos Procuradores dos Estados Unidos (EOUSA), o Federal Bureau of Investigation (FBI), o Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF), a Drug Enforcement Administration (DEA), entre outras — adotem o sistema em suas operações de aplicação da lei e inteligência. Além do DOJ, qualquer outro departamento ou agência federal também pode reutilizar o pacote de autorização do DOJ para acelerar seu próprio processo de Autorização para Operação (ATO), tornando o Cellebrite Government Cloud prontamente disponível em todo o governo federal.

"Para as agências federais, essa autorização representa acesso mais rápido às ferramentas de que examinadores, investigadores, analistas de inteligência e agentes de campo precisam, com total confiança na segurança", afirmou Phil O'Reilly, diretor de operações da Cellebrite Federal Solutions. "Essa autorização remove o principal obstáculo entre as agências federais de investigação e a realização de perícias digitais, investigações e operações de inteligência seguras em nuvem."

O Cellebrite Government Cloud oferece suporte ao Cellebrite Inseyets, solução líder de mercado da empresa em perícia digital, e ao Cellebrite Guardian, plataforma em nuvem segura para gerenciamento, revisão, compartilhamento e colaboração de evidências digitais. A autorização permite que agências federais utilizem essas soluções em um ambiente de nuvem seguro e compatível com o FedRAMP, preservando a cadeia de custódia e a integridade dos dados exigidas em investigações legalmente autorizadas. Isso permite que peritos, investigadores, analistas de inteligência e agentes de campo atuem com mais rapidez a partir de evidências digitais e colaborem com segurança em equipes distribuídas — garantindo a agilidade e a eficiência operacional necessárias para missões de segurança nacional e proteção do cidadão.

O nível FedRAMP High exige os controles de segurança mais rigorosos definidos pelas normas federais, voltados à proteção dos dados mais sensíveis de aplicação da lei e inteligência. O modelo de autorização "faça uma vez, use várias vezes" permite que as agências acelerem seus próprios processos de Autorização para Operação (ATO) com base em pacotes de segurança já existentes.

O Cellebrite Government Cloud está disponível no FedRAMP Marketplace.

Saiba mais sobre o Cellebrite Government Cloud no site da Cellebrite Federal Solutions.

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Sobre a Cellebrite

A missão da Cellebrite (Nasdaq: CLBT) é proteger comunidades, nações e empresas como líder global em soluções de investigação digital e inteligência. Mais de 7.000 agências globais de aplicação da lei, organizações de defesa e inteligência e empresas confiam no portfólio de softwares da Cellebrite, impulsionado por IA, para tornar os dados digitais forenses mais acessíveis e acionáveis. A tecnologia da Cellebrite permite aos clientes acelerar quase 3 milhões de investigações legalmente sancionadas por ano, melhorar a segurança nacional, aumentar a eficácia e a eficiência operacionais e possibilitar pesquisas móveis avançadas e segurança de aplicativos. Disponível via nuvem, instalações locais e implantações híbridas, a tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes em todo o mundo avancem em suas missões, elevem a segurança pública e protejam a privacidade dos dados. Para saber mais, visite-nos em www.cellebrite.com e https://investors.cellebrite.com/investors e encontre-nos nas redes sociais @Cellebrite.

Contato de imprensa

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Diretor sênior de comunicações corporativas
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Vice-presidente de Relações com Investidores
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