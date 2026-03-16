Cellebrite พลิกโฉมหน้างานสืบสวน เปิดตัว Genesis โซลูชัน Agentic AI ระดับปฏิวัติวงการ เพื่อโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
News provided byCellebrite
16 Mar, 2026, 20:30 CST
Genesis จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรคู่ใจนักสืบและพนักงานสอบสวน ช่วยร่นระยะเวลาการทำงานจากหลายสัปดาห์ให้เหลือเพียงไม่กี่นาที พร้อมเปลี่ยนชุดข้อมูลมหาศาลให้กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่นำไปใช้ได้ทันที
ไทสันส์ คอร์เนอร์, เวอร์จิเนีย และ เปตาห์ ทิกวา, อิสราเอล, 16 มีนาคม 2569 /PRNewswire/ -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกาศเปิดตัวสิทธิ์ใช้งาน Agentic AI ตัวใหม่ล่าสุดอย่าง Cellebrite Genesis ในระยะแรก โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปฏิวัติกระบวนการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะ
"หลังเกิดเหตุผู้ก่อการร้ายลอบโจมตี เราได้รับสิทธิ์ให้เข้าใช้งาน Genesis ในระยะเริ่มแรก และได้เริ่มทดสอบขีดความสามารถของระบบนี้ทันที ซึ่งเราสามารถระบุพยานหลักฐานและสร้างเบาะแสที่มีคุณภาพในระดับที่ปกติแล้วต้องใช้พนักงานวิเคราะห์ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนจึงจะทำได้" พนักงานสอบสวนฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายจากหน่วยงานตำรวจในออสเตรเลียผู้ใช้งาน Genesis กล่าว "เราใช้ระบบนี้ทำในสิ่งที่น่าทึ่ง รวมถึงการสร้างข้อมูลสำคัญชุดใหม่จากโปรไฟล์ข่าวกรองที่อัปโหลดเข้าระบบ ซึ่งช่วยเปลี่ยนทิศทางการวิเคราะห์และลำดับเวลาของเหตุการณ์ไปอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกินกว่าที่เราคิดว่าจะเป็นไปได้"
Cellebrite คือผู้นำที่ได้รับการยอมรับในด้านเทคโนโลยีการสืบสวนระดับโลก โดยมีผลงานการสืบสวนมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี และมีประวัติในการนำ AI มาใช้นานกว่าทศวรรษ ทั้งนี้ Cellebrite Genesis พร้อมมอบประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับ Agentic AI ที่พลิกโฉมการทำงานให้แก่ลูกค้า ด้วยความแม่นยำ ความเข้มงวดตามหลักการสืบสวน และมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณะ ส่งตรงถึงมือพนักงานสอบสวน เพื่อช่วยรื้อฟื้นคดีค้างเก่า และเสริมความแข็งแกร่งในการปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ และคดีอาชญากรรมต่อเด็ก
"หน่วยงานด้านความปลอดภัยสาธารณะในปัจจุบันถูกคาดหวังให้สร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ทั้งแรงกดดันด้านงบประมาณ การสรรหาพนักงานสอบสวนที่ทำได้ยากกว่าที่เคย ในขณะที่ปริมาณพยานหลักฐานดิจิทัลกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Genesis จะเข้ามาพลิกเกมนี้" คุณ Thomas E. Hogan ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cellebrite กล่าว "ระบบนี้มอบ AI ที่มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ในชั้นศาล โดยสามารถเข้าใจรายละเอียดที่ซับซ้อน บริบท และความเกี่ยวเนื่องของพยานหลักฐานแต่ละประเภท เราได้นำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ Cellebrite สั่งสมมาเกือบสองทศวรรษในด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล มาผสานเข้ากับ Agentic AI ที่ล้ำสมัยที่สุด เพื่อสร้างคู่หูในการสืบสวนที่ทำงานได้เร็วเหนือมนุษย์ และมีความแม่นยำระดับนิติวิทยาศาสตร์ นี่คือขุมพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีให้แก่สังคม"
Cellebrite Genesis มอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายผ่านการโต้ตอบในรูปแบบการสนทนา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ดึงมาจากโทรศัพท์มือถือ บันทึกรายละเอียดการโทร เอกสาร ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ พร้อมเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นเบาะแสสำคัญที่นำไปใช้งานได้ทันที นักวิเคราะห์หรือพนักงานสอบสวนทุกคนสามารถใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญภายในไม่กี่นาที โดย Genesis สามารถเลือกติดตั้งใช้งานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือควบคู่ไปกับโซลูชันอื่น ๆ ของ Cellebrite เพื่อเร่งสปีดการสืบสวนในแหล่งข้อมูลที่ซับซ้อน ประเภทอาชญากรรม และสถานการณ์ที่หลากหลายได้อย่างก้าวกระโดด
"Genesis ขับเคลื่อนด้วย Cellebrite AI ซึ่งเป็นเลเยอร์อัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะจากประสบการณ์หลายทศวรรษในการวิเคราะห์พยานหลักฐานที่เชื่อถือได้ ผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วในชั้นศาล และการสะสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง" คุณ Ronnen Armon ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Cellebrite กล่าว "ในฐานะผู้สร้างรูปแบบพยานหลักฐานดิจิทัลที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในงานสืบสวน เรารู้วิธีเข้าถึง สกัด ถอดรหัส และดึงข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้งานต่อได้จริงและเชื่อถือได้ในชั้นศาลได้ดีกว่าใคร ซึ่ง Genesis จะนำขีดความสามารถนี้ส่งตรงถึงมือทีมสืบสวน เพื่อเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี AI ที่ช่วยให้พวกเขาค้นหาความจริงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"
Genesis มอบข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีตามความต้องการ โดยอ้างอิงจากพยานหลักฐานต้นทางเป็นสำคัญ ข้อมูลการสืบสวนจะได้รับความคุ้มครองอย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุด อาทิ กรอบการทำงานของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) และการรับรองมาตรฐาน Service Organization Control 2 (SOC 2) โดยที่ลูกค้ายังคงมีอำนาจในการควบคุมทุกขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบ
เทคโนโลยีของ Cellebrite ได้รับความไว้วางใจในงานสืบสวนกว่า 1.5 ล้านคดีทั่วโลกในแต่ละปี โดยสนับสนุนลูกค้ากว่า 7,000 รายในการคลี่คลายคดีความต่าง ๆ ที่ดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งการล่วงละเมิดเด็ก การฆาตกรรม การก่อการร้าย การควบคุมชายแดน อาชญากรรมทางเพศ คดียาเฟนทานิลและขบวนการอาชญากรรมอื่น ๆ การค้ามนุษย์ การฉ้อโกง การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา อาชญากรรมทางการเงิน การสืบสวนภายในองค์กร ไปจนถึงคดีด้าน eDiscovery และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งรับประกันว่าการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานและข้อกำหนดทางกฎหมายที่ครอบคลุม
การเปิดให้ใช้งาน: Cellebrite Genesis เปิดให้เข้าใช้งานในระยะเริ่มต้นแล้วตั้งแต่วันนี้
ขอเชิญเข้าร่วมงาน C2C ซึ่งเป็นงานประชุมผู้ใช้งานประจำปีของ Cellebrite เพื่อสัมผัสประสบการณ์ตรงกับ Cellebrite Genesis และ Cellebrite Guardian Investigate ด้วยตนเอง
การอ้างอิงถึงเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
การอ้างอิงถึงข้อมูลที่ปรากฏหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มิได้ถือเป็นการนำข้อมูลเหล่านั้นมารวมเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในฉบับนี้ และท่านไม่ควรพิจารณาว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
เกี่ยวกับ Cellebrite
พันธกิจของ Cellebrite (Nasdaq: CLBT) คือการปกป้องคุ้มครองชุมชน ประเทศชาติ และธุรกิจต่าง ๆ ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสืบสวนและข่าวกรองดิจิทัล มีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย องค์กรป้องกันประเทศและข่าวกรอง และองค์กรธุรกิจกว่า 7,000 แห่งทั่วโลกไว้วางใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Cellebrite เพื่อทำให้ข้อมูลดิจิทัลที่มีความถูกต้องทางนิติวิทยาศาสตร์เข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง เทคโนโลยีของ Cellebrite ช่วยให้ลูกค้าเร่งการสืบสวนที่กฎหมายรับรองมากกว่า 1.5 ล้านคดีต่อปี เสริมสร้างความมั่นคงของอธิปไตย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเปิดใช้งานการวิจัยบนมือถือและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันขั้นสูง โดยเทคโนโลยีของ Cellebrite มีให้ใช้งานได้บนคลาวด์ ระบบภายในองค์กร และการใช้งานแบบไฮบริด ช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกพัฒนาพันธกิจของตนให้ก้าวหน้า ยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ และคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com/investors และติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย @Cellebrite
ติดต่อ
สื่อมวลชน Victor Cooper
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและกลยุทธ์คอนเทนต์
[email protected]
+1 404.804.5910
นักลงทุนสัมพันธ์ Andrew Kramer
รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
[email protected]
+1 973.206.7760
โลโก้ - https://mma.prnewswire.com/media/2855183/Cellebrite_Logo.jpg
SOURCE Cellebrite
Share this article