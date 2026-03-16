Cellebrite、より安全な世界に向けた画期的なエージェント型AI「Genesis」を発表、捜査手法を変える

Genesisは、刑事や捜査官と緊密に連携し、業務を数週間から数分にまで短縮することで、資料の山を実用的な知見に変えます。

米国バージニア州タイソンズコーナーおよびイスラエル国ペタフ・ティクヴァ、2026年3月16日 /PRNewswire/ -- 民間・政府向けのAIを活用したデジタル捜査およびインテリジェンス・ソリューションの世界大手Cellebrite（NASDAQ：CLBT）は本日、新製品「Cellebrite Genesis」を先行販売すると発表しました。これは、捜査業務に特化した新しいエージェント型AIを駆使した製品であり、捜査のあり方に革命ともいうべき大きな変化をもたらすものです。

Genesisの先行販売について、オーストラリア警察庁テロ対策担当刑事は、「標的となったテロ攻撃の後、即座にGenesisを使用し、これまでの捜査の限界を乗り越えたのです。証拠を特定し、経験豊富な数十人の専任アナリストにも引けを取らない技術と効率で解決への手がかりが得られました。実際、このツールの優秀さには自分たちでも驚くほどでした。例えば、情報プロファイルをアップロードすると重要な新情報が導き出され、それによって状況分析や所要時間が劇的に変わりました。そして、信じられないほどの成果を上げたのです」と語りました。

Cellebriteは、年間150万件以上の捜査を実施し、10年以上にわたって捜査記録にAIを適用してきた実績を持つ、捜査技術の世界的な第一人者として高い評価を得ています。Cellebriteの「Genesis」は、精度、捜査の正当性と治安維持に向けた厳格な安全装置を備えた変革的なエージェント型AIを、現場の捜査官が直接使用できるようにするものです。これによって、未解決事件を掘り起こし、麻薬、人身売買、児童に対する犯罪捜査に能力を発揮します。

Cellebriteの最高経営責任者を務めるThomas E. Hogan氏は、「公的秩序を守る機関は、より少ない人員でより多くのことをこなすよう求められています。予算は逼迫し、捜査員の採用はかつてないほど難しく、デジタル証拠の量は増加する一方です。Genesisは、捜査のあり方を根本から変えるものなのです。さまざまな種類の証拠が持つ言い回しや文脈、関連性を理解し、正確かつ証拠能力のあるAIを提供します。当社は、20年近くにわたるデジタル鑑識の経験から得た教訓をすべて取り入れ、最先端のエージェント型AIと組み合わせることで、鑑識として通用する精度と超人的なスピードで動作する捜査パートナーを実現しました。これは世界をより良くするための変革力です」と述べました。

同製品は、携帯電話の特定、通話の詳細な記録、文書、メッセージ、画像、動画といった膨大なデータを直感的な会話のような経験値を駆使して分析し、即座に実用的な知見に変換します。アナリストや捜査員なら、数分でこのプラットフォームを使いこなすことが可能です。Genesisは、単独または他のCellebriteソリューションと共に導入することで、さまざまな複雑なデータ供給源、犯罪の種類、シナリオの捜査を劇的に加速します。

Cellebriteの最高製品・技術責任者を務めるRonnen Armon氏は、「GenesisはCellebrite AIを搭載していますが、これは、数十年にわたる信頼性の高い証拠分析、法廷で実証された結果、蓄積した経験値を基に開発された捜査専用のAI駆動分析層です。当社は、捜査において最も信頼されるデジタル証拠フォーマットを開発者として、誰よりもアクセス、抽出、解読、そして実用的で防御可能な情報を表面化する方法を知り尽くしています。Genesisは、捜査員が現場ですぐに使えるようにしたことで捜査能力や判断力を底上げし、より迅速に真実にたどり着けるよう支援するAI技術を提供します」と述べています。

Genesisは、情報源の証拠に基づいた知見をオンデマンドで提供します。調査データは、米国国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology、NIST）の枠組やService Organization Control 2（SOC2）などの最高レベルの基準に準拠しており、安全と機密性を確保しています。クライアントはあらゆるステップで完全に管理できます。

Cellebriteのテクノロジーは、毎年世界中で150万件以上の捜査に使用されています。また、7,000以上のクライアントによる、児童搾取、殺人、テロ、国境管理、性犯罪、フェンタニルといった組織犯罪、人身売買、詐欺、知的財産侵害、金融犯罪、内部調査など関する捜査を解決に導き、eDiscoveryによる裁判の証拠開示手続きにも対応しています。また、捜査機関が従うべき手順や幅広い規制要件にも遵守しています。

在庫状況：Cellebrite Genesisは現在先行予約を受付中です。

Cellebriteの年次ユーザー会議「C2C」にご参加いただき、Cellebrite GenesisとCellebrite Guardian Investigateを直接ご体験ください。詳細情報とお申し込みはこちら。

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Cellebriteについて

Cellebrite（Nasdaq: CLBT）のミッションは、デジタル捜査およびインテリジェンス・ソリューション分野におけるグローバルリーダーとして、コミュニティ、国家、そして企業を保護することです。世界中の7,000を超える法執行機関、防衛機関、情報機関、企業が、CellebriteのAI搭載ソフトウェア・ポートフォリオを信頼し、フォレンジック的に信頼性の高いデジタルデータを、よりアクセスしやすく、かつ実用的に活用できるようにしています。 Cellebriteのテクノロジーは、顧客が年間150万件を超える法的に認可された捜査を加速させ、国家主権に関わるセキュリティを強化するとともに、業務の有効性と効率性を高め、高度なモバイルリサーチおよびアプリケーションセキュリティを実現できるようにします。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの各導入形態で提供されるCellebriteのテクノロジーは、世界中の顧客が自らのミッションを推進し、公共の安全を高め、データプライバシーを保護できるようにします。詳細については、www.cellebrite.com、https://investors.cellebrite.com/investors をご覧ください。ソーシャルメディアでは @Cellebrite でフォローしてください。

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SOURCE Cellebrite