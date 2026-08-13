A Coinbase estabelece seu centro de tokenização em Abu Dhabi, com autorização da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA)

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Coinbase recebeu uma Permissão de Serviços Financeiros (FSP) da FSRA para estabelecer seu centro internacional de tokenização no ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Este é o passo mais significativo dado até agora rumo à construção da infraestrutura para um sistema financeiro global mais aberto e acessível.

A Coinbase recebeu a licença da FSRA do ADGM, que nos autoriza a intermediar negócios de investimento e a fornecer serviços de custódia para facilitar o lançamento de títulos tokenizados. Esta é a base para o seu centro internacional de tokenização em Abu Dhabi.

A razão pela qual isso é tão importante: Quatro bilhões de pessoas no planeta não têm acesso aos mercados de capitais. Não porque lhes faltem os meios, mas porque o sistema nunca foi realmente construído para eles. As oportunidades de investimento estão fora de alcance e o custo de participação é excessivamente alto. Esta licença é o primeiro passo para mudar essa realidade.

Os títulos tokenizados registrados e emitidos no ADGM são totalmente lastreados por ações subjacentes sob a supervisão da FSRA e são verificados pelos detentores de tokens, que recebem todos os direitos de acionistas, incluindo dividendos e direito de voto.

(1) Um investidor não precisa de uma conta de corretora nem de um relacionamento com um banco correspondente, mas de uma carteira. (2) Cada transferência está sujeita a uma verificação contínua de sanções e, quando necessário, a Coinbase pode congelar ou confiscar ativos no nível da carteira para que não haja conflito entre a integridade do DeFi e a regulamentação.

"Em 2018, o ADGM publicou uma das primeiras estruturas regulatórias do mundo para ativos virtuais. Isso refletiu um compromisso institucional genuíno com a regulamentação voltada para a inovação, implementada com o rigor exigido pelos mercados financeiros internacionais. Nenhum grande centro financeiro ainda construiu uma estrutura que trate ações tokenizadas simultaneamente como títulos, tokens nativos de blockchain e ativos componíveis de DeFi", disse Brett Tejpaul, coCEO da Coinbase Institutional.

"O estabelecimento do centro internacional de tokenização da Coinbase no ADGM é um forte endosso ao papel crescente de Abu Dhabi na definição do futuro das finanças globais. Isso reflete a força da estrutura regulatória progressiva, robusta e alinhada internacionalmente do ADGM, que continua fornecendo às principais instituições globais a confiança necessária para o desenvolvimento de serviços financeiros responsáveis habilitados por blockchain em larga escala. Conforme a tokenização se torna uma parte cada vez mais importante da infraestrutura dos mercados de capitais, o ADGM mantém seu compromisso de apoiar inovações que melhorem o acesso ao mercado, a transparência e a confiança dos investidores, respeitando, ao mesmo tempo, os mais elevados padrões de supervisão regulatória. Disse Arvind Ramamurthy, diretor de Desenvolvimento de Mercado do ADGM.

Este lançamento faz parte de um compromisso mais amplo com os Emirados Árabes Unidos. Por meio de seus investimentos em Abu Dhabi e Dubai, a Coinbase está estabelecendo dois de seus negócios internacionais mais ambiciosos fora dos Estados Unidos: Um centro para títulos tokenizados e mercados de capitais on-chain e um centro global para derivativos. Em conjunto, refletem a confiança da empresa nos Emirados Árabes Unidos como sede da próxima geração de infraestrutura financeira.

O programa FSP da FSRA fornece à Coinbase a base regulatória, a infraestrutura e a parceria adequadas para levar os mercados de capitais às pessoas que mais precisam deles. A próxima fronteira das finanças globais é on-chain, e a Coinbase está construindo essa infraestrutura.

FONTE ADGM