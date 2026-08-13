Coinbase establece su centro de tokenización en Abu Dabi, tras obtener la autorización para prestar servicios financieros de la FSRA

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Coinbase ha recibido una autorización de servicios financieros (FSP) de la Financial Services Regulatory Authority (FSRA) para establecer su centro internacional de tokenización en el ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este es el paso más importante que ha dado la compañía hasta la fecha para crear la infraestructura necesaria para un sistema financiero mundial más abierto y accesible.

Coinbase ha obtenido la licencia de la FSRA del ADGM, lo que nos autoriza a gestionar operaciones de inversión y a prestar servicios de custodia con el fin de facilitar el lanzamiento de sus valores tokenizados. Esta es la base de su centro internacional de tokenización en Abu Dabi.

Por qué es importante: 4000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a los mercados de capitales. No porque carezcan de los medios, sino porque el sistema nunca se diseñó pensando en ellos. Las oportunidades de inversión están fuera del alcance y el costo de participar es demasiado elevado. Esta licencia es el primer paso para cambiar esa situación.

Los valores tokenizados registrados y emitidos en el ADGM están totalmente respaldados por acciones subyacentes bajo la supervisión de la FSRA y son verificados por los titulares de los tokens, quienes gozan de todos los derechos de los accionistas, incluidos los dividendos y el derecho de voto.

(1) Un inversor no necesita una cuenta de corretaje ni una relación con un banco corresponsal; lo que necesita es un monedero. (2) Cada transferencia está sujeta a un control continuo de sanciones, y Coinbase puede congelar o incautar activos a nivel del monedero cuando sea necesario, de modo que no se produzca un conflicto entre la DeFi y la integridad normativa.

"El ADGM publicó en 2018 uno de los primeros marcos normativos del mundo para los activos virtuales. Esto reflejaba un compromiso institucional genuino con una regulación orientada a la innovación, aplicada con el rigor que exigen los mercados financieros mundiales. Ningún centro financiero importante ha creado aún un marco que trate las acciones tokenizadas simultáneamente como valores, tokens nativos de blockchain y activos combinables en DeFi", afirmó Brett Tejpaul, co-CEO de Coinbase Institutional.

"El establecimiento por parte de Coinbase de su centro internacional de tokenización en el ADGM supone un firme respaldo al papel cada vez más importante que desempeña Abu Dabi a la hora de dar forma al futuro de las finanzas mundiales. Esto refleja la solidez del marco regulador del ADGM, que es progresista, robusto y está en consonancia con las normas internacionales, y que sigue proporcionando a las principales instituciones mundiales la confianza necesaria para desarrollar a gran escala servicios financieros responsables basados en la tecnología blockchain. A medida que la tokenización se convierte en un elemento cada vez más importante de la infraestructura de los mercados de capitales, el ADGM mantiene su compromiso de apoyar la innovación que mejore el acceso al mercado, la transparencia y la confianza de los inversores, al tiempo que se respetan los más altos estándares de supervisión regulatoria". Arvind Ramamurthy, director de desarrollo de mercado del ADGM, afirmó:

"Este lanzamiento forma parte de un compromiso más amplio con los Emiratos Árabes Unidos. A través de sus inversiones en Abu Dabi y Dubái, Coinbase está poniendo en marcha dos de nuestros proyectos globales más ambiciosos fuera de Estados Unidos: un centro para valores tokenizados y mercados de capitales en cadena, así como un centro mundial para derivados. En conjunto, reflejan la confianza de la entidad en los Emiratos Árabes Unidos como sede de la próxima generación de infraestructuras financieras".

La licencia de proveedor de servicios financieros (FSP) de la FSRA proporciona a Coinbase la base normativa, la infraestructura y la colaboración adecuada para poner los mercados de capitales al alcance de quienes más los necesitan. La próxima frontera de las finanzas mundiales está en la cadena de bloques, y esta plataforma la está construyendo.

FUENTE ADGM