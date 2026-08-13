Après avoir obtenu l'autorisation d'exercer des activités de services financiers, délivrée par l'Autorité de réglementation des services financiers (FSRA), Coinbase installe son pôle de jetonisation à Abou Dabi

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Coinbase a obtenu une autorisation de prestation de services financiers de la part de la FSRA afin d'implanter son pôle mondial de jetonisation au sein de l'ADGM, le centre financier international d'Abou Dabi, capitale des Émirats arabes unis (EAU). Il s'agit là de l'étape la plus significative franchie à ce jour par Coinbase pour mettre en place l'infrastructure nécessaire à un système financier mondial plus ouvert et plus accessible.

Coinbase a obtenu la licence délivrée par la FSRA de l'ADGM, qui l'autorise à organiser des opérations d'investissement et à assurer la conservation d'actifs afin de faciliter le lancement de titres jetonisés. Cette licence forme le socle du pôle international de jetonisation créé par Coinbase à Abou Dabi.

Pourquoi est-ce important ? 4 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux marchés financiers. Non pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens, mais parce que le système n'a jamais été conçu pour eux. Les possibilités d'investissement sont hors de portée, et le coût de la participation aux marchés financiers est trop élevé. Cette licence constitue un premier pas pour changer cela.

Les titres jetonisés enregistrés et émis au sein de l'ADGM sont entièrement adossés à des actions sous-jacentes, sous la supervision de la FSRA, et sont vérifiés par les détenteurs de jetons, qui bénéficient de l'intégralité des droits d'actionnaire, notamment en matière de dividendes et de droit de vote.

1) Un investisseur n'a pas besoin d'un compte de courtage ni d'une banque correspondante ; il lui suffit d'un portefeuille. 2) Chaque transfert fait l'objet d'un contrôle continu au regard des sanctions, et Coinbase peut geler ou saisir des actifs au niveau du portefeuille lorsque cela s'avère nécessaire, afin d'éviter tout conflit entre finance décentralisée et intégrité réglementaire.

« L'ADGM a publié en 2018 l'un des tout premiers cadres réglementaires au monde consacrés aux actifs virtuels. Ce cadre reflétait un véritable engagement institutionnel en faveur d'une réglementation axée sur l'innovation, mise en œuvre avec la rigueur qu'exigent les marchés financiers mondiaux. Aucun grand centre financier n'a encore mis en place un cadre permettant de traiter les actions jetonisées à la fois comme des titres, des jetons conçus nativement pour la chaîne de blocs et des actifs composables de la finance décentralisée », déclare Brett Tejpaul, codirecteur général de Coinbase Institutional.

« L'implantation par Coinbase de son pôle international de jetonisation au sein de l'ADGM témoigne clairement du rôle croissant joué par Abou Dabi dans l'élaboration de l'avenir de la finance mondiale. Elle illustre la solidité du cadre réglementaire de l'ADGM, à la fois moderne, robuste et conforme aux normes internationales, qui continue de donner aux principales institutions mondiales la confiance nécessaire pour déployer à grande échelle des services financiers responsables fondés sur la chaîne de blocs. Alors que la jetonisation occupe une place de plus en plus grande dans l'infrastructure des marchés de capitaux, l'ADGM reste attaché à soutenir les innovations qui améliorent l'accès au marché, la transparence et la confiance des investisseurs, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de surveillance réglementaire. » Arvind Ramamurthy, directeur du développement commercial au sein de l'ADGM.

Ce lancement s'inscrit dans un engagement plus large aux Émirats arabes unis. Grâce à ses investissements à Abou Dabi et à Dubaï, Coinbase met en place deux de ses activités mondiales les plus ambitieuses en dehors des États-Unis : un pôle dédié aux titres jetonisés et aux marchés de capitaux sur la chaîne de blocs, ainsi qu'un pôle mondial pour les produits dérivés. Ces éléments montrent la confiance que l'entité accorde aux Émirats arabes unis comme base d'accueil de la prochaine génération d'infrastructures financières.

L'autorisation de prestation de services financiers octroyée par la FSRA donne à Coinbase le cadre réglementaire, l'infrastructure et les partenariats adéquats pour mettre les marchés de capitaux à la portée de ceux qui en ont le plus besoin. La plateforme Coinbase met en place le prochain chapitre de la finance mondiale, qui se joue sur la chaîne de blocs.