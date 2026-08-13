Coinbase establece su centro de tokenización en Abu Dhabi, con la FSP de FSRA

-Coinbase establece su centro de tokenización en Abu Dhabi, con la Autorización de Servicios Financieros de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA)

ABU DHABI, EAU, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Coinbase ha recibido una Autorización de Servicios Financieros (FSP) de la FSRA para establecer su centro internacional de tokenización en ADGM, el centro financiero internacional de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Este es el paso más significativo que ha dado hasta la fecha para construir la infraestructura necesaria para un sistema financiero global más abierto y accesible.

Coinbase ha recibido la licencia de la FSRA de ADGM, lo que nos permite gestionar operaciones de inversión y proporcionar custodia para facilitar el lanzamiento de valores tokenizados. Esta es la base de su centro internacional de tokenización en Abu Dhabi.

La importancia de esto radica en que 4.000 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a los mercados de capitales. No por falta de recursos, sino porque el sistema nunca se diseñó para ellas. Las oportunidades de inversión están fuera de su alcance y el coste de participación es demasiado elevado. Esta licencia es el primer paso para cambiar esta situación.

Los valores tokenizados registrados y emitidos en ADGM están totalmente respaldados por acciones subyacentes bajo la supervisión de la FSRA y son verificados por los titulares de tokens, quienes reciben todos los derechos de los accionistas, incluidos dividendos y derecho a voto.

(1) Un inversor no necesita una cuenta de corretaje ni una relación bancaria corresponsal; necesita una billetera. (2) Cada transferencia está sujeta a un control continuo de sanciones, y Coinbase puede congelar o confiscar activos a nivel de billetera cuando sea necesario para que DeFi y la integridad regulatoria no entren en conflicto.

"En 2018, ADGM emitió uno de los primeros marcos regulatorios mundiales para activos virtuales. Esto reflejó un auténtico compromiso institucional con una regulación innovadora, ejecutada con el rigor que exigen los mercados financieros globales. Ningún centro financiero importante ha creado aún un marco que trate las acciones tokenizadas simultáneamente como valores, tokens nativos de blockchain y activos compatibles con DeFi", afirmó Brett Tejpaul, consejero delegado conjunto de Coinbase Institutional.

"El establecimiento del centro internacional de tokenización de Coinbase en ADGM es un claro respaldo al creciente papel de Abu Dhabi en la configuración del futuro de las finanzas globales. Refleja la solidez del marco regulatorio progresista, robusto y alineado internacionalmente de ADGM, que sigue brindando a las principales instituciones globales la confianza necesaria para desarrollar servicios financieros responsables basados en blockchain a gran escala. A medida que la tokenización se convierte en una parte cada vez más importante de la infraestructura de los mercados de capitales, ADGM mantiene su compromiso de apoyar la innovación que mejora el acceso al mercado, la transparencia y la confianza de los inversores, al tiempo que mantiene los más altos estándares de supervisión regulatoria" dijo Arvind Ramamurthy, director de desarrollo de mercado, ADGM.

Este lanzamiento forma parte de un compromiso más amplio con los EAU. Mediante sus inversiones en Abu Dhabi y Dubái, Coinbase está estableciendo dos de sus negocios globales más ambiciosos fuera de Estados Unidos: un centro para valores tokenizados y mercados de capitales en cadena, y un centro global para derivados. En conjunto, reflejan la confianza de la entidad en los EAU como sede de la próxima generación de infraestructura financiera.

El programa FSP de la FSRA proporciona a Coinbase la base regulatoria, la infraestructura y la alianza idónea para acercar los mercados de capitales a quienes más los necesitan. La próxima frontera de las finanzas globales está en la cadena, y la plataforma la está construyendo.