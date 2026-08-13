Coinbase Menubuhkan Hab Tokenisasinya di Abu Dhabi selepas Menerima Kebenaran Perkhidmatan Kewangan daripada Financial Services Regulatory Authority (FSRA)

ABU DHABI, UAE, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Coinbase telah menerima Kebenaran Perkhidmatan Kewangan (FSP) daripada FSRA untuk menubuhkan hab tokenisasi antarabangsanya di ADGM, pusat kewangan antarabangsa Abu Dhabi, ibu negara Emiriah Arab Bersatu (UAE). Ini merupakan langkah paling penting yang diambil Coinbase setakat ini ke arah membangunkan infrastruktur bagi sistem kewangan global yang lebih terbuka dan mudah diakses.

Coinbase telah menerima lesen daripada FSRA ADGM yang membolehkannya mengatur urus niaga pelaburan dan menyediakan perkhidmatan kustodian bagi memudahkan pelancaran sekuriti bertoken. Ini menjadi asas kepada hab tokenisasi antarabangsanya di Abu Dhabi.

Sebab perkara ini penting: Empat bilion orang di seluruh dunia tidak mempunyai akses kepada pasaran modal. Bukan kerana mereka tidak mempunyai kemampuan, tetapi kerana sistem tersebut tidak pernah dibina untuk mereka. Peluang pelaburan berada di luar jangkauan, manakala kos penyertaan terlalu tinggi. Lesen ini merupakan langkah pertama ke arah mengubah keadaan tersebut.

Sekuriti bertoken yang didaftarkan dan diterbitkan di ADGM disokong sepenuhnya oleh saham pendasar di bawah penyeliaan FSRA dan boleh disahkan oleh pemegang token, yang menerima hak penuh sebagai pemegang saham, termasuk dividen dan hak mengundi.

(1) Pelabur tidak memerlukan akaun broker atau hubungan perbankan koresponden; mereka hanya memerlukan dompet digital. (2) Setiap pemindahan tertakluk pada saringan sekatan yang berterusan, dan Coinbase boleh membekukan atau menyita aset pada peringkat dompet apabila diperlukan, supaya DeFi dan integriti kawal selia tidak saling bercanggah.

"ADGM memperkenalkan salah satu kerangka kawal selia pertama di dunia bagi aset maya pada tahun 2018. Langkah tersebut mencerminkan komitmen institusi yang sebenar terhadap kawal selia yang mengutamakan inovasi, dilaksanakan dengan ketelitian yang diperlukan oleh pasaran kewangan global. Belum ada pusat kewangan utama yang membangunkan kerangka yang menganggap ekuiti bertoken secara serentak sebagai sekuriti, token natif rantaian blok dan aset yang boleh digubah dalam DeFi," kata Brett Tejpaul, Ketua Pegawai Eksekutif Bersama Coinbase Institutional.

"Penubuhan hab tokenisasi antarabangsa Coinbase di ADGM merupakan pengiktirafan kukuh terhadap peranan Abu Dhabi yang semakin berkembang dalam membentuk masa depan kewangan global. Langkah ini mencerminkan kekuatan kerangka kawal selia ADGM yang progresif, teguh dan sejajar dengan piawaian antarabangsa, yang terus memberikan keyakinan kepada institusi global terkemuka untuk membangunkan perkhidmatan kewangan berasaskan rantaian blok yang bertanggungjawab pada skala besar. Ketika tokenisasi semakin menjadi bahagian penting dalam infrastruktur pasaran modal, ADGM kekal komited untuk menyokong inovasi yang meningkatkan akses pasaran, ketelusan dan keyakinan pelabur, sambil mengekalkan piawaian tertinggi bagi pengawasan kawal selia," kata Arvind Ramamurthy, Ketua Pegawai Pembangunan Pasaran ADGM.

Pelancaran ini merupakan sebahagian daripada komitmen yang lebih luas terhadap UAE. Melalui pelaburannya di Abu Dhabi dan Dubai, Coinbase sedang menubuhkan dua perniagaan globalnya yang paling bercita-cita tinggi di luar Amerika Syarikat: sebuah hab bagi sekuriti bertoken dan pasaran modal atas rantaian, serta sebuah hab global bagi derivatif. Bersama-sama, kedua-duanya mencerminkan keyakinan Coinbase terhadap UAE sebagai pusat bagi infrastruktur kewangan generasi seterusnya.

FSP daripada FSRA memberikan Coinbase asas kawal selia, infrastruktur dan perkongsian yang tepat untuk membawa pasaran modal kepada golongan yang paling memerlukannya. Sempadan seterusnya bagi kewangan global adalah atas rantaian, dan platform ini sedang membangunkannya.