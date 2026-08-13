ADFW 2026 anuncia a primeira leva de palestrantes de destaque, reunindo a comunidade de capitais do mundo em Abu Dhabi

A primeira leva inclui altos representantes do governo dos EAU e de Abu Dhabi, além de CEOs, presidentes, fundadores e investidores institucionais de grandes empresas globais, como Allianz SE, DBS Group, Franklin Templeton e Temasek Holdings

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo, a Semana de Finanças de Abu Dhabi (ADFW), organizada pela ADGM, anunciou hoje o primeiro grupo de palestrantes de destaque para sua quinta edição, que acontecerá de 7 a 10 de dezembro de 2026, com o tema "A comunidade de capitais, impulsionada por parcerias".

A menos de cinco meses do evento, a ADFW já confirmou a participação de mais de 200 renomados palestrantes internacionais dos setores governamental, de serviços financeiros, investimentos, tecnologia e inovação, reforçando a posição de Abu Dhabi como um dos principais centros globais de capital e investimentos.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do ADGM, disse: "O excepcional compromisso antecipado de líderes financeiros globais com a ADFW 2026 reflete a crescente confiança em Abu Dhabi como um destino confiável para capital, investimentos e parcerias de longo prazo.

A força da ADFW reside não apenas nas conversas que acontecem aqui, mas também nas consequências que elas geram. Ao reunir os principais investidores, formuladores de políticas e inovadores do mundo, Abu Dhabi cria um ambiente onde o diálogo se traduz em investimento e os relacionamentos se transformam em parcerias de longo prazo. É isso que distingue Abu Dhabi como a Capital do Capital."

Entre os representantes do governo e de Abu Dhabi, está Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente da ADGM e do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi; Sua Excelência Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos; Sua Excelência Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transportes; Sua Excelência. Dr. Sultan bin Saif Al Neyadi, ministro de Estado para Assuntos da Juventude, Emirados Árabes Unidos; Sua Excelência Shamis Ali Khalfan Al Dhaheri, presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário de Abu Dhabi e segundo vice-presidente e diretor administrativo da Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi ; Sua Excelência Salem Al Nuami, diretor-geral do Fundo de Pensões de Abu Dhabi; Sua Excelência Majid Al Suwaidi, CEO, ALTÉRRA; Sua Excelência Dr. Tariq Bin Hendi, CEO da Botim, Mohamed Abdelbary, GCEO do Banco Islâmico de Abu Dhabi, Hamad Al Ameri, CEO da Alpha Dhabi, e Antonoaldo Neves, CEO da Etihad.

Eles serão acompanhados por altos executivos de muitas das maiores instituições financeiras do mundo, incluindo Oliver Bäte, presidente do Conselho de Administração e CEO da Allianz SE; Tan Su Shan, CEOdo DBS Group; Ron O'Hanley, presidente e CEO do State Street; Bill Winters, CEO do Standard Chartered; Clare Woodman CBE, CEO Internacional do Morgan Stanley; Stefan Bollinger, CEO do Julius Baer;Dilhan Pillay Sandrasegara, Diretor Executivo e CEO da Temasek Holdings; Andreas Berger, CEO do Grupo Swiss Re; Charles R. Kaye, presidente do Warburg Pincus; Hendrik du Toit, Fundador e CEO, Ninety One; Tarek Sultan, presidente, Agility; Steven Desmyter, Presidente, Man Group.

O programa também contará com vozes de destaque da gestão de ativos globais, investimentos alternativos, infraestrutura, commodities e investimentos institucionais, como Jenny Johnson, CEO da Franklin Templeton; Katie Koch, Presidente e CEO da TCW; Tobias C. Pross, CEO da Allianz Global Investors; Marc C. Ganzi, CEO da DigitalBridge; Dmitry Balyasny, cofundador, sócio-gerente e diretor de investimentos da Balyasny Asset Management; Mike Freno, presidente do conselho, presidente e CEO da Barings; David Druley, CEO da Cambridge Associates; e Stefan Hoops, CEO da DWS.

Refletindo a crescente conectividade entre finanças, tecnologia e inovação, o programa também contará com líderes do ecossistema de tecnologia, ativos digitais e fintechs, incluindo Chamath Palihapitiya, fundador da Social Capital; Richard Teng, CEO da Binance; JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby Aviation; Robert Smith, fundador e CEO da Vista Equity; Pascal Gauthier, presidente e CEO da Ledger; Lily Liu, presidente da Solana Foundation; e Charles Cascarilla, cofundador e CEO da Paxos.

Com base no sucesso das edições anteriores, a ADFW 2026 apresentará um programa ampliado, concebido para aprofundar o envolvimento da alta direção e gerar resultados mais focados. As novas adições incluem as edições inaugurais da Cúpula de Mercado Imobiliário de Abu Dhabi (Abu Dhabi Real Estate Summit), da Plataforma de Líderes Globais de Hedge Funds da AIMA (AIMA Global Hedge Fund Leaders Platform), do Campus de Startups Hub71 (Hub71 Startups Campus), um Fórum de Saúde e Biotecnologia, bem como várias Mesas Redondas de Estratégia Global e fóruns privados expandidos. Ao longo da semana, espera-se que a ADFW 2026 realize mais de 70 eventos temáticos com mais de 800 palestrantes. A programação será estruturada em torno de quatro principais dias temáticos, abrangendo a estratégia econômica de Abu Dhabi, os mercados globais, a gestão de ativos, as fintechs, os ativos digitais, as finanças sustentáveis e as finanças islâmicas.

FONTE ADGM