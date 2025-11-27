A Comviva revela sua visão de IA para MarTech com a plataforma de marketing em tempo real MobiLytix® orientada por IA generativa

NOVA DÉLHI, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, líder global em soluções de transformação digital em gestão de experiência do cliente, monetização de dados e serviços financeiros digitais, anunciou hoje a apresentação de seu MobiLytix® Real Time Marketing (RTM), impulsionado pela IA generativa, com capacidades avançadas de IA projetadas para ajudar profissionais de marketing corporativos a impulsionar maior conversão, retenção e valor vitalício do cliente.

A nova plataforma MobiLytix apresenta poderosos recursos de IA generativa que reduzem significativamente as intervenções manuais, capacitando os profissionais de marketing a projetar campanhas mais inteligentes, mais rápidas e de alto engajamento em todas as jornadas dos clientes. Os profissionais de marketing podem gerar instantaneamente variações de mensagens, adaptar o conteúdo para diferentes segmentos e apresentar insights práticos por meio de prompts de conversação que simplificam os relatórios e análises - traduzindo dados complexos de desempenho em orientações claras que os profissionais de marketing podem usar imediatamente. Isso acelera a criação de campanhas, melhora a qualidade do conteúdo e leva a engajamentos de alto desempenho.

A plataforma oferece às equipes de marketing um novo nível de agilidade, tornando-as em grande parte autossuficientes no planejamento e execução de campanhas, aproveitando a tomada de decisões baseada em IA e uma biblioteca de modelos comprovados e pré-definidos para casos de uso comuns de alto impacto - permitindo o lançamento de até mesmo as campanhas mais complexas em pouco tempo.

Com o novo lançamento, a Comviva também lançou as bases da IA para uma nova onda de agentes de IA autônomos. Esses recursos agênticos são projetados para aprender continuamente com o desempenho da campanha, otimizar a criatividade, as ofertas e o timing em tempo real e operar sob governança e aprovações definidas pelo profissional de marketing - evoluindo para a orquestração de marketing de auto-otimização.

Falando sobre o lançamento, Manish Singhal, Head – MarTech Solutions da Comviva disse: " As equipes de marketing do futuro não se limitarão apenas a executar campanhas; elas comandarão um ecossistema inteligente de agentes de IA que planejam, otimizam e executam em tempo real. Com a nova plataforma de marketing em tempo real MobiLytix orientada pela IA generativa, esse futuro começa agora. Estamos passando da automação de marketing para a autonomia de marketing - onde os agentes de IA aprendem, otimizam e orquestram continuamente, enquanto os profissionais de marketing permanecem firmemente no controle. As funções de marketing agora podem melhorar ativamente o desempenho da campanha, aumentar as taxas de conversão, fortalecer a retenção de clientes e proporcionar um crescimento sustentado dos negócios, alavancando a plataforma."

Com uma nova e intuitiva interface de usuário, arquitetura modular e escala de nível empresarial, a plataforma de RTM MobiLytix foi projetada para impulsionar a próxima onda de crescimento para empresas com prioridade digital. Em sua essência, a plataforma combina mais de 120 modelos avançados de IA preditiva e prescritiva com um moderno mecanismo de decisão de IA para personalizar cada interação usando um perfil de cliente 360° ao vivo em várias linhas de negócios e canais em tempo real. Seu espaço de trabalho de orquestração de jornada aprimorado e sua interface de usuário moderna oferecem aos profissionais de marketing uma maneira mais rápida e intuitiva de criar jornadas, colaborar entre equipes e otimizar programas em tempo real.

Com mais de 300 milhões de clientes implantados, a MobiLytix tem um histórico comprovado de sucesso do cliente, impulsionado por mais de duas décadas de experiência em Gestão de Valor do Cliente.

