Comviva 揭曉其人工智能營銷科技願景：以生成式人工智能 (GenAI) 驅動的 MobiLytix® Real Time Marketing 平台

新德里2025年11月26日 /美通社/ -- Comviva，作為客戶體驗管理、數據貨幣化及數碼金融服務領域的全球數碼轉型解決方案領導者，宣佈推出其由生成式人工智能（Generative artificial intelligence，簡稱「GenAI」）驅動的 MobiLytix® Real Time Marketing (RTM) 解決方案。該方案搭載先進 AI 功能，旨在協助企業營銷人員提升轉換率、客戶留存率及客戶終身價值。

全新推出的 MobiLytix 平台搭載強大的 GenAI 功能，大幅減少人工干預，讓營銷人員在客戶旅程中設計更智能、更快速且高參與度的營銷活動。營銷人員可即時生成訊息變體、為不同客群度身訂造內容，並透過對話式提示提煉可執行的洞察——簡化報告與分析流程，將複雜的績效數據轉化為清晰指引，讓營銷人員能立即運用。這能加速活動建立、提升內容品質，並帶來更高效能的互動成效。

該平台為營銷團隊帶來前所未有的敏捷度，透過運用 AI 驅動的決策機制，以及針對常見高影響力應用場景所建置的實證預設模板庫，使團隊在活動規劃與執行上具備高度自主能力——即使是最複雜的營銷活動，也能在極短時間內實現從概念構思到正式上線的全流程運作。

隨著新版發佈，Comviva 亦為新一波自主 AI 代理程式奠定其 AI 基礎。這些代理式能力旨在持續從營銷活動表現中學習，即時優化創意內容、優惠方案與投放時機，並在營銷人員定義的管理框架與審批機制下運作——逐步演進為具備自我優化能力的營銷協調系統。

Comviva MarTech 解決方案負責人 Manish Singhal 在發佈時表示：「明天的營銷團隊不只會執行活動，而且還將指揮一個由 AI 代理組成的智能生態系統，以實時計劃、優化和執行。憑藉全新由 GenAI 驅動的 MobiLytix 即時營銷，這未來已經開啟。我們正從營銷自動化邁向營銷自主化——在此階段，AI 代理持續學習、優化並協調運作，而主導權始終在營銷人員手上。營銷功能現在可以利用平台積極改善廣告活動成效、提高轉化率、加強客戶保留率，並讓業務持續增長。」

MobilyTix RTM 具有更易於理解的新使用者介面、模組化架構和企業級規模，旨在為數碼優先的業務推動下一波增長。該平台的核心功能在於整合超過 120 種先進的預測性與處方性 AI 模型，結合現代化的 AI 決策引擎，透過即時更新的全方位客戶檔案，在多個業務線與渠道間即時實現每項互動的個人化服務。其強化後的旅程編排工作區與現代化使用者介面，讓營銷人員能以更快速、更直覺的方式建立旅程、跨團隊協作，並即時優化營銷計劃。

憑藉超過三億用戶的部署規模，MobiLytix 擁有二十多年客戶價值管理專業經驗，在客戶成功領域擁有卓越實績。

