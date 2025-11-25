Avec sa plateforme de marketing en temps réel MobiLytix®, pilotée par l'IA générative, Comviva dévoile sa vision de l'IA pour la technologie de marketing

NEW DELHI, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, leader mondial des solutions de transformation numérique dans les domaines de la gestion de l'expérience des clients, de la valorisation des données et des services financiers numériques, a dévoilé aujourd'hui sa plateforme de marketing en temps réel MobiLytix®, pilotée par l'IA générative et dotée de capacités d'IA avancées, pensée pour aider les spécialistes du marketing d'entreprise à augmenter la conversion, la fidélisation et la valeur à vie de leurs clients.

La nouvelle plateforme MobiLytix introduit de puissantes capacités d'IA générative qui réduisent considérablement les interventions manuelles, pour permettre aux professionnels du marketing de concevoir plus rapidement des campagnes plus intelligentes et à fort engagement dans les parcours des clients. Les spécialistes du marketing peuvent instantanément générer plusieurs variantes de messages, adapter le contenu à différents segments et obtenir des informations exploitables à partir de requêtes conversationnelles qui simplifient l'établissement de rapports et les analyses, afin de transformer les données complexes sur les performances en orientations claires et immédiatement utilisables. Cela accélère la création de campagnes, améliore la qualité du contenu et le taux d'engagement.

La plateforme propose aux équipes de marketing un niveau accru d'agilité, qui les rend largement autonomes dans la planification et l'exécution des campagnes grâce à la prise de décision basée sur l'IA et à l'exploitation d'une bibliothèque de modèles prédéfinis et éprouvés pour les cas d'utilisation courants à fort impact. Les équipes de marketing peuvent ainsi passer rapidement du concept au lancement des campagnes, même les plus élaborées.

En lançant cette nouvelle plateforme, Comviva jette également les bases de l'intelligence artificielle pour une nouvelle vague d'agents d'IA autonomes. Ces capacités agentiques sont conçues pour apprendre en permanence à partir des performances des campagnes, optimiser les créations, les offres et le calendrier en temps réel, et fonctionner dans le cadre d'une gouvernance et d'approbations définies par les spécialistes du marketing, afin d'évoluer vers une organisation auto-optimisante du marketing.

S'exprimant sur le lancement Manish Singhal, responsable des solutions de technologie de marketing chez Comviva, a déclaré : « Les équipes de marketing de demain ne se contenteront pas de mettre en œuvre des campagnes ; elles seront à la tête d'un écosystème intelligent d'agents d'IA qui les planifieront, les optimiseront et les exécuteront en temps réel. Avec la nouvelle plateforme de marketing en temps réel MobiLytix, pilotée par l'IA générative, cet avenir commence dès maintenant. Nous passons de l'automatisation du marketing à l'autonomie du marketing : les agents d'IA apprennent, optimisent et organisent en permanence, mais les professionnels du marketing gardent fermement le contrôle. Les chargés de marketing peuvent désormais améliorer activement les performances des campagnes, augmenter les taux de conversion, renforcer la fidélisation des clients et assurer une croissance soutenue de l'activité grâce à la plateforme. »

Dotée d'une nouvelle interface utilisateur intuitive et d'une architecture modulaire de niveau entreprise, la plateforme de marketing en temps réel MobiLytix est destinée à alimenter la prochaine vague de croissance des entreprises axées sur le numérique. À la base, la plateforme combine plus de 120 modèles d'IA prédictifs et prescriptifs avancés avec un moteur moderne de prise de décision fondée sur l'IA pour personnaliser chaque interaction à l'aide d'un profil en direct à 360° des clients qui traverse en temps réel plusieurs secteurs d'activité et canaux. Son espace de travail amélioré en vue de l'organisation des parcours et son interface utilisateur moderne proposent aux spécialistes du marketing un moyen plus rapide et plus intuitif pour la création de parcours, la collaboration entre les équipes et l'optimisation des programmes en temps réel.

Forte d'une base déployée de plus de 300 millions de consommateurs et de plus de deux décennies d'expérience en gestion de la valeur client, MobiLytix a fait ses preuves en assurant le succès de ses propres clients.

