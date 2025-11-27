Comvivaは、生成AIを活用したMobiLytix®リアルタイム・マーケティング・プラットフォームでMarTech向けのAIビジョンを発表

ニューデリー, 2025年11月27日 /PRNewswire/ -- 顧客体験管理、データ収益化、デジタル金融サービスにおけるデジタル変革ソリューションのグローバルリーダーであるComvivaは本日、生成AIを活用したMobiLytix®リアルタイム・マーケティング（RTM）を発表しました。このプラットフォームは、高度なAI機能により、企業のマーケティング担当者がより高いコンバージョン、維持率、顧客生涯価値を実現できるように支援します。

新しいMobiLytixプラットフォームは、手動による介入を大幅に削減する強力な生成AI機能を導入し、マーケティング担当者が顧客体験全体にわたってよりスマートで高速かつエンゲージメントの高いキャンペーンを設計できるように支援します。マーケティング担当者は、レポート作成と分析を簡素化する会話型プロンプトを通じて、メッセージのバリエーションを瞬時に生成し、さまざまなセグメントに合わせてコンテンツをカスタマイズし、実用的な分析情報を明らかにすることができます。これにより、複雑なパフォーマンス・データが、マーケティング担当者がすぐに使用できる明確なガイダンスに変換されます。これにより、キャンペーンの作成が加速され、コンテンツの品質が向上し、エンゲージメントのパフォーマンスが向上します。

このプラットフォームは、AI主導の意思決定と、一般的な高インパクト・ユース・ケースに対応する実証済みの事前定義テンプレートのライブラリを活用することで、これまでにない俊敏性をマーケティング・チームに提供し、キャンペーンの企画から実施までをほぼ自力で行えるようにします。これにより、複雑なキャンペーンでも、構想から稼働開始までを短期間で進められるようになります。

今回の新しいリリースにより、Comvivaは自律型AIエージェントの新たな波を支えるAI基盤も築きました。これらのエージェント機能は、キャンペーンのパフォーマンスを継続的に学習し、クリエイティブ、オファー、タイミングをリアルタイムで最適化するように設計されています。また、マーケティング担当者が定義したガバナンスと承認プロセスのもとで動作し、自己最適化型のマーケティング・オーケストレーションへと進化していきます。

今回の立ち上げについて、ComvivaのMarTechソリューション責任者、Manish Singhal氏は次のように述べています。「未来のマーケティング・チームは単にキャンペーンを実行するのではなく、リアルタイムで計画、最適化、実行するAIエージェントのインテリジェントなエコシステムを管理することになります。生成AIを活用した新しいMobiLytixのリアルタイム・マーケティングにより、その未来はここで始まります。私たちはマーケティングの自動化からマーケティングの自律性へと移行しています。つまり、AIエージェントが継続的に学習、最適化、オーケストレーションを行い、マーケティング担当者がしっかりと制御を維持するという状況です。マーケティング部門は、プラットフォームを活用してキャンペーンのパフォーマンスを積極的に改善し、コンバージョン率を上げ、顧客維持を強化し、持続的なビジネス成長を実現できるようになりました。」

MobiLytix RTMは、直感的に操作できる新しいUI、モジュール型アーキテクチャ、エンタープライズ・グレードのスケールを備え、デジタル・ファースト・ビジネスの次の成長の波を推進することを目指しています。このプラットフォームの中核には、120を超える高度な予測型および処方型AIモデルと最新のAI意思決定エンジンが組み込まれています。この2つを組み合わせ、複数の事業分野とチャンネルにまたがり、全方位を即時に見渡す顧客プロファイルを活用して、あらゆるやり取りをリアルタイムでパーソナライズします。強化されたジャーニー・オーケストレーション・ワークスペースと最新のUIにより、マーケティング担当者はより迅速かつ直感的にジャーニーを構築し、チーム間で連携し、プログラムをリアルタイムで最適化できるようになります。

MobiLytixは3億人を超える顧客基盤を展開しており、20年以上にわたる顧客価値管理の専門知識を活かして、顧客を成功に導いてきました。

