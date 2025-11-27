Comviva presenta su visión de la IA para MarTech con la plataforma de marketing en tiempo real MobiLytix® impulsada por GenAI

NUEVA DELHI, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, líder mundial en soluciones de transformación digital para gestionar la experiencia del cliente, la monetización de datos y los servicios financieros digitales, anunció hoy el lanzamiento de su plataforma de marketing en tiempo real (RTM) MobiLytix® impulsada por GenAI, con capacidades avanzadas de IA diseñadas para ayudar a los especialistas en mercadotecnia de las empresas a impulsar una mayor conversión, retención y valor a largo plazo del cliente.

La nueva plataforma MobiLytix incorpora potentes capacidades de GenAI que reducen significativamente las intervenciones manuales, lo que permite a los especialistas en marketing diseñar campañas más inteligentes, rápidas y con un alto nivel de interacción a lo largo del recorrido del cliente. Los especialistas en marketing pueden generar instantáneamente variaciones de mensajes, adaptar el contenido a diferentes segmentos y obtener información útil a través de prompts conversacionales que simplifican la generación de informes y el análisis, lo que permite traducir datos de rendimiento complejos en orientaciones claras que los especialistas en marketing pueden utilizar de inmediato. Esto acelera la creación de campañas, mejora la calidad del contenido y conduce a interacciones más eficaces.

La plataforma ofrece a los equipos de marketing un nuevo nivel de agilidad que les permite ser, en gran medida, autosuficientes para planificar y ejecutar campañas, gracias al uso de la toma de decisiones impulsada por IA y una biblioteca de plantillas predefinidas y probadas para casos de uso común de gran impacto, lo que permite llevar a cabo campañas más complejas desde el concepto hasta el lanzamiento en poco tiempo.

Con el nuevo lanzamiento, Comviva también ha sentado las bases de la IA para una nueva ola de agentes autónomos de IA. Estas capacidades agénticas están diseñadas para aprender de forma continua del rendimiento de las campañas, optimizar las creatividades, las ofertas y la sincronización en tiempo real, y operar bajo la gobernanza y las aprobaciones definidas por los especialistas en marketing, con el fin de evolucionar hacia una coordinación de marketing que se optimiza por sí misma.

En el lanzamiento, Manish Singhal, director de Soluciones MarTech de Comviva, afirmó: "Los equipos de marketing del futuro no se limitarán a llevar a cabo campañas, sino que dirigirán un ecosistema inteligente de agentes de IA que planifican, optimizan y ejecutan en tiempo real. Con el nuevo marketing en tiempo real de MobiLytix impulsado por GenAI, ese futuro comienza ahora. Estamos pasando de la automatización del marketing a la autonomía del marketing, donde los agentes de IA aprenden, optimizan y coordinan de forma continua, mientras que los especialistas en marketing mantienen un control firme. Las funciones de marketing ahora pueden mejorar activamente el rendimiento de las campañas, aumentar las tasas de conversión, fortalecer la retención de clientes y ofrecer un crecimiento empresarial sostenido al aprovechar la plataforma".

Con una nueva interfaz de usuario intuitiva, una arquitectura modular y una escala de nivel empresarial, MobiLytix RTM está diseñada para impulsar la próxima ola de crecimiento de las empresas que dan prioridad a lo digital. En esencia, la plataforma combina más de 120 modelos avanzados de IA predictiva y prescriptiva con un moderno motor de toma de decisiones basado en IA para personalizar cada interacción utilizando un perfil de cliente en tiempo real de 360° en múltiples líneas de negocio y canales. Su espacio de trabajo mejorado para la organización de recorridos y su moderna interfaz de usuario ofrecen a los especialistas en marketing una forma más rápida e intuitiva de crear recorridos, colaborar entre equipos y optimizar programas en tiempo real.

Con más de 300 millones de usuarios, MobiLytix cuenta con un historial probado de éxito entre sus clientes, respaldado por más de dos décadas de experiencia en gestión del valor para el cliente.

