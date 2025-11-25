-Comviva revela su visión de IA para MarTech con la plataforma MobiLytix® Real Time Marketing impulsada por GenAI

NUEVA DELHI, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Comviva , líder mundial en soluciones de transformación digital en gestión de la experiencia del cliente, monetización de datos y servicios financieros digitales, anunció hoy la presentación de su solución MobiLytix® Real Time Marketing (RTM) impulsada por GenAI con capacidades de IA avanzadas diseñadas para ayudar a los profesionales del marketing empresarial a impulsar una mayor conversión, retención y valor de vida del cliente.

La nueva plataforma MobiLytix incorpora potentes funciones GenAI que reducen significativamente las intervenciones manuales, lo que permite a los profesionales del marketing diseñar campañas más inteligentes, rápidas y con mayor compromiso en todos los recorridos del cliente. Los profesionales del marketing pueden generar variaciones de mensajes al instante, adaptar el contenido a diferentes segmentos y obtener información práctica mediante indicaciones conversacionales que simplifican la generación de informes y análisis, convirtiendo datos complejos de rendimiento en una guía clara que los profesionales del marketing pueden usar de inmediato. Esto acelera la creación de campañas, mejora la calidad del contenido y genera interacciones más efectivas.

La plataforma ofrece a los equipos de marketing un nuevo nivel de agilidad, haciéndolos prácticamente autosuficientes en la planificación y ejecución de campañas al aprovechar la toma de decisiones basada en IA y una biblioteca de plantillas predefinidas y probadas para casos de uso comunes de alto impacto, lo que permite implementar incluso las campañas más complejas desde el concepto hasta el lanzamiento en poco tiempo.

Con esta nueva versión, Comviva también sienta las bases de la IA para una nueva generación de agentes autónomos de IA. Estas capacidades de agencia están diseñadas para aprender continuamente del rendimiento de las campañas, optimizar la creatividad, las ofertas y los tiempos en tiempo real y operar bajo la gobernanza y las aprobaciones definidas por el comercializador, evolucionando hacia una orquestación de marketing autooptimizada.

Sobre el lanzamiento Manish Singhal, director – MarTech Solutions enComviva comentó "Los equipos de marketing del futuro no solo ejecutarán campañas, sino que controlarán un ecosistema inteligente de agentes de IA que planifican, optimizan y ejecutan en tiempo real. Con el nuevo MobiLytix Real Time Marketing, impulsado por GenAI, ese futuro empieza ahora. Estamos pasando de la automatización del marketing a la autonomía del marketing, donde los agentes de IA aprenden, optimizan y orquestan continuamente, mientras los profesionales del marketing mantienen el control. Las funciones de marketing ahora pueden mejorar activamente el rendimiento de las campañas, aumentar las tasas de conversión, fortalecer la retención de clientes y generar un crecimiento empresarial sostenido aprovechando la Plataforma".

Con una nueva interfaz de usuario intuitiva, arquitectura modular y escalabilidad de nivel empresarial, MobiLytix RTM está diseñada para impulsar la próxima ola de crecimiento de las empresas digitales. En esencia, la plataforma combina más de 120 modelos avanzados de IA predictiva y prescriptiva con un moderno motor de toma de decisiones de IA para personalizar cada interacción mediante un perfil de cliente de 360° en vivo en múltiples líneas de negocio y canales en tiempo real. Su espacio de trabajo mejorado para la orquestación de recorridos y su moderna interfaz de usuario ofrecen a los profesionales del marketing una forma más rápida e intuitiva de crear recorridos, colaborar entre equipos y optimizar programas en tiempo real.

Con más de 300 millones de clientes implementados, MobiLytix cuenta con una trayectoria comprobada de éxito con sus clientes, respaldada por más de dos décadas de experiencia en la Gestión del Valor del Cliente.

Contacto para medios:

Sundeep Mehta

DGM, Global PR & Corporate Communications

Email: [email protected]

Móvil: +91-9910030732