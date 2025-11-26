Comviva zeigt seine KI-Vision für MarTech mit der GenAI-gesteuerten Plattform MobiLytix® Real Time Marketing.

NEW DELHI, 26. November 2025 /PRNewswire/ -- Comviva, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation in den Bereichen Customer Experience Management, Datenmonetarisierung und digitale Finanzdienstleistungen, gab heute die Vorstellung seiner GenAI-gesteuerten Plattform MobiLytix® Real Time Marketing (RTM) mit fortschrittlichen KI-Funktionen bekannt, die Marketingfachleuten in Unternehmen dabei helfen sollen, die Konversion, die Kundenbindung und den Kundenwert zu steigern.

Die neue MobiLytix-Plattform bietet leistungsstarke GenAI-Funktionen, die manuelle Eingriffe erheblich reduzieren und es Marketingfachleuten ermöglichen, intelligentere, schnellere und ansprechendere Kampagnen für die gesamte Customer Journey zu entwickeln. Marketer können sofort Nachrichtenvariationen generieren, Inhalte auf verschiedene Segmente zuschneiden und umsetzbare Erkenntnisse durch Dialogführung gewinnen, die das Reporting und die Analyse vereinfachen und komplexe Leistungsdaten in klare Anleitungen umwandeln, die Marketer sofort nutzen können. Dies beschleunigt die Erstellung von Kampagnen, verbessert die Qualität der Inhalte und führt zu leistungsfähigeren Engagements.

Die Plattform bietet Marketingteams ein neues Maß an Flexibilität und ermöglicht ihnen eine weitgehend eigenständige Kampagnenplanung und -durchführung. Dies wird durch KI-gestützte Entscheidungsfindung und eine Bibliothek mit bewährten, vordefinierten Vorlagen für gängige, wirkungsvolle Anwendungsfälle erreicht, sodass selbst komplexeste Kampagnen in kurzer Zeit vom Konzept bis zur Umsetzung realisiert werden können.

Mit der neuen Version hat Comviva auch die KI-Grundlage für eine neue Welle von autonomen KI-Agenten gelegt. Diese agentenbasierten Funktionen sind darauf ausgelegt, kontinuierlich aus der Kampagnenleistung zu lernen, Kreativkonzepte, Angebote und Zeitplanung in Echtzeit zu optimieren und unter der vom Vermarkter definierten Governance und Genehmigung zu operieren – mit dem Ziel einer sich selbst optimierenden Marketingkoordination.

Anlässlich der Markteinführung erklärte Manish Singhal, Leiter MarTech Solutions bei Comviva: „Die Marketingteams von morgen werden nicht nur Kampagnen durchführen, sondern ein intelligentes Ökosystem von KI-Agenten steuern, die in Echtzeit planen, optimieren und ausführen. Mit dem neuen GenAI-gesteuerten MobiLytix Real Time Marketing beginnt diese Zukunft jetzt. Wir bewegen uns von der Marketing-Automatisierung hin zur Marketing-Autonomie – wo KI-Agenten kontinuierlich lernen, optimieren und orchestrieren, während die Vermarkter fest die Kontrolle behalten. Marketingfunktionen können nun aktiv die Kampagnenleistung verbessern, die Konversionsraten erhöhen, die Kundenbindung stärken und ein nachhaltiges Geschäftswachstum durch den Einsatz der Plattform erzielen."

Mit einer intuitiven neuen Benutzeroberfläche, modularer Architektur und Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau wurde MobiLytix RTM entwickelt, um die nächste Wachstumswelle für digital ausgerichtete Unternehmen voranzutreiben. Im Kern kombiniert die Plattform mehr als 120 fortschrittliche prädiktive und präskriptive KI-Modelle mit einer modernen KI-Entscheidungsmaschine, um jede Interaktion anhand eines 360°-Kundenprofils über mehrere Geschäftsbereiche und Kanäle hinweg in Echtzeit zu personalisieren. Der verbesserte Arbeitsbereich für die Journey-Orchestrierung und die moderne Benutzeroberfläche bieten Marketingfachleuten eine schnellere und intuitivere Möglichkeit, Journeys zu erstellen, teamübergreifend zusammenzuarbeiten und Programme in Echtzeit zu optimieren.

Mit über 300 Millionen Kunden kann MobiLytix auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz verweisen, die auf mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Kundenwertmanagement beruht.

