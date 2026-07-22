La concurrence pour l'eau fait peser des risques sur la transition énergétique

Le rapport de l'ICMM recense les zones où les installations minières et métallurgiques se trouvent dans des régions confrontées à des problèmes liés à l'eau : épuisement des ressources, sécheresse, inondations et risques liés à la variabilité interannuelle

LONDRES, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Près des deux tiers des installations minières et métallurgiques du monde entier sont situées dans des zones exposées à un risque physique important lié à l'eau, selon une nouvelle analyse de l' (ICMM).

Competition for water poses risks to the energy transition

Notre ensemble de données « Global Mining and Metals Water Dataset » de l', disponible à l'adresse , ainsi que notre rapport, révèlent également que la concurrence pour l'eau entre les activités minières et métallurgiques et les autres utilisateurs industriels et domestiques constitue le principal risque physique lié à l'eau auquel est confronté ce secteur. Cela souligne l'importance d'une planification coordonnée et intégrée de l'utilisation des sols et de l'eau à l'échelle régionale, alors que la demande en matières premières nécessaires aux systèmes d'énergie propre ne cesse de croître.

Les minéraux et les métaux sont essentiels à la transition énergétique et à l'économie sobre en carbone de demain, mais cette analyse montre que les conditions nécessaires à leur production sont limitées par des risques liés à l'eau.

Les principales conclusions sont les suivantes :

65,7 % des installations minières et métallurgiques dans le monde sont exposées à des niveaux élevés d'au moins un indicateur de risque physique lié à l'eau.

38,2 % des installations sont situées dans des bassins versants présentant un stress hydrique de base élevé ou extrêmement élevé, ou dans des zones arides où l'eau est pratiquement indisponible.

27,4 % des installations dans le monde sont exposées à un risque de pénurie d'eau de base élevé ou extrêmement élevé.

27 % des installations dans le monde sont exposées à un risque élevé de sécheresse, ce qui fait de la sécheresse le deuxième risque physique lié à l'eau le plus répandu parmi ceux analysés par l' .

14 % des installations dans le monde sont exposées à un risque d'inondation élevé ou extrêmement élevé, bien que ce risque soit plus important pour le raffinage de l'alumine, la fusion de l'aluminium, la production de molybdène et la production d'acier.

16,2 % des installations dans le monde sont exposées à une variabilité interannuelle élevée ou extrêmement élevée de l'approvisionnement en eau , bien que cette situation soit inégale d'un point de vue géographique et atteigne 74 % en Océanie.

4,9 % des installations sont exposées à un risque élevé selon au moins trois indicateurs physiques de risque lié à l'eau simultanément.

L'analyse a révélé que les risques liés à l'eau dans le secteur minier et métallurgique ont une portée mondiale, mais que leur nature est variée, variant en fonction de la zone géographique et de la matière première concernée. Certaines installations sont confrontées à une concurrence chronique pour l'accès à l'eau ; d'autres doivent faire face à la sécheresse, aux inondations ou à un approvisionnement annuel imprévisible. Dans certaines régions et certaines chaînes d'approvisionnement, ces risques se recoupent, créant ainsi des vulnérabilités auxquelles il convient de remédier par une gestion responsable de l'eau et une action d' e coordonnée entre les pouvoirs publics, l'industrie, les investisseurs et les entreprises qui utilisent ces matériaux.

Commentant ces résultats, la directrice des données et de la recherche de l'ICMM, le Dr Emma Gagen, a déclaré :

« Nos recherches montrent que l'eau constitue déjà un enjeu majeur pour le secteur minier et métallurgique. » Si l'exposition aux risques liés à l'eau n'est pas mieux comprise et gérée à l'échelle de l'ensemble de l'économie, nous risquons de nous diriger, sans nous en rendre compte, vers un obstacle majeur à la transition énergétique. « C'est pourquoi les principales sociétés minières, notamment les membres de l'ICMM , ont intégré des principes et des pratiques de gestion responsable de l'eau, afin de gérer cette ressource d'une manière socialement équitable, écologiquement durable et économiquement avantageuse. »

Les résultats montrent que l'exposition aux risques liés à l'eau n'est pas répartie de manière homogène au sein du secteur. Au Chili, premier producteur mondial de cuivre et pays abritant une part importante des réserves mondiales de lithium, 85,8 % des installations sont confrontées à la fois à un stress hydrique de base élevé ou extrêmement élevé et à une forte variabilité interannuelle. En Afrique et au Moyen-Orient, 80,7 % des installations sont exposées à un risque de sécheresse élevé ou très élevé, tandis qu'en Océanie, 74 % d'entre elles sont confrontées à une variabilité interannuelle élevée ou extrêmement élevée de leur approvisionnement en eau.

Le Dr Emma Gagen a ajouté que:

« Jusqu'à présent, aucune évaluation mondiale exhaustive et multi-secteurs n'avait été réalisée pour déterminer dans quelle mesure le secteur minier et métallurgique est exposé aux risques liés à l'eau. » En mettant à disposition des données fiables et accessibles, l'ICMM vise à aider les décideurs politiques et les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées concernant l'exposition aux risques liés à l'eau, contribuant ainsi à gérer la demande générée par la transition énergétique.

« Cet ensemble de données constitue un point de départ permettant à d'autres d'explorer, d'utiliser ces données et de collaborer avec nous afin de continuer à améliorer la vision globale des risques liés à l'eau dans l'ensemble du secteur. »

Ce rapport s'appuie sur la base de données mondiale actualisée de l'ICMM sur l'exploitation minière (v1.5), qui recense 12 000 sites – notamment des mines, des fonderies, des raffineries et des usines – et croise les emplacements de ces sites avec des ensembles de données mondiaux sur les risques liés à l'eau afin d'évaluer leur exposition à certains risques physiques liés à la quantité d'eau. L'ensemble de données mondiales sur l'eau dans le secteur minier et métallurgique a été élaboré en partenariat avec l'équipe « Water Risk » du WWF et le World Resources Institute (WRI).

Crystal Davis, directrice mondiale des programmes « Alimentation, terres et eau » au World Resources Institute, a déclaré :

«Face à l'essor mondial de l'exploitation et de la production de minéraux critiques, stimulé par la transition énergétique, les pays s'efforcent de trouver des solutions pour répondre à la demande croissante tout en favorisant des activités minières responsables. » Une exploitation minière responsable passe d'abord par un accès partagé à des données fiables et accessibles au public sur les zones où les risques liés à l'eau sont les plus élevés. « Le WRI salue la contribution de l'ICMM, qu'il considère comme une avancée significative visant à fournir aux gouvernements, aux communautés, aux investisseurs et aux entreprises la base de données fondamentale nécessaire pour les aider à planifier et à agir tout au long de la chaîne de valeur. »

Notes aux rédacteurs

Cet ensemble de données et ce rapport s'inscrivent dans le cadre du projet plus large de l'ICMM intitulé « Global Mining Data Project », qui vise à améliorer considérablement la qualité et l'accessibilité des informations à l'échelle du secteur en constituant un ensemble de données fiables et transparentes, susceptibles d'éclairer l'élaboration des politiques et de faire avancer le débat sur l'évolution du rôle de l'exploitation minière et des métaux dans le développement durable.

Comme tous les ensembles de données à grande échelle, l'ensemble de données « : Mining and Metals Water Dataset » présente certaines limites. Ces données portent principalement sur les risques liés à l'eau et ne fournissent aucune information sur les impacts ou la contribution du secteur minier et métallurgique à ces risques. Il s'agit d'une analyse intersectionnelle entre une couche de données mondiales sur l'exploitation minière et les métaux et des couches de données mondiales sur les risques liés à l'eau. Il n'existe à ce stade aucune base de données mondiale sur la consommation d'eau, les prélèvements, les volumes ou la qualité des rejets au niveau des installations, qui permettrait d'évaluer leur impact et leur contribution. Pour plus d'informations, consultez la section « Limites » du rapport.

Par ailleurs, cet ensemble de données ne contient pas d'informations sur les impacts ou les contributions au niveau des installations ou des entreprises sur les réseaux d'approvisionnement en eau locaux, et ne cherche pas non plus à évaluer les performances opérationnelles, l'efficacité ou les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés par les entreprises. À ce titre, cet ensemble de données ne doit pas être utilisé pour évaluer des actifs ou des entreprises pris individuellement, ni pour tirer des conclusions quant à la concordance entre les informations publiées par chaque entreprise et les résultats au niveau sectoriel.

Méthode

Les ensembles de données du WWF et du WRI ont été sélectionnés en raison de leur grande notoriété et de leur couverture exhaustive des risques liés à l'eau. Chacune présente des atouts et des limites qui lui sont propres, et l'ICMM a évalué ces deux aspects afin d'identifier les indicateurs les plus pertinents à inclure dans la base de données mondiale sur l'eau dans le secteur minier et métallurgique.

Nous avons également fait appel à un expert indépendant chargé de l'évaluation par les pairs afin de mieux cerner les limites et les atouts de notre méthodologie, des ensembles de données utilisés et des conclusions tirées. Cela nous a permis d'affiner notre approche et nos données, ce qui a finalement renforcé notre démarche tout en faisant preuve de transparence quant à nos limites.

Pour plus de détails, veuillez consulter la section « Méthodologie » du rapport de l' , disponible à l'adresse suivante .

À propos de l'ICMM

L'ICMM est synonyme d'exploitation minière basée sur des principes. Nous réunissons un tiers du secteur mondial des métaux et des mines, ainsi que des partenaires clés, afin de promouvoir le leadership, l'action et l'innovation en faveur du développement durable, dans le but ultime d'apporter une contribution positive à la société. Grâce à leur collaboration, les entreprises membres de l'ICMM établissent les normes en matière de production responsable de minerais et de métaux, dans un monde sûr, juste et durable.