Der Wettbewerb um Wasser birgt Risiken für die Energiewende

Der ICMM-Bericht zeigt auf, wo Bergbau- und Metallindustrieanlagen mit Risiken wie Wasserstress, Ressourcenverknappung, Dürre, Überschwemmungen und Schwankungen im Jahresverlauf zusammenfallen

LONDON, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Analyse des (ICMM) befinden sich fast zwei Drittel der Bergbau- und Metallbetriebe weltweit in Gebieten, die einem erheblichen physischen Wasserrisiko ausgesetzt sind.

Competition for water poses risks to the energy transition

Unser globaler Datensatz zu Wasser im Bergbau- und Metallsektor sowie der dazugehörige Bericht, zeigen zudem dass der Wettbewerb um Wasser zwischen Bergbau- und Metallbetrieben einerseits und anderen industriellen und privaten Verbrauchern andererseits das größte physische Wasserrisiko für die Branche darstellt. Angesichts des steigenden Bedarfs an Rohstoffen für saubere Energiesysteme wird darin die Bedeutung einer koordinierten, integrierten Land- und Wassernutzungsplanung auf regionaler Ebene hervorgehoben.

Mineralien und Metalle sind für die Energiewende und die kohlenstoffarme Wirtschaft der Zukunft unverzichtbar, doch diese Analyse zeigt, dass die für ihre Gewinnung erforderlichen Bedingungen durch physische Wasserrisiken eingeschränkt werden.

Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

Weltweit sind 65,7 % der Bergbau- und Metallbetriebe einem hohen Risiko in Bezug auf mindestens einen Indikator für physische Wasserrisiken ausgesetzt.

38,2 % der Anlagen befinden sich in Einzugsgebieten mit hohem oder extrem hohem Grundwasserstress oder in ariden Gebieten, in denen Wasser praktisch nicht verfügbar ist.

Weltweit sind 27,4 % der Anlagen einem hohen oder extrem hohen Grundwasserrückgang ausgesetzt.

Weltweit sind 27 % der Anlagen einem hohen Dürrerisiko ausgesetzt, womit Dürre das zweithäufigste physische Wasserrisiko unter den v -analysierten Risiken darstellt.

Weltweit sind 14 % der Anlagen einem hohen oder extrem hohen Hochwasserrisiko ausgesetzt, wobei dieses Risiko bei der Aluminiumoxidveredelung, der Aluminiumverhüttung, der Molybdänproduktion und der Stahlproduktion noch höher ist.

Weltweit sind 16,2 % der Einrichtungen einer hohen oder extrem hohen jährlichen Schwankungsbreite bei der Wasserversorgung ausgesetzt, wobei diese Verteilung geografisch ungleichmäßig ist und in Ozeanien auf 74 % ansteigt.

4,9 % der Anlagen sind gleichzeitig bei drei oder mehr physikalischen Wasserrisikoindikatoren einem hohen Risiko ausgesetzt.

Die Analyse ergab, dass Wasserrisiken im Bergbau- und Metallsektor zwar globaler Natur sind, sich jedoch in ihrer Ausprägung unterscheiden und je nach geografischer Lage und Rohstoff variieren. Einige Einrichtungen sind mit einem chronischen Wettbewerb um Wasser konfrontiert; andere haben mit Dürren, Überschwemmungen oder einer unvorhersehbaren jährlichen Wasserversorgung zu kämpfen. In einigen Regionen und Lieferketten überschneiden sich diese Risiken und führen zu Schwachstellen, die durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und koordinierte Maßnahmen im Rahmen des (Wasserverantwortungsinitiativen) von Regierungen, Industrie, Investoren und den Unternehmen, die diese Materialien verwenden, angegangen werden müssen.

Dr. Emma Gagen, Leiterin der Abteilung für Daten und Forschung beim ICMM, kommentierte die Ergebnisse wie folgt:

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass Wasser für den Bergbau- und Metallsektor bereits ein wesentliches Thema ist. Wenn die Wasserrisiken nicht in der gesamten Wirtschaft besser verstanden und gesteuert werden, laufen wir Gefahr, uns unbewusst einer erheblichen Einschränkung der Energiewende auszusetzen. Aus diesem Grund haben führende Bergbauunternehmen – darunter auch Mitglieder des ICMM – Grundsätze und Praktiken des verantwortungsvollen Umgangs mit Wasser verankert, um Wasser auf eine Weise zu bewirtschaften, die sozial gerecht, ökologisch nachhaltig und wirtschaftlich vorteilhaft ist."

Die Ergebnisse zeigen, dass die Gefährdung durch Wasserrisiken nicht gleichmäßig über den Sektor verteilt ist. In Chile, dem weltweit größten Kupferproduzenten und Standort eines erheblichen Teils der globalen Lithiumreserven, sind 85,8 % der Anlagen gleichzeitig mit hohem oder extrem hohem grundlegendem Wasserstress und Schwankungen von Jahr zu Jahr konfrontiert. In Afrika und im Nahen Osten sind 80,7 % der Einrichtungen einem hohen oder sehr hohen Dürrerisiko ausgesetzt, während in Ozeanien 74 % mit einer hohen oder extrem hohen Schwankungsbreite der Wasserversorgung von Jahr zu Jahr konfrontiert sind.

Dr. Emma Gagen fügte hinzu, dass:

„Bislang gab es keine umfassende, rohstoffübergreifende globale Bewertung der Wasserrisiken, denen der Bergbau- und Metallsektor ausgesetzt ist. Durch die Erstellung zuverlässiger und leicht zugänglicher Daten möchte das ICMM politische Entscheidungsträger und Investoren dabei unterstützen, fundiertere Entscheidungen hinsichtlich der Wasserrisiken zu treffen, und so dazu beitragen, den durch die Energiewende entstehenden Bedarf zu bewältigen.

„Dieser Datensatz dient als Ausgangspunkt für andere, um ihn zu erkunden, zu nutzen und mit uns zusammenzuarbeiten, damit wir das Gesamtbild der Wasserrisiken in der gesamten Branche weiter verbessern können."

Der Bericht stützt sich auf den aktualisierten „Global Mining Dataset" (v1.5) des ICMM, der 12.000 Anlagen – darunter Bergwerke, Hüttenwerke, Raffinerien und Fabriken – umfasst, und vergleicht die Standorte dieser Anlagen mit globalen Datensätzen zu Wasserrisiken, um die Anfälligkeit gegenüber ausgewählten physischen Risiken im Zusammenhang mit der Wassermenge zu bewerten. Der „Global Mining and Metals Water Dataset" wurde in Zusammenarbeit mit dem Water Risk Team des WWF und dem World Resources Institute (WRI) erstellt.

Crystal Davis, globale Direktorin für die Programme „Food, Land & Water" beim World Resources Institute , sagte:

„Angesichts des weltweiten Booms bei der Gewinnung und Produktion kritischer Mineralien, der durch die Energiewende vorangetrieben wird, stehen die Länder vor der Herausforderung, die steigende Nachfrage zu decken und gleichzeitig einen verantwortungsvollen Bergbau zu fördern. Verantwortungsvoller Bergbau beginnt mit dem gemeinsamen Zugang zu verlässlichen, öffentlich zugänglichen Daten darüber, wo die Wasserrisiken am größten sind. Das WRI begrüßt den Beitrag des ICMM als einen wichtigen Schritt, um Regierungen, Gemeinden, Investoren und Unternehmen die grundlegende Datenbasis zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um entlang der gesamten Wertschöpfungskette planen und handeln zu können."

Hinweis für Redakteure

Dieser Datensatz und dieser Bericht sind Teil des umfassenderen „Global Mining Data Project" des ICMM, dessen Ziel es ist, die Qualität und Zugänglichkeit branchenweiter Informationen erheblich zu verbessern, indem solide und transparente Daten erhoben werden, die als Grundlage für politische Entscheidungen dienen und eine breitere Diskussion über die sich wandelnde Rolle des Bergbaus und der Metallindustrie im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung anregen können.

Wie alle umfangreichen Datensätze weist auch der Mining and Metals Water Dataset gewisse Einschränkungen auf. Die Daten konzentrieren sich auf Wasserrisiken und liefern keine Informationen über die Auswirkungen oder den Beitrag des Bergbaus und der Metallindustrie zu diesen Wasserrisiken. Es handelt sich um eine intersektionale Analyse, bei der globale Schichten zum Bergbau und zu Metallen mit globalen Schichten zu Wasserrisiken kombiniert werden. Derzeit liegen keine globalen Datensätze zum Wasserverbrauch, zu den Wasserentnahmen sowie zu den Einleitungsmengen und -qualitäten auf Anlagenebene vor, die eine Bewertung der Auswirkungen und des Beitrags ermöglichen würden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einschränkungen" des Berichts.

Zudem enthält der Datensatz weder Angaben zu den Auswirkungen auf Anlagen- oder Unternehmensebene noch zu den Beiträgen zu den lokalen Wasserversorgungssystemen; ebenso wenig wird versucht, die operative Leistung, die Effizienz oder die Fortschritte im Hinblick auf die Unternehmensziele zu bewerten. Daher sollte der Datensatz nicht dazu verwendet werden, einzelne Vermögenswerte oder Unternehmen zu bewerten oder Rückschlüsse darauf zu ziehen, inwieweit die Offenlegungen einzelner Unternehmen mit den Ergebnissen auf Branchenebene übereinstimmen.

Methodik

Die Datensätze des WWF und des WRI wurden aufgrund ihrer breiten Anerkennung und ihrer umfassenden Abdeckung von Wasserrisiken ausgewählt. Beide weisen jeweils eigene Stärken und Einschränkungen auf, und das ICMM hat beide bewertet, um die relevantesten Indikatoren für die Aufnahme in den „Global Mining and Metals Water Dataset" zu ermitteln.

Außerdem haben wir mit einem unabhängigen Gutachter zusammengearbeitet, um die Grenzen und Stärken unserer Methodik, der verwendeten Datensätze und unserer Erkenntnisse zu ergründen. Dies trug dazu bei, unseren Ansatz und unsere Daten zu verfeinern, was letztendlich unseren Ansatz stärkte und gleichzeitig Transparenz hinsichtlich unserer Grenzen schuf.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Methodik des Berichts unter .

Über das ICMM

ICMM steht für Bergbau mit Prinzipien. Wir bringen ein Drittel der weltweiten Metall- und Bergbauindustrie sowie wichtige Partner zusammen, um Führungsstärke, Engagement und Innovation im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und damit letztlich einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Durch ihre Zusammenarbeit setzen die ICMM-Mitgliedsunternehmen Maßstäbe für verantwortungsvoll gewonnene Mineralien und Metalle in einer sicheren, gerechten und nachhaltigen Welt.