التنافس على المياه يشكّل مخاطر على تحوّل الطاقة

تقرير المجلس الدولي للتعدين والمعادن ( ICMM ) يرسم خريطة لتقاطع مواقع منشآت التعدين والمعادن مع مناطق مخاطر الإجهاد المائي واستنزاف المياه والجفاف والفيضانات والتباين بين السنوات

لندن, 22 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تقع نحو ثلثي منشآت التعدين والمعادن في مختلف أنحاء العالم في مناطق تواجه مخاطر مادية كبيرة متعلقة بالمياه، وفقًا لتحليل جديد أجراه ICMM.

Competition for water poses risks to the energy transition

كما تكشف مجموعة البيانات التي أعددناها، Global Mining and Metals Water Dataset، إلى جانب التقرير المصاحب لها، أن التنافس على المياه بين عمليات التعدين والمعادن وسائر المستخدمين الصناعيين والمنزليين يمثّل أكبر المخاطر المادية المتعلقة بالمياه التي تواجه القطاع. يبرز التقرير أهمية التخطيط المتكامل والمنسق لاستخدام الأراضي والمياه على المستوى الإقليمي، مع تنامي الطلب على المواد اللازمة لأنظمة الطاقة النظيفة.

تُعدّ المعادن والفلزات أساسية لتحوّل الطاقة والاقتصاد منخفض الكربون في المستقبل، غير أن هذا التحليل يُظهر أن المخاطر المادية المتعلقة بالمياه تفرض قيودًا على الظروف اللازمة لإنتاجها.

تشمل النتائج الرئيسية ما يلي:

تتعرّض 65.7% من منشآت التعدين والمعادن عالميًا لمخاطر مرتفعة وفق مؤشر واحد على الأقل من مؤشرات المخاطر المادية المتعلقة بالمياه.

تقع 38.2% من المنشآت في مستجمعات مياه ذات إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية عند خط الأساس، أو في مناطق قاحلة تكون فيها المياه غير متاحة فعليًا للاستخدام.

تتعرّض 27.4% من المنشآت عالميًا لاستنزاف مرتفع أو مرتفع للغاية للمياه عند خط الأساس.

تتعرّض 27% من المنشآت عالميًا لمخاطر جفاف مرتفعة، مما يجعل الجفاف ثاني أكثر المخاطر المادية المتعلقة بالمياه انتشارًا من بين المخاطر التي جرى تحليلها.

تتعرّض 14% من المنشآت عالميًا لمخاطر فيضانات مرتفعة أو مرتفعة للغاية، وإن كان التعرّض أعلى بين منشآت تكرير الألومينا وصهر الألومنيوم وإنتاج الموليبدينوم وإنتاج الصلب.

تتعرّض 16.2% من المنشآت عالميًا لتباين مرتفع أو مرتفع للغاية بين السنوات في إمدادات المياه، غير أن هذا التعرّض يتفاوت جغرافيًا، إذ ترتفع النسبة إلى 74% في أوقيانوسيا.

تتعرّض 4.9% من المنشآت لمخاطر مرتفعة وفق ثلاثة مؤشرات أو أكثر من مؤشرات المخاطر المادية المتعلقة بالمياه في الوقت نفسه.

خلص التحليل إلى أن مخاطر المياه في قطاع التعدين والمعادن عالمية النطاق، لكنها تختلف في طبيعتها بحسب الموقع الجغرافي ونوع السلعة المعدنية. تواجه بعض المنشآت تنافسًا مزمنًا على المياه، بينما تواجه أخرى الجفاف أو الفيضانات أو إمدادات سنوية يصعب التنبؤ بها. في بعض المناطق وسلاسل التوريد، تتداخل هذه المخاطر، ما ينشئ مواطن ضعف يجب معالجتها من خلال الإدارة الرشيدة للمياه والعمل المنسق بين الحكومات وقطاع التعدين والمعادن والمستثمرين والشركات التي تستخدم هذه المواد.

وفي تعليقها على النتائج، قالت الدكتورة إيما جاجن، مديرة البيانات والبحوث في ICMM:

«يُظهر بحثنا أن المياه تمثّل بالفعل مسألة جوهرية لقطاع التعدين والمعادن. إذا لم يُفهم التعرّض لمخاطر المياه ويُدار على نحو أفضل في الاقتصاد الأوسع نطاقًا، فإننا نخاطر بأن نجد أنفسنا، من دون أن ندرك، أمام عائق رئيسي يحول دون تحوّل الطاقة. لهذا السبب، أدمجت شركات التعدين الرائدة، بما فيها الشركات الأعضاء في ICMM، مبادئ وممارسات الإدارة الرشيدة للمياه في عملياتها، لإدارة المياه على نحو يحقق الإنصاف الاجتماعي والاستدامة البيئية والمنافع الاقتصادية».

تُظهر النتائج أن التعرّض لمخاطر المياه غير موزع بالتساوي في مختلف أنحاء القطاع. في تشيلي، التي تُعد أكبر دولة منتجة للنحاس في العالم وتضم حصة كبيرة من احتياطيات الليثيوم العالمية، تواجه 85.8% من المنشآت، في الوقت نفسه، مستويات مرتفعة أو مرتفعة للغاية من كل من الإجهاد المائي عند خط الأساس والتباين بين السنوات في إمدادات المياه. في أفريقيا والشرق الأوسط، تتعرّض 80.7% من المنشآت لمخاطر جفاف مرتفعة أو مرتفعة جدًا، بينما تواجه 74% من المنشآت في أوقيانوسيا تباينًا مرتفعًا أو مرتفعًا للغاية بين السنوات في إمدادات المياه.

وأضافت الدكتورة إيما جاجن:

«لم يُجرَ حتى الآن تقييم عالمي شامل يغطي مختلف السلع المعدنية ويرصد مدى تعرّض قطاع التعدين والمعادن لمخاطر المياه. من خلال تطوير بيانات موثوقة ويسهل الوصول إليها، يهدف ICMM إلى دعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة من جانب صانعي السياسات والمستثمرين بشأن التعرّض لمخاطر المياه، بما يساعد على إدارة الطلب الناجم عن تحوّل الطاقة.

تمثّل مجموعة البيانات هذه نقطة انطلاق تتيح للآخرين استكشافها واستخدامها والتعاون معنا لمواصلة تحسين الصورة المشتركة لمخاطر المياه في مختلف أنحاء القطاع».

يستند التقرير إلى مجموعة البيانات المحدّثة Global Mining Dataset (v1.5) لدى ICMM، والتي تضم 12,000 منشأة، بما فيها المناجم والمصاهر ومنشآت التكرير والمصانع، ويستخدم التراكب المكاني بين مواقع المنشآت ومجموعات البيانات العالمية لمخاطر المياه لتقييم التعرّض لمجموعة مختارة من المخاطر المادية المرتبطة بكمية المياه. أُنتجت مجموعة البيانات Global Mining and Metals Water Dataset بالشراكة مع فريق مخاطر المياه التابع للصندوق العالمي للطبيعة (WWF) ومعهد الموارد العالمية (WRI).

قالت كريستال ديفيس، المديرة العالمية لبرنامج الغذاء والأراضي والمياه في معهد الموارد العالمية:

«في ظل الطفرة العالمية التي يشهدها تعدين المعادن الحرجة وإنتاجها بفعل تحوّل الطاقة، تواجه الدول تحديًا يتمثل في كيفية تلبية الطلب المتزايد بالتزامن مع تعزيز أنشطة التعدين المسؤول. يبدأ التعدين المسؤول بإتاحة الوصول للجميع إلى بيانات موثوقة ومتاحة للجمهور بشأن المواقع التي تبلغ فيها مخاطر المياه أعلى مستوياتها. يرحّب WRI بمساهمة ICMM بوصفها خطوة مهمة نحو تزويد الحكومات والمجتمعات والمستثمرين والشركات بأساس معلوماتي يساعد على التخطيط والعمل على امتداد سلسلة القيمة بأكملها».

ملاحظات للمحررين

تندرج مجموعة البيانات والتقرير ضمن مشروع بيانات التعدين العالمي (Global Mining Data Project) الأوسع نطاقًا لدى ICMM، الذي يهدف إلى إحداث تحسن كبير في جودة المعلومات المتاحة على مستوى القطاع وسهولة الوصول إليها، من خلال إعداد بيانات رصينة وشفافة يمكن أن تدعم رسم السياسات وتعزّز النقاشات الأوسع حول الدور المتطور للتعدين والمعادن في التنمية المستدامة.

كما هو الحال مع جميع مجموعات البيانات واسعة النطاق، تخضع مجموعة بيانات المياه في قطاع التعدين والمعادن (Mining and Metals Water Dataset) لبعض القيود. تركّز البيانات على مخاطر المياه ولا تقدّم معلومات عن الآثار التي يُحدثها قطاع التعدين والمعادن أو مدى مساهمته في مخاطر المياه. تقوم مجموعة البيانات على تحليل التقاطع المكاني بين طبقة بيانات عالمية للتعدين والمعادن وطبقات بيانات عالمية لمخاطر المياه. لا توجد في هذه المرحلة مجموعات بيانات عالمية على مستوى المنشأة بشأن استهلاك المياه أو سحب المياه أو كميات المياه المصرفة أو نوعيتها، بما يتيح تقييم الآثار والمساهمات. يرجى الرجوع إلى قسم القيود في التقرير لمزيد من المعلومات.

إضافة إلى ذلك، لا تتضمن مجموعة البيانات بيانات عن الآثار أو المساهمات في النظم المائية المحلية على مستوى المنشأة أو على مستوى الشركة، ولا تحاول تقييم الأداء التشغيلي أو الكفاءة التشغيلية أو التقدّم نحو أهداف الشركات. وعليه، ينبغي عدم استخدام مجموعة البيانات لإجراء مقارنات معيارية بين أداء أصول أو شركات بعينها، أو لاستخلاص استنتاجات بشأن مدى توافق إفصاحات الشركات الفردية مع النتائج على مستوى القطاع.

المنهجية

اختيرت مجموعات البيانات من WWF وWRI لما تحظى به من قبول واسع وما توفره من تغطية شاملة لمخاطر المياه. تتمتّع كل منها بمواطن قوة وقيود مميزة، وقد قيّم ICMM كلتيهما لتحديد أكثر المؤشرات صلةً لإدراجها في مجموعة البيانات Global Mining and Metals Water Dataset.

استعنا أيضًا بخبير مستقل لإجراء مراجعة نظراء، بهدف تقييم أوجه القوة والقصور في منهجيتنا ومجموعات البيانات المستخدمة والرؤى المستخلصة منها. ساعدنا ذلك على صقل نهجنا وبياناتنا وتعزيز متانة منهجيتنا، مع الإفصاح بشفافية عن قيود منهجيتنا.

يرجى الاطلاع على قسم المنهجية في التقرير لمزيد من التفاصيل.

نبذة عن المجلس الدولي للتعدين والمعادن

يناصر المجلس الدولي للتعدين والمعادن ممارسات التعدين الملتزمة بالمبادئ. نجمع تحت مظلتنا شركات تمثل ثلث صناعة المعادن والتعدين العالمية، إلى جانب شركاء رئيسيين، لتعزيز الريادة والعمل والابتكار من أجل التنمية المستدامة، بما يحقق في نهاية المطاف مساهمة إيجابية في المجتمع. من خلال التعاون، تضع الشركات الأعضاء في ICMM معيارًا لإنتاج المعادن والفلزات بمسؤولية في عالم آمن وعادل ومستدام.