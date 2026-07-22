La competencia por el agua plantea riesgos para la transición energética

Mapas del informe del ICMM donde las instalaciones mineras y metálicas se cruzan con el estrés hídrico, el agotamiento, la sequía, las inundaciones y los riesgos de variabilidad interanual

LONDRES, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Según un nuevo análisis del ICMM, casi dos tercios de las instalaciones mineras y de metales en todo el mundo se encuentran en áreas que enfrentan un importante riesgo físico de agua.

Competition for water poses risks to the energy transition

Nuestro informe Global Mining and Metals Water Dataset también revela que la competencia por el agua entre las operaciones de minería y metales y otros usuarios industriales y domésticos es el mayor riesgo físico del agua que enfrenta la industria. Destaca la importancia de una planificación coordinada e integrada del uso de la tierra y el agua a escala regional, a medida que crece la demanda de los materiales necesarios para los sistemas de energía limpia.

Los minerales y los metales son esenciales para la transición energética y la economía baja en carbono del futuro, pero este análisis muestra que las condiciones necesarias para producirlos están limitadas por los riesgos físicos del agua.

Los hallazgos clave incluyen:

El 65,7 % de las instalaciones mineras y de metales a nivel mundial están expuestas a altos niveles de al menos un indicador físico de riesgo de agua.

El 38,2 % de las instalaciones se encuentran en cuencas con un estrés hídrico basal alto o extremadamente alto, o en zonas áridas donde el agua no está funcionalmente disponible.

El 27,4 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a un agotamiento del agua de referencia alto o extremadamente alto.

El 27 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a un alto riesgo de sequía, lo que convierte a la sequía en el segundo riesgo físico de agua más frecuente analizado.

El 14 % de las instalaciones de todo el mundo están expuestas a un riesgo de inundación alto o extremadamente alto, aunque la exposición es mayor para el refinado de alúmina, la fundición de aluminio, la producción de molibdeno y la producción de acero.

El 16,2 % de las instalaciones a nivel mundial están expuestas a una variabilidad interanual alta o extremadamente alta en el suministro de agua, aunque esto es geográficamente desigual y se eleva al 74 % en Oceanía.

El 4,9 % de las instalaciones están expuestas a un alto riesgo en tres o más indicadores de riesgo de agua física al mismo tiempo.

El análisis encontró que el riesgo del agua en la minería y los metales es de alcance global pero de naturaleza diversa, que difiere según la geografía y los productos básicos. Algunas instalaciones se enfrentan a una competencia crónica por el agua; otras se enfrentan a sequías, inundaciones o a un suministro anual impredecible. En algunas regiones y cadenas de suministro, estos riesgos se superponen, creando vulnerabilidades que deben abordarse a través de la administración del agua y la acción coordinada entre los gobiernos, la industria, los inversores y las empresas que utilizan estos materiales.

Al comentar sobre los hallazgos, la Directora de Datos e Investigación del ICMM, la Dra. Emma Gagen, dijo:

"Nuestra investigación muestra que el agua ya es un problema material para el sector de la minería y los metales. Si la exposición al riesgo del agua no se comprende y gestiona mejor en la economía en general, corremos el riesgo de caminar sonámbulos hacia una restricción importante en la transición energética. Esta es la razón por la cual las principales empresas mineras, incluidos los miembros del ICMM, han incorporado principios y prácticas de administración del agua, para gestionar el agua de manera socialmente equitativa, ambientalmente sostenible y económicamente beneficiosa ".

Los hallazgos muestran que la exposición al riesgo del agua no se distribuye de manera uniforme en todo el sector. En Chile, el mayor productor de cobre del mundo y hogar de una parte significativa de las reservas mundiales de litio, el 85.8 % de las instalaciones enfrentan un estrés hídrico inicial alto o extremadamente alto y una variabilidad interanual al mismo tiempo. En África y Oriente Medio, el 80,7 % de las instalaciones están expuestas a un riesgo de sequía alto o muy alto, mientras que en Oceanía, el 74 % se enfrenta a una variabilidad interanual alta o extremadamente alta en el suministro de agua.

La Dra. Emma Gagen agregó que:

"Hasta ahora, no se ha realizado una evaluación global integral de cómo el sector de la minería y los metales está expuesto al riesgo del agua. Al desarrollar datos creíbles y accesibles, el ICMM tiene como objetivo apoyar una toma de decisiones más informada por parte de los responsables políticos y los inversores sobre la exposición al riesgo del agua, ayudando a gestionar la demanda creada por la transición energética.

"Este conjunto de datos es un punto de partida para que otros exploren, usen y colaboren con nosotros para continuar mejorando el panorama colectivo del riesgo del agua en todo el sector".

El informe se basa en el conjunto de datos de minería mundial actualizado del ICMM (v1.5) de 12 000 instalaciones, incluidas minas, fundiciones, refinerías y plantas, y superpone las ubicaciones de las instalaciones con los conjuntos de datos de riesgo de agua mundial para evaluar la exposición a los riesgos de la cantidad física de agua seleccionada. El Global Mining and Metals Water Dataset se produjo en asociación con el Equipo de Riesgo del Agua de WWF y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

Crystal Davis, directora global del Instituto de Recursos Mundiales de los Programas de Alimentos, Tierra y Agua, dijo:

"Con el aumento global en la minería y la producción de minerales críticos, impulsado por la transición energética, los países están lidiando con la forma de satisfacer la creciente demanda al tiempo que promueven actividades mineras responsables. La minería responsable comienza con el acceso compartido a datos creíbles y disponibles públicamente sobre dónde los riesgos del agua son mayores. WRI agradece la contribución de ICMM como un paso significativo para proporcionar a los gobiernos, las comunidades, los inversores y las empresas una base de datos básica necesaria para ayudar a planificar y actuar en toda la cadena de valor ".

Notas para los editores

Este conjunto de datos y el informe forman parte del Proyecto Global de Datos Mineros más amplio del ICMM que tiene como objetivo mejorar significativamente la calidad y la accesibilidad de la información de toda la industria mediante la creación de datos sólidos y transparentes que puedan servir de base para las políticas y promover debates más amplios sobre la función cambiante de la minería y los metales en el desarrollo sostenible.

Al igual que todos los conjuntos de datos a gran escala, el conjunto de datos de agua de minería y metales tiene limitaciones. Los datos se centran en los riesgos del agua y no proporcionan ninguna información sobre los impactos o la contribución de la minería y los metales a los riesgos del agua. Es un análisis interseccional entre una capa global de minería y metal y capas globales de riesgo de agua. No existen conjuntos de datos globales sobre el consumo de agua, las extracciones, las cantidades o las calidades de descarga a nivel de las instalaciones que permitan evaluar el impacto y la contribución en esta etapa. Vea la sección Limitaciones del informe para obtener más información.

Además, el conjunto de datos no incluye datos sobre los impactos o las contribuciones a nivel de las instalaciones o de la empresa a los sistemas locales de agua, ni intenta evaluar el rendimiento operativo, la eficiencia o el progreso en relación con los objetivos corporativos. Como tal, el conjunto de datos no debe utilizarse para comparar activos o empresas individuales, o para sacar conclusiones sobre la alineación de las divulgaciones corporativas individuales con los resultados a nivel sectorial.

Metodología

Los conjuntos de datos de WWF y WRI fueron seleccionados por su amplio reconocimiento y cobertura integral del riesgo hídrico. Cada uno ofrece fortalezas y limitaciones distintas, y el ICMM evaluó ambos para identificar los indicadores más relevantes para su inclusión en el Global Mining and Metals Water Dataset.

También nos asociamos con un revisor independiente para comprender las limitaciones y fortalezas de nuestra metodología, los conjuntos de datos utilizados y las perspectivas. Esto ayudó a perfeccionar nuestro enfoque y datos, fortaleciendo en última instancia nuestro enfoque y siendo transparentes con nuestras limitaciones.

Consulte la sección Metodología del informe para más información.

Acerca de ICMM

ICMM es sinónimo de minería con principios. Reunimos a un tercio del sector metalúrgico y minero mundial, junto con socios clave para impulsar el liderazgo, la acción y la innovación en favor del desarrollo sostenible, lo que en última instancia representa una contribución positiva para la sociedad. A través de la colaboración, las empresas miembros del ICMM establecen el estándar para la producción responsable de minerales y metales en un mundo seguro, justo y sostenible.

FUENTE ICMM