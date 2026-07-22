물 확보 경쟁, 에너지 전환에 위험 초래

ICMM 보고서, 광업 및 금속 시설과 수자원 스트레스, 고갈, 가뭄, 홍수, 연도 간 변동성 위험이 교차하는 지역 분석

런던, 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 국제광업금속협의회(International Council on Mining and Metals, ICMM)의 새로운 분석에 따르면, 전 세계 광업 및 금속 시설의 약 3분의 2가 중대한 물리적 수자원 위험에 직면한 지역에 위치한 것으로 나타났다.

ICMM의 글로벌 광업 및 금속 수자원 데이터세트(Global Mining and Metals Water Dataset)와 보고서는 광업 및 금속 사업장과 기타 산업 및 생활용수 이용자 간 물 확보 경쟁이 업계가 직면한 가장 큰 물리적 수자원 위험이라는 사실도 보여준다. 또한 청정에너지 시스템에 필요한 원자재 수요가 증가함에 따라 지역 차원의 통합적인 토지 및 수자원 이용 계획을 조율하는 것이 중요하다는 점을 강조한다.

Competition for water poses risks to the energy transition

광물과 금속은 에너지 전환과 미래 저탄소 경제에 필수적이지만, 이번 분석은 이를 생산하는 데 필요한 여건이 물리적 수자원 위험으로 인해 제약받고 있음을 보여준다.

주요 조사 결과는 다음과 같다.

전 세계 광업•금속 시설의 65.7%가 최소 1개 이상의 물리적 수자원 위험 지표에서 높은 수준의 위험에 노출되어 있다.

시설의 38.2%는 기준 수자원 스트레스가 높거나 극도로 높은 유역 또는 물을 사실상 이용할 수 없는 건조 지역에 위치해 있다.

전 세계 시설의 27.4%가 기준 수자원 고갈 위험이 높거나 극도로 높은 지역에 노출되어 있다.

전 세계 시설의 27%가 높은 가뭄 위험에 노출되어 있으며, 가뭄은 이번에 분석된 물리적 수자원 위험 가운데 두 번째로 빈번한 위험으로 나타났다.

전 세계 시설의 14%가 높거나 극도로 높은 홍수 위험에 노출되어 있으며, 알루미나 정제, 알루미늄 제련, 몰리브덴 생산 및 철강 생산 시설의 노출도는 이보다 더 높다.

전 세계 시설의 16.2%가 수자원 공급의 연도 간 변동성이 높거나 극도로 높은 지역에 노출되어 있다. 다만 이러한 위험은 지역별로 불균등하게 나타나며, 오세아니아에서는 74%까지 상승한다.

시설의 4.9%가 동시에 3개 이상의 물리적 수자원 위험 지표에서 높은 위험에 노출되어 있다.

분석 결과, 광업 및 금속 부문의 수자원 위험은 전 세계적으로 나타나지만 그 양상은 지역과 원자재에 따라 다양했다. 일부 시설은 만성적인 물 확보 경쟁에 직면하고 있으며, 다른 시설은 가뭄이나 홍수 또는 예측하기 어려운 연간 수자원 공급에 직면해 있다. 일부 지역과 공급망에서는 이러한 위험이 중첩되어 취약성을 초래하고 있으며, 이는 책임감 있는 수자원 관리와 정부, 업계, 투자자 및 해당 원자재를 사용하는 기업 간 공동 행동을 통해 해결해야 한다.

ICMM의 데이터 및 연구 담당 이사인 엠마 게이건(Emma Gagen) 박사는 조사 결과에 대해 다음과 같이 말했다.

"우리의 연구는 수자원이 이미 광업 및 금속 부문에서 중대한 사안이라는 점을 보여준다. 경제 전반에 걸친 수자원 위험 노출을 더 정확히 이해하고 관리하지 않는다면, 우리는 자신도 모르는 사이에 에너지 전환에 큰 제약을 받는 위험에 처하게 될 것이다. 바로 이러한 이유로 ICMM 회원사를 포함한 선도적인 광업 기업들은 사회적으로 공평하고, 환경적으로 지속 가능하며, 경제적으로 유익한 방식으로 수자원을 관리하기 위해 수자원 보존 관리 원칙과 관행을 도입했다."

조사 결과는 수자원 위험 노출이 업계 전반에 균등하게 분포돼 있지 않다는 점을 보여준다. 세계 최대 구리 생산국이자 전 세계 리튬 매장량의 상당 부분을 보유한 칠레에서는 시설의 85.8%가 기준 수자원 스트레스와 연도 간 변동성이 동시에 높거나 극도로 높은 지역에 위치해 있다. 아프리카와 중동에서는 시설의 80.7%가 높거나 매우 높은 가뭄 위험에 노출되어 있으며, 오세아니아에서는 74%가 수자원 공급의 연도 간 변동성이 높거나 극도로 높은 지역에 위치해 있다.

게이건 박사는 다음과 같이 덧붙였다.

"지금까지 광업 및 금속 부문이 수자원 위험에 얼마나 노출되어 있는지를 여러 원자재에 걸쳐 종합적으로 평가한 글로벌 분석은 없었다. ICMM은 신뢰할 수 있고 접근 가능한 데이터를 개발함으로써 정책 입안자와 투자자가 수자원 위험 노출에 대해 보다 정확한 의사결정을 내리고, 에너지 전환으로 발생하는 수요를 관리할 수 있도록 지원하고자 한다.

"이 데이터세트는 다른 기관과 관계자들이 이를 탐색하고 활용하며, ICMM과 협력해 업계 전반의 수자원 위험에 대한 공동의 이해를 지속적으로 개선해 나가기 위한 출발점이다."

이번 보고서는 광산, 제련소, 정제소 및 공장을 포함한 1만 2000개 시설로 구성된 ICMM의 최신 글로벌 광업 데이터세트(Global Mining Dataset, v1.5)를 기반으로 작성됐다. 시설 위치에 글로벌 수자원 위험 데이터세트를 중첩해 선정된 물리적 수량 위험에 대한 노출도를 평가했다. 글로벌 광업 및 금속 수자원 데이터세트는 세계자연기금(World Wide Fund for Nature, WWF) 수자원 위험팀 및 세계자원연구소(World Resources Institute, WRI)와 협력해 제작됐다.

세계자원연구소의 식량•토지•수자원 프로그램의 크리스털 데이비스(Crystal Davis) 글로벌 디렉터는 다음과 같이 말했다.

"에너지 전환으로 인해 전 세계적으로 핵심광물 채굴과 생산이 급증하면서 국가들은 책임 있는 채굴 활동을 촉진하는 동시에 증가하는 수요를 어떻게 충족할 것인지를 두고 고심하고 있다. 책임 있는 채굴은 수자원 위험이 가장 큰 지역에 관한 신뢰할 수 있는 공개 데이터에 공동으로 접근하는 것에서 시작된다. WRI는 정부, 지역사회, 투자자 및 기업이 전체 밸류체인에 걸쳐 계획을 수립하고 행동하는 데 필요한 기초 데이터베이스를 제공하기 위한 의미 있는 진전으로서 ICMM의 기여를 환영한다."

편집자 주

이 데이터세트와 보고서는 견고하고 투명한 데이터를 구축해 정책 수립에 정보를 제공하고 지속 가능한 발전에서 광업 및 금속 산업이 변화해 가는 역할에 관한 폭넓은 논의를 진전시킴으로써, 업계 전반의 정보 품질과 접근성을 획기적으로 개선하는 것을 목표로 하는 ICMM의 글로벌 광업 데이터 프로젝트(Global Mining Data Project)의 일환이다.

모든 대규모 데이터세트와 마찬가지로 광업 및 금속 수자원 데이터세트에도 한계가 있다. 이 데이터는 수자원 위험에 초점을 맞추며, 광업 및 금속 산업이 수자원 위험에 미치는 영향이나 기여도에 관한 정보는 제공하지 않는다. 이는 글로벌 광업 및 금속 데이터 계층과 글로벌 수자원 위험 데이터 계층 간 교차 분석이다. 현재 단계에서는 시설별 물 소비량, 취수량, 방류량 또는 수질에 관한 글로벌 데이터세트가 없어 영향과 기여도를 평가할 수 없다. 보고서의 한계(Limitations) 항을 참조하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

또한 이 데이터세트에는 개별 시설이나 기업이 지역 수자원 시스템에 미치는 영향 또는 기여도에 관한 데이터가 포함되어 있지 않으며, 운영 성과나 효율성 또는 기업 목표 대비 진행 상황을 평가하려는 목적도 없다. 따라서 이 데이터세트를 개별 자산이나 기업의 성과를 비교하는 기준으로 사용하거나, 개별 기업의 공시 내용이 업계 차원의 결과와 일치하는지에 관한 결론을 도출하는 데 사용해서는 안 된다.

방법론

WWF와 WRI의 데이터세트는 수자원 위험 분야에서 광범위하게 인정받고 있으며 포괄적인 범위를 제공한다는 점을 고려해 선정됐다. 각 데이터세트는 서로 다른 강점과 한계를 지니고 있으며, ICMM은 두 데이터세트를 모두 평가해 글로벌 광업 및 금속 수자원 데이터세트에 포함할 가장 적합한 지표를 선정했다.

또한 ICMM은 독립적인 동료 검토자와 협력해 방법론과 사용된 데이터세트, 분석 결과의 한계와 강점을 파악했다. 이를 통해 접근 방식과 데이터를 개선했으며, 한계를 투명하게 공개하는 동시에 분석 방법을 더욱 강화할 수 있었다.

보고서의 방법론(Methodology) 항을 참조하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있다.

ICMM 소개

ICMM은 원칙에 입각한 광업을 지향한다. ICMM은 전 세계 금속 및 광업 산업의 3분의 1과 주요 파트너들을 한데 모아 지속 가능한 발전을 위한 리더십과 행동, 혁신을 촉진하고 궁극적으로 사회에 긍정적으로 기여하고 있다. ICMM 회원사들은 협력을 통해 안전하고 공정하며 지속 가능한 세계에서 책임감 있게 생산된 광물과 금속의 기준을 제시한다.

SOURCE ICMM