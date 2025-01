A DAR GLOBAL LANÇA MAIS DE US$ 1,9 BILHÃO EM PROJETOS IMOBILIÁRIOS DE LUXO GLOBAIS EM 2024, VISANDO A EXPANSÃO PARA OS EUA EM 2025

LONDRES, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Registrando um ano marcante, a Dar Global, incorporadora imobiliária de luxo listada em Londres, tem o prazer de anunciar que revelou dez projetos históricos em 2024, abrangendo a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar, Omã e a Espanha, com um valor combinado superior a US$ 1,9 bilhão. Esses empreendimentos únicos não apenas fortalecem a posição da Dar Global como líder na redefinição do cenário imobiliário global de luxo, mas também apresentam projetos com alto potencial de investimento.

Os últimos lançamentos da Dar Global destacam sua parceria contínua com a Trump Organization, incluindo a Trump Jeddah Tower (US$ 530 milhões), que deve se tornar um dos marcos mais altos de Jeddah, com apartamentos de luxo e um clube exclusivo para membros. Na área de Riade, junto à Expo 2030, a Neptune by Mouawad (230 milhões de dólares) oferece 200 moradias premium. Nos Emirados Árabes Unidos, o The Astera (US$ 238 milhões) apresenta interiores projetados pela Aston Martin na Ilha Al Marjan, incluindo a exclusiva Sky Villa (US$ 11 milhões) parte de seu portfólio exclusivo 1 de 1. Na Espanha, a Marea Interiors by Missoni (US$ 108 milhões) apresenta um condomínio fechado em Finca Cortesin, misturando a vida de luxo com o design icônico da Missoni.

O The Weekend 2 de Elie Saab, no Catar (US$ 75 milhões), localizado na Ilha Qetifan Norte, combina a vida de luxo com comodidades recreativas de primeira linha. Em Omã, o portfólio inclui The Great Escape 2 (US$ 70 milhões), um complexo residencial em Aida, Mascate, bem como o Marriott Residences (US$ 100 milhões), propriedades exclusivas à beira-mar em Aida e o Trump International Hotel & Trump Cliff Villas (US$ 495 milhões), um empreendimento premium de uso misto com 3,5 milhões de metros quadrados. Além disso, as Trump Golf Villas (US$ 40 milhões), situadas a 130 metros acima da Riviera de Mascate, oferecem vistas espetaculares e uma vida de luxo.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, disse: "Os lançamentos do ano passado destacam o nosso compromisso inabalável de oferecer propriedades de luxo de classe mundial em alguns dos destinos mais procurados. Esses projetos refletem nossa capacidade de antecipar e atender às demandas em evolução dos investidores globais, oferecendo estilo de vida e oportunidades de investimento inigualáveis. À medida que olhamos para o futuro, estamos focados em fortalecer ainda mais nossa presença global.

Com base em seu impulso, a Dar Global está se preparando para a expansão nos EUA, com planos de investir em importantes cidades internacionais. A empresa pretende fazer parceria com desenvolvedores de primeira linha para criar residências de luxo, visando compradores dos EUA e internacionais.

