다르 글로벌, 2024년 19억 달러 이상의 글로벌 럭셔리 부동산 프로젝트 착수

-2025년 미국 진출 목표

런던, 2025년 1월 9일 /PRNewswire/ -- 기념비적인 해를 맞이한 런던 상장 럭셔리 부동산 개발업체인 다르 글로벌(Dar Global)이 2024년 총 가치 19억 달러 이상에 달하는 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르, 오만, 스페인을 포함한 10개의 랜드마크 프로젝트를 공개했다고 발표했다. 이러한 독특한 개발 프로젝트는 다르 글로벌이 글로벌 럭셔리 부동산 시장을 재정의하는 리더로서의 입지를 강화할 뿐만 아니라, 높은 투자 잠재력을 지닌 프로젝트를 선보인다.

Dar Global Logo

다르 글로벌의 최신 프로젝트는 고급 아파트와 회원 전용 클럽을 갖춘 제다의 가장 높은 랜드마크 중 하나가 될 트럼프 제다 타워(Trump Jeddah Tower)(5억 3천만 달러)를 비롯한 트럼프 조직(Trump Organization)과의 지속적인 파트너십을 강조한다. 리야드의 엑스포 2030(Expo 2030) 인근 지역에 위치한 넵튠 바이 무아와드(Neptune by Mouawad)(2억 3천만 달러)는 200개의 프리미엄 빌라를 제공한다. 아랍에미리트에서는 아스테라(The Astera)(2억 3천 8백만 달러)가 알 마르잔 섬에 위치하며, 애스턴 마틴(Aston Martin) 디자인의 인테리어와 함께 고유의1 of 1 포트폴리오의 일부인 독점적인 스카이 빌라(Sky Villa)(1천 1백만 달러)도 포함된다. 스페인에서는 마레 인테리어 바이 미소니(Marea Interiors by Missoni)(1억 8백만 달러)가 핀카 코르테신(Finca Cortesin)에 게이티드 커뮤니티를 도입하며 고급스러운 생활과 미소니의 상징적인 디자인을 결합한다.

카타르의 엘리 사브(Elie Saab)가 디자인한 더 위켄드 2(The Weekend 2)(7천 5백만 달러)는 케티판 섬 북부에 위치하며 럭셔리 라이프와 최고의 레크리에이션 편의시설을 결합한 프로젝트이다. 오만에서는 무스카트 아이다(Aida)에 위치한 주거 단지인 더 그레이트 이스케이프 2(The Great Escape 2)(7천만 달러)와 아이다에 위치한 전용 해변 부지 건물 메리어트 레지던스(Marriot Residences)(1억 달러) 그리고350만 제곱미터에 달하는 프리미엄 복합 개발 단지인 트럼프 인터내셔널 호텔(Trump International Hotel) & 트럼프 클리프 빌라(Trump Cliff Villas)(4억 9천 5백만 달러)가 포트폴리오에 포함되어 있다. 또한 무스카트 리비에라(Muscat Riviera) 상공 130미터에 위치한 트럼프 골프 빌라(Trump Golf Villas)(4천만 달러)는 장관을 이루는 전망과 고급스러운 생활을 제공한다.

다르 글로벌의 CEO인 지아드 엘 차르(Ziad El Chaar)는 "지난해 발표된 프로젝트들은 가장 수요가 높은 목적지에서 세계적 수준의 럭셔리 부동산을 제공하려는 우리의 변함없는 의지를 강조한다"라며 "이 프로젝트들은 글로벌 투자자들의 변화하는 요구를 예측하고 충족시킬 수 있는 우리의 역량을 반영하며 비교할 수 없는 라이프스타일과 투자 기회를 제공한다"라고 말했다. 이어 그는 "미래를 바라보며 우리는 글로벌 입지를 더욱 강화하는 데 집중하고 있다"라고 전했다.

다르 글로벌은 이러한 모멘텀을 바탕으로 주요 국제 도시들에 투자할 계획이며 미국 확장을 준비하고 있다. 동사는 최고의 개발업체와 협력하여 미국 및 국제 구매자를 대상으로 럭셔리 주거 공간을 개발할 계획이다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2593683/Dar_Global.jpg