DAR GLOBAL TOCA O SINO DE ABERTURA DA BOLSA DE VALORES DE LONDRES, MARCANDO A EXPANSÃO GLOBAL COM O LANÇAMENTO DO SLOGAN "LIVE ALL IN"

Dar Global

19 nov, 2025, 10:42 GMT

LONDRES, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Dar Global, desenvolvedora imobiliária internacional listada em Londres, alcançou um marco ao tocar o sino de abertura na Bolsa de Valores de Londres (LSE). A cerimônia celebrou a transferência da empresa para a categoria de Ações Ordinárias (Empresas Comerciais), tornando a Dar Global a primeira companhia de origem saudita – e a primeira do Oriente Médio em geral – a concluir tal transição no Mercado Principal da LSE.

Para marcar a ocasião, a Dar Global também apresentou seu novo slogan global de marca, "Live All In." A filosofia reflete o compromisso da empresa em oferecer experiências de estilo de vida distintas e oportunidades de investimento para clientes internacionais. Isso sinaliza ousadia, ambição e um foco no valor de longo prazo nos mercados globais.

Ziad El Chaar, CEO da Dar Global, comentou da LSE: "Hoje é uma ocasião memorável, simbolizando nosso compromisso com os mercados de capitais globais e o espírito audacioso que define a Dar Global. Os sofisticados mercados de Londres oferecem visibilidade, credibilidade e sólidos padrões de governança. Ao celebrarmos esta conquista, lançamos com orgulho o "Live All In" – uma filosofia que traduz nossa dedicação à excelência e nossa forma de criar experiências de estilo de vida e caminhos de investimento ao redor do mundo."

A Dar Global continua a expandir sua presença, com seu Valor Bruto de Desenvolvimento (GDV) aumentando para US$ 19 bilhões, apoiado por acordos de desenvolvimento conjunto e aquisições estratégicas de terrenos em Riade e Jidá. A empresa construiu parcerias com mais de dez marcas de luxo mundialmente renomadas, incluindo Trump Organization, Aston Martin, Automobili Lamborghini, Fendi, ELIE SAAB, Marriott Residences, Missoni, Mouawad, Pagani Automobili e W Hotels. Essas colaborações oferecem aos investidores acesso a projetos distintos em importantes cidades globais.

Aprimorando sua estratégia de crescimento, a Dar Global está expandindo para serviços financeiros e gestão de ativos por meio de uma recém-estabelecida divisão de investimentos, oferecendo aos investidores internacionais acesso estruturado ao seu portfólio de desenvolvimento. Ao combinar expertise imobiliária com recursos de investimento regulados, a empresa está criando uma plataforma que conecta o capital global a oportunidades de alto crescimento na Arábia Saudita e nos principais mercados internacionais.

Como a primeira empresa saudita listada no Mercado Principal da LSE, a Dar Global conecta investidores internacionais ao setor imobiliário em evolução do Reino, onde a Visão 2030 e as próximas reformas de propriedade estrangeira devem atrair uma crescente participação global. O portfólio da Dar Global oferece aos pioneiros a oportunidade de fazer parte de um novo e importante capítulo no mercado imobiliário global.

Real Estate

Banking & Financial Services

Commercial Real Estate

New Products & Services

