DAR GLOBAL LANZA MÁS DE 1.900 MILLONES DE DÓLARES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS GLOBALES DE LUJO EN 2024, FIJA LA VISTA EN LA EXPANSIÓN HACIA NOSOTROS EN 2025

LONDRES, 8 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, promotora inmobiliaria de lujo que cotiza en Londres, se complace en anunciar que ha presentado diez proyectos emblemáticos en 2024, que abarcan Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y España, con un valor combinado que supera los 1.900 millones de dólares. Estos desarrollos únicos no solo fortalecen la posición de dar Global como líder en la redefinición del panorama inmobiliario de lujo global, sino que también presentan proyectos que tienen un alto potencial de inversión.

Los últimos lanzamientos de Dar Global destacan su continua asociación con la Organización Trump, incluida la Torre Trump Jeddah (530 millones de dólares), que se convertirá en uno de los monumentos más altos de Jeddah con apartamentos de lujo y un club exclusivo para miembros. En la zona de Riad próxima a la Expo 2030, Neptune by Mouawad (230 millones de dólares) ofrece 200 villas premium. En los Emiratos Árabes Unidos, The Astera (238 millones de dólares) cuenta con interiores diseñados por Aston Martin en la isla de Al Marjan, incluida la exclusiva Sky Villa (11 millones de dólares) que forma parte de su exclusiva cartera 1 de 1. En España, Marea Interiors by Missoni (108 millones de dólares) presenta una comunidad cerrada en Finca Cortesin, que combina la vida de lujo con el diseño icónico de Missoni.

The Weekend 2 by Elie Saab de Qatar (75 millones de dólares), ubicado en la isla norte de Qetifan, combina la vida de lujo con servicios recreativos de primer nivel. En Omán, la cartera incluye The Great Escape 2 (US$ 70 millones), un complejo residencial en Aida, Mascate, así como Marriott Residences (US$ 100 millones), propiedades exclusivas frente al mar en Aida y Trump International Hotel & Trump Cliff Villas (US$ 495 millones), un desarrollo premium de uso mixto que abarca 3,5 millones de metros cuadrados. Además, las Trump Golf Villas (US$ 40 millones), ubicadas a 130 metros sobre la Riviera Muscat, ofrecen vistas espectaculares y una vida de lujo.

Ziad El Chaar, CEO de Dar Global, dijo: "Los lanzamientos del año pasado destacan nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer propiedades de lujo de clase mundial en algunos de los destinos más buscados. Estos proyectos reflejan nuestra capacidad para anticiparnos y satisfacer las cambiantes demandas de los inversores globales, ofreciendo un estilo de vida y oportunidades de inversión inigualables. A medida que miramos hacia el futuro, nos enfocamos en fortalecer aún más nuestra huella global.

Aprovechando su impulso, dar Global se prepara para la expansión de Estados Unidos, con planes para invertir en ciudades internacionales clave. La empresa tiene como objetivo asociarse con desarrolladores de primer nivel para crear residencias de lujo, dirigidas tanto a compradores estadounidenses como internacionales.

