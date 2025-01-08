DAR GLOBAL於2024年推出超過19億美元的環球豪華地產項目，並瞄準於2025年進軍美國市場

倫敦2025年1月9日 /美通社/ -- 今年創下里程碑的倫敦上市豪華地產開發商Dar Global欣然宣佈，該公司於2024年推出了十個標誌性項目，涵蓋沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、阿曼、西班牙，總價值超過19億美元。這些獨特的發展項目不僅鞏固了Dar Global作為環球豪華地產領域重塑者的領導地位，還展示了具有高度投資潛力的項目。

Dar Global最新推出的項目凸顯了其與川普集團（Trump Organization）的持續合作，包括價值5.3億美元的「Trump Jeddah Tower」，該大廈將成為吉達（Jeddah）最高的地標之一，擁有奢華公寓及專屬會員制俱樂部。在利雅得（Riyadh）靠近2030年世博會（Expo 2030）的區域，「Neptune by Mouawad」（2.3億美元）將提供200座高端別墅。在阿聯酋，「The Astera」（2.38億美元）位於阿爾馬詹島（Al Marjan Island），內部由Aston Martin設計，並包含其專屬的「天空別墅」（Sky Villa）（1100萬美元），此項目為其獨特「1 of 1」系列的一部分。在西班牙，「Marea Interiors by Missoni」（1.08億美元）於Finca Cortesin推出一個封閉式社區，完美結合了奢華生活與Missoni的經典設計。