DAR GLOBAL於2024年推出超過19億美元的環球豪華地產項目，並瞄準於2025年進軍美國市場

倫敦2025年1月9日 /美通社/ -- 今年創下里程碑的倫敦上市豪華地產開發商Dar Global欣然宣佈,該公司於2024年推出了十個標誌性項目,涵蓋沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、阿曼、西班牙,總價值超過19億美元。這些獨特的發展項目不僅鞏固了Dar Global作為環球豪華地產領域重塑者的領導地位,還展示了具有高度投資潛力的項目。

Dar Global最新推出的項目凸顯了其與川普集團(Trump Organization)的持續合作,包括價值5.3億美元的「Trump Jeddah Tower」,該大廈將成為吉達(Jeddah)最高的地標之一,擁有奢華公寓及專屬會員制俱樂部。在利雅得(Riyadh)靠近2030年世博會(Expo 2030)的區域,「Neptune by Mouawad」(2.3億美元)將提供200座高端別墅。在阿聯酋,「The Astera」(2.38億美元)位於阿爾馬詹島(Al Marjan Island),內部由Aston Martin設計,並包含其專屬的「天空別墅」(Sky Villa)(1100萬美元),此項目為其獨特「1 of 1」系列的一部分。在西班牙,「Marea Interiors by Missoni」(1.08億美元)於Finca Cortesin推出一個封閉式社區,完美結合了奢華生活與Missoni的經典設計。