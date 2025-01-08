DAR GLOBAL於2024年推出超過19億美元的環球豪華地產項目，並瞄準於2025年進軍美國市場
新聞提供者Dar Global
09 1月, 2025, 05:10 CST
倫敦2025年1月9日 /美通社/ -- 今年創下里程碑的倫敦上市豪華地產開發商Dar Global欣然宣佈，該公司於2024年推出了十個標誌性項目，涵蓋沙特阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、阿曼、西班牙，總價值超過19億美元。這些獨特的發展項目不僅鞏固了Dar Global作為環球豪華地產領域重塑者的領導地位，還展示了具有高度投資潛力的項目。
Dar Global最新推出的項目凸顯了其與川普集團（Trump Organization）的持續合作，包括價值5.3億美元的「Trump Jeddah Tower」，該大廈將成為吉達（Jeddah）最高的地標之一，擁有奢華公寓及專屬會員制俱樂部。在利雅得（Riyadh）靠近2030年世博會（Expo 2030）的區域，「Neptune by Mouawad」（2.3億美元）將提供200座高端別墅。在阿聯酋，「The Astera」（2.38億美元）位於阿爾馬詹島（Al Marjan Island），內部由Aston Martin設計，並包含其專屬的「天空別墅」（Sky Villa）（1100萬美元），此項目為其獨特「1 of 1」系列的一部分。在西班牙，「Marea Interiors by Missoni」（1.08億美元）於Finca Cortesin推出一個封閉式社區，完美結合了奢華生活與Missoni的經典設計。
卡塔爾的「The Weekend 2 by Elie Saab」（7500萬美元），位於Qetifan Island North，完美融合了奢華生活與頂級娛樂設施。在阿曼，地產項目組合包括「The Great Escape 2」（7000萬美元），位於馬斯喀特（Muscat）的Aida；此外，還有位於Aida的專屬海濱物業「Marriott Residences」（1億美元），以及涵蓋350萬平方米的高端綜合開發項目「Trump International Hotel & Trump Cliff Villas」（4.95億美元）。此外，「Trump Golf Villas」（4000萬美元）位於馬斯喀特海濱度假區（Muscat Riviera）上方130米處，提供壯麗景觀和奢華生活方式。
Dar Global行政總裁Ziad El Chaar表示：「去年的項目推出彰顯了我們在一些最受矚目的目的地，致力交付世界級奢華物業的堅定承諾。這些項目反映了我們預見並滿足全球投資者需求的能力，提供無與倫比的生活方式和投資機會。展望未來，我們將專注於進一步加強我們的全球足跡。
在穩固的基礎上，Dar Global正為進軍美國市場做準備，並計劃在主要國際城市進行投資。公司旨在與頂級開發商合作，打造奢華住宅，目標客群涵蓋美國及國際買家。」
SOURCE Dar Global
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