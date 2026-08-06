DXC y Primary lanzan una plataforma "Zero Trust" nativa de IA para la IA empresarial

DXC se convierte en el socio exclusivo de servicios gestionados para el "Plano de Control Unificado Zero Trust" nativo de IA de Primary, lo que ayuda a las empresas a ampliar de forma segura el uso de la IA.

La nueva oferta conjunta ayuda a las empresas y a los organismos públicos a controlar cómo los agentes de IA y las aplicaciones empresariales de IA acceden a los datos, al tiempo que refuerza la seguridad, la gestión de identidades y el cumplimiento normativo.

Los servicios de seguridad gestionados de DXC ofrecen asesoramiento, implementación, integración, gobernanza y operaciones continuas para acelerar la adopción segura de la IA.

ASHBURN, Virginia, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) anunció hoy una alianza estratégica con Primary, que lo convierte en el proveedor exclusivo de servicios gestionados para la plataforma "Zero Trust" nativa de IA de Primary. Esta oferta conjunta ayuda a las empresas a implementar y ampliar la IA de forma segura, regulando el modo en que los agentes de IA y las aplicaciones empresariales de IA acceden a los datos, al tiempo que refuerza la seguridad, la gestión de identidades y el cumplimiento normativo.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

A medida que las organizaciones pasan de la fase experimental de la IA a la fase de producción, se enfrentan a un nuevo reto en materia de seguridad: regular los sistemas de IA autónomos que acceden a datos empresariales confidenciales. Los modelos de seguridad tradicionales se diseñaron para usuarios, dispositivos y redes, no para agentes de IA que operan en entornos empresariales complejos.

Juntas, DXC y Primary están subsanando esa carencia con una plataforma diseñada específicamente para la seguridad y la gobernanza de la IA. Esta oferta, prestada a través de la organización global de ciberseguridad de DXC, combina servicios de consultoría, implementación, integración, gobernanza y seguridad gestionada para ayudar a los clientes a poner en práctica la IA con mayor visibilidad, control y confianza.

"A medida que las empresas pasan de los proyectos piloto de IA a la fase de producción, la seguridad y la gobernanza deben evolucionar con la misma rapidez", afirmó Dawn-Marie Vaughan, responsable global de ofertas de ciberseguridad de DXC Technology. "Para que la IA sea una herramienta confiable, no basta con proteger la infraestructura; es necesario regular la manera en que los sistemas de IA acceden a los datos, las identidades y los procesos empresariales. Junto con Primary, estamos ayudando a los clientes a aplicar el modelo 'Zero Trust' a la IA empresarial, con la visibilidad, el control y la confianza operativa necesarios para pasar de la fase piloto a la producción".

Esta solución, que se ofrece a través de la organización global de ciberseguridad de DXC, ayuda a los clientes a:

Proteger los agentes de IA y la aplicaciones de IA empresariales

Regular el acceso de la IA a los datos de la empresa

Reforzar la identidad y la aplicación de políticas

Reducir el riesgo en todos los entornos empresariales

Facilitar el cumplimiento de los requisitos normativos y reglamentarios

Aumentar la visibilidad sobre los usuarios, las aplicaciones, los datos y los agentes de IA

"El principal reto de seguridad de la IA empresarial no consiste simplemente en ver lo que está haciendo un agente de IA, sino en disponer de suficiente contexto para determinar si esa acción debe permitirse, así como de la infraestructura necesaria para automatizar la aplicación de esa decisión en tiempo real", explicó Michael Marx, cofundador y presidente de Primary. "Primary transforma la telemetría entre dominios en una aplicación de políticas continua y adaptada al contexto a lo largo de todo el flujo de trabajo de IA. Gracias a la experiencia de DXC en implementación global y seguridad gestionada, los clientes pueden establecer una capa de control unificada que proteja los datos confidenciales, reduzca el riesgo operativo y permita que los sistemas de IA actúen de forma segura dentro de unos límites empresariales claramente definidos".

Diseñada para organizaciones que operan en entornos altamente regulados, la plataforma ayuda a dar respuesta a las crecientes exigencias en materia de gobernanza, cumplimiento normativo, soberanía de los datos y seguridad. Al integrar los principios de "Zero Trust" directamente en los entornos de IA de las empresas, DXC y Primary ayudan a los clientes a pasar de la fase de experimentación a una implantación a escala empresarial, con la resiliencia y el control necesarios para innovar con confianza. Para obtener más información, visite nuestra página web.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que ofrece software, servicios y soluciones a empresas internacionales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para obtener resultados con rapidez en una época de cambios exponenciales. Gracias a su amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y gestiona algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información en dxc.com.

FUENTE DXC Technology Company