DXC et Primary lancent une plateforme Zero Trust native pour l'IA destinée aux environnements d'entreprise

DXC devient le partenaire exclusif des services gérés pour la couche de contrôle unifié Zero Trust native pour l'IA de Primary, aidant ainsi les entreprises à développer l'IA en toute sécurité.

Cette nouvelle offre conjointe aide les entreprises et les administrations publiques à contrôler la manière dont les agents IA et les applications IA d'entreprise accèdent aux données, tout en renforçant la sécurité, la gestion des identités et la conformité.

Les services de sécurité gérés de DXC proposent des prestations de conseil, de mise en œuvre, d'intégration, de gouvernance et d'exploitation continue afin d'accélérer l'adoption sécurisée de l'IA.

ASHBURN, Virginie, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE : DXC) a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Primary, devenant ainsi le prestataire exclusif de services gérés pour la plateforme « Zero Trust » native pour l'IA de Primary. Cette offre conjointe aide les entreprises à déployer et à faire évoluer l'IA en toute sécurité en régissant la manière dont les agents IA et les applications IA d'entreprise accèdent aux données, tout en renforçant la sécurité, la gestion des identités et la conformité.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

À mesure que les entreprises passent de la phase d'expérimentation de l'IA à celle de la mise en production, elles sont confrontées à un nouveau défi en matière de sécurité : réglementer les systèmes d'IA autonomes qui accèdent aux données d'entreprise sensibles. Les modèles de sécurité traditionnels ont été conçus pour les utilisateurs, les appareils et les réseaux et non pour les agents IA opérant dans des environnements d'entreprise complexes.

Ensemble, DXC et Primary comblent cette lacune grâce à une plateforme spécifiquement conçue pour la sécurité et la gouvernance de l'IA. Proposée par l'organisation mondiale de cybersécurité de DXC, cette offre associe des services de conseil, de mise en œuvre, d'intégration, de gouvernance et de sécurité gérée afin d'aider les clients à mettre en œuvre l'IA avec davantage de visibilité, de contrôle et de confiance.

« À mesure que les entreprises passent des projets d'IA pilotes à la mise en production, la sécurité et la gouvernance doivent évoluer à la même vitesse », a déclaré Dawn-Marie Vaughan, responsable mondiale de l'offre de cybersécurité chez DXC Technology. « Pour que l'IA inspire confiance, il ne suffit pas de sécuriser l'infrastructure ; il faut également encadrer la manière dont les systèmes d'IA accèdent aux données, aux identités et aux processus métier. En collaboration avec Primary, nous aidons nos clients à introduire le modèle "Zero Trust" dans le domaine de l'IA d'entreprise, en leur apportant la visibilité, le contrôle et la confiance opérationnelle nécessaires pour passer de la phase pilote à la mise en production.»

Proposée par l'organisation mondiale de cybersécurité de DXC, cette offre aide les clients à :

sécuriser les agents d'IA sécurisés et les applications d'IA d'entreprise ;

gérer l'accès de l'IA aux données de l'entreprise ;

renforcer l'identité et la mise en œuvre des politiques ;

réduire les risques dans l'ensemble des environnements d'entreprise ;

garantir le respect des exigences de conformité et des dispositions réglementaires ;

améliorer la visibilité sur les utilisateurs, les applications, les données et les agents IA.

« Le principal défi en matière de sécurité lié à l'IA d'entreprise ne consiste pas simplement à observer ce que fait un agent IA, mais à disposer d'un contexte suffisant pour déterminer si cette action doit être autorisée, ainsi que de l'infrastructure nécessaire pour automatiser l'application de cette décision en temps réel », a déclaré Michael Marx, cofondateur et président de Primary. « Primary transforme la télémétrie inter-domaines en une application continue et contextuelle des règles tout au long du flux de travail d'IA. Grâce à l'expertise mondiale de DXC en matière de mise en œuvre et de sécurité gérée, les clients peuvent mettre en place une couche de contrôle unifiée qui protège les données sensibles, réduit les risques opérationnels et permet aux systèmes d'IA d'opérer en toute sécurité dans le cadre de limites d'entreprise clairement définies. »

Conçue pour les organisations évoluant dans des environnements fortement réglementés, cette plateforme répond aux exigences croissantes en matière de gouvernance, de conformité, de souveraineté des données et de sécurité. En intégrant directement les principes du Zero Trust dans les environnements d'IA d'entreprise, DXC et Primary aident leurs clients à passer de la phase d'expérimentation à un déploiement à l'échelle de l'entreprise, tout en leur offrant la résilience et le contrôle nécessaires pour innover en toute confiance. Pour en savoir plus, consultez notre site Internet.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE : DXC), partenaire de référence des entreprises en matière de technologies et d'innovation, fournit des logiciels, des services et des solutions aux sociétés mondiales et aux organisations du secteur public, en les aidant à exploiter l'IA pour obtenir des résultats à une époque d'évolution exponentielle. DXC mobilise ses compétences approfondies dans les services d'infrastructure gérés, la modernisation des applications et les solutions logicielles sectorielles pour moderniser, sécuriser et exploiter certains des parcs technologiques les plus complexes au monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site dxc.com.