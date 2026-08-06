DXC y Primary lanzan una plataforma de confianza cero nativa de IA para la IA empresarial

DXC se convierte en el socio exclusivo de servicios gestionados para el plano de control unificado de confianza cero nativo de IA de Primary, lo que ayuda a las empresas a escalar la IA de forma segura.

Esta nueva oferta conjunta ayuda a las empresas y agencias del gobierno a controlar cómo los agentes de IA y las aplicaciones de IA empresariales acceden a los datos, al tiempo que refuerza la seguridad, la identidad y el cumplimiento normativo.

Los servicios de seguridad gestionados de DXC proporcionan consultoría, implementación, integración, gobierno y operaciones continuas para acelerar la adopción segura de la IA.

ASHBURN, Va., 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) ha dado a conocer hoy una alianza estratégica con Primary, convirtiéndose en el proveedor exclusivo de servicios gestionados para la plataforma Zero Trust nativa de IA de Primary. Esta oferta conjunta ayuda a las empresas a implementar y escalar la IA de forma segura, controlando cómo los agentes de IA y las aplicaciones de IA empresariales acceden a los datos, al tiempo que refuerza la seguridad, la identidad y el cumplimiento normativo.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

Al tiempo que las organizaciones pasan de la experimentación con IA a la producción, se enfrentan a un nuevo reto de seguridad: el gobierno de los sistemas de IA autónomos que acceden a datos empresariales confidenciales. Los modelos de seguridad tradicionales se diseñaron para usuarios, dispositivos y redes, no para agentes de IA que operan en entornos empresariales complejos.

DXC y Primary, en colaboración, hacen frente a esta brecha por medio de una plataforma diseñada específicamente para la seguridad y el gobierno de la IA. Esta solución, ofrecida a través de la organización global de ciberseguridad de DXC, combina consultoría, implementación, integración, gobierno y servicios de seguridad gestionados para ayudar a los clientes a poner en marcha la IA con mayor visibilidad, control y confianza.

«A medida que las empresas pasan de los proyectos piloto de IA a la producción, la seguridad y el gobierno deben evolucionar con la misma rapidez», afirmó Dawn-Marie Vaughan, directora global de la oferta de ciberseguridad de DXC Technology. «Una IA fiable requiere más que proteger la infraestructura; requiere gobernar cómo los sistemas de IA acceden a los datos, las identidades y los procesos de negocio. Junto con Primary, ayudamos a nuestros clientes a implementar el modelo de confianza cero en la IA empresarial, con la visibilidad, el control y la confianza operativa necesarios para pasar de la fase piloto a la producción».

Esta oferta, ofrecida a través de la organización global de ciberseguridad de DXC, ayuda a los clientes a implementar el modelo de confianza cero:

Proteger los agentes de IA y las aplicaciones de IA empresariales

Gestionar el acceso de la IA a los datos empresariales

Fortalecer la identidad y la aplicación de políticas

Reducir el riesgo en los entornos empresariales

Apoyar el cumplimiento normativo y los requisitos regulatorios

Aumentar la visibilidad de usuarios, aplicaciones, datos y agentes de IA

«El principal reto de la seguridad de la IA empresarial no reside simplemente en observar las acciones de un agente de IA, sino en contar con el contexto suficiente para determinar si dicha acción debe permitirse, así como con la infraestructura necesaria para automatizar la aplicación de esa decisión en tiempo real», declaró Michael Marx, cofundador y presidente de Primary. «Primary transforma la telemetría entre dominios en una aplicación continua de políticas, sensible al contexto, a lo largo de todo el flujo de trabajo de la IA. Gracias a la experiencia de DXC en implementación global y gestión de seguridad, los clientes pueden establecer una capa de control unificada que protege los datos confidenciales, reduce el riesgo operativo y permite que los sistemas de IA actúen de forma segura dentro de límites empresariales claramente definidos».

Diseñada para su uso por medio de organizaciones que operan en entornos altamente regulados, la plataforma ayuda a abordar los crecientes requisitos de gobierno, cumplimiento, soberanía de datos y seguridad. Al integrar los principios de Zero Trust directamente en los entornos de IA empresariales, DXC y Primary ayudan a los clientes a pasar de la experimentación a la implementación a escala empresarial con la resiliencia y el control necesarios para innovar con confianza. Si desea obtener más información, visite nuestra página web.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) es un socio líder en tecnología e innovación empresarial que proporciona software, servicios y soluciones a empresas globales y organizaciones del sector público, ayudándolas a aprovechar la IA para impulsar resultados en un contexto de cambio exponencial y a gran velocidad. Con una amplia experiencia en servicios de infraestructura gestionada, modernización de aplicaciones y soluciones de software específicas para cada sector, DXC moderniza, protege y opera algunos de los entornos tecnológicos más complejos del mundo. Más información disponible en dxc.com.