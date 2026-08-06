DXC und Primary bringen eine KI-native Zero-Trust-Plattform für Unternehmens-KI auf den Markt

DXC wird zum exklusiven Managed-Services-Partner für die KI-native Zero Trust Unified Control Plane von Primary und unterstützt Unternehmen dabei, KI sicher zu skalieren.

Das neue gemeinsame Angebot unterstützt Unternehmen und Behörden dabei, den Zugriff von KI-Agenten und Unternehmens-KI-Anwendungen auf Daten zu steuern und gleichzeitig Sicherheit, Identitätsmanagement und Compliance zu stärken.

Die Managed Security Services von DXC umfassen Beratung, Implementierung, Integration, Governance und den laufenden Betrieb, um die sichere Einführung von KI zu beschleunigen.

ASHBURN, Virginia, 6. August 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC) gab heute eine strategische Partnerschaft mit Primary bekannt und wird damit zum exklusiven Managed-Services-Anbieter für die KI-native Zero-Trust-Plattform von Primary. Das gemeinsame Angebot unterstützt Unternehmen dabei, KI sicher einzuführen und zu skalieren, indem es den Zugriff von KI-Agenten und Unternehmens-KI-Anwendungen auf Daten regelt und gleichzeitig Sicherheit, Identitätsmanagement und Compliance stärkt.

DXC and Primary Launch AI-Native Zero Trust Platform for Enterprise AI Speed Speed

Wenn Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten in den produktiven Einsatz vollziehen, stehen sie vor einer neuen Sicherheitsherausforderung: der Steuerung autonomer KI-Systeme, die auf sensible Unternehmensdaten zugreifen. Herkömmliche Sicherheitsmodelle wurden für Benutzer, Geräte und Netzwerke entwickelt – nicht für KI-Agenten, die in komplexen Unternehmensumgebungen agieren.

Gemeinsam schließen DXC und Primary diese Lücke mit einer Plattform, die speziell für KI-Sicherheit und -Governance konzipiert wurde. Das Angebot wird über die globale Cybersicherheitsorganisation von DXC bereitgestellt und kombiniert Beratung, Implementierung, Integration, Governance sowie Managed Security Services, um Kunden dabei zu unterstützen, KI mit mehr Transparenz, Kontrolle und Vertrauen in den Betrieb zu überführen.

„Wenn Unternehmen von KI-Pilotprojekten in den Produktivbetrieb übergehen, müssen Sicherheit und Governance ebenso schnell mitentwickelt werden", sagte Dawn-Marie Vaughan, Cybersecurity Global Offering Lead bei DXC Technology. „Vertrauenswürdige KI erfordert mehr als nur die Absicherung der Infrastruktur; sie erfordert die Steuerung des Zugriffs von KI-Systemen auf Daten, Identitäten und Geschäftsprozesse. Gemeinsam mit Primary unterstützen wir Kunden dabei, das Zero-Trust-Konzept in die Unternehmens-KI zu integrieren – mit der Transparenz, Kontrolle und betrieblichen Zuversicht, die für den Übergang vom Pilotprojekt zum Produktivbetrieb erforderlich sind."

Das über die globale Cybersicherheitsorganisation von DXC bereitgestellte Angebot unterstützt Kunden dabei:

KI-Agenten und Unternehmens-KI-Anwendungen zu sichern

den KI-Zugriff auf Unternehmensdaten zu steuern

die Durchsetzung von Identitäts- und Richtlinienvorgaben zu stärken

Risiken in Unternehmensumgebungen zu reduzieren

Compliance- und regulatorische Anforderungen zu erfüllen

die Transparenz über Benutzer, Anwendungen, Daten und KI-Agenten zu erhöhen

„Die entscheidende Sicherheitsherausforderung bei Unternehmens-KI besteht nicht einfach darin, zu sehen, was ein KI-Agent tut – es geht darum, über genügend Kontext zu verfügen, um zu bestimmen, ob diese Aktion zulässig sein sollte, sowie über die entsprechende Infrastruktur, um die Durchsetzung dieser Echtzeitentscheidung zu automatisieren", sagte Michael Marx, Mitbegründer und Präsident von Primary. „Primary wandelt domänenübergreifende Telemetrie in eine kontinuierliche, kontextbezogene Richtliniendurchsetzung über den gesamten KI-Workflow hinweg um. Mit der globalen Implementierungs- und Managed-Security-Expertise von DXC können Kunden eine einheitliche Kontrollschicht etablieren, die sensible Daten schützt, operative Risiken reduziert und es KI-Systemen ermöglicht, sicher innerhalb klar definierter Unternehmensgrenzen zu agieren."

Die Plattform wurde für Unternehmen entwickelt, die in stark regulierten Umgebungen tätig sind, und hilft dabei, den wachsenden Anforderungen an Governance, Compliance, Datenhoheit und Sicherheit gerecht zu werden. Durch die direkte Einbettung von Zero-Trust-Prinzipien in die KI-Umgebungen von Unternehmen unterstützen DXC und Primary ihre Kunden dabei, den Schritt vom Experimentieren zum unternehmensweiten Einsatz zu vollziehen – mit der erforderlichen Ausfallsicherheit und Kontrolle, um selbstbewusst Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels schneller Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Application Modernization und Industry-Specific Software Solutions modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.