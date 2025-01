A DXC Technology nomeia Brad Novak como Diretor de Informação

O veterano executivo de tecnologia entra para a equipe de liderança da DXC

ASHBURN, Virgínia, 3 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma prestadora global de serviços de tecnologia e membro da Fortune 500, anunciou hoje a nomeação de Brad Novak como Diretor de Informação. Novak entra para a equipe de liderança da DXC, bem focado em aproveitar a IA em todas as operações da DXC. Ele se reportará ao Diretor Administrativo da DXC, James Walker.

Brad Novak, Chief Information Officer, DXC Technology

Neste cargo, Novak incorporará estrategicamente a IA em toda a infraestrutura. Ele também liderará a equipe para integrar, padronizar e consolidar diversas plataformas, ferramentas e processos para aumentar a produtividade da força de trabalho e a eficiência operacional.

Novak é um tecnólogo sênior com mais de 30 anos de experiência em serviços financeiros, incluindo desenvolvimento de aplicações, infraestrutura e gestão de serviços. Ele trabalhou em várias empresas globais de serviços financeiros, sendo a mais recente o Barclays, onde foi CTO do Corporate and Investment Bank, liderando a estratégia e a arquitetura tecnológica. Novak também atuou nas áreas de Private Equity e Venture Capital, avaliando oportunidades de investimento e aconselhando empresas do portfólio sobre suas estratégias tecnológicas.

