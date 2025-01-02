DXC Technology宣佈委任Brad Novak為資訊總監

資深科技高管加入DXC領導團隊

維珍尼亞州阿什伯恩2025年1月3日 /美通社/ -- 《財富》雜誌500強領先全球科技服務供應商DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）今日宣佈委任Brad Novak為資訊總監。Novak加入DXC領導團隊，並專注於在DXC業務營運中全面應用人工智能（AI）技術。他將向DXC行政總監James Walker匯報。

在此職位上，Novak將策略性地在基礎設施中嵌入人工智能（AI）技術。他還將領導團隊整合、標準化及統一各種平台、工具和流程，以提升員工生產力和營運效率。

Brad Novak, Chief Information Officer, DXC Technology

Novak是一位資深科技專家，擁有超過30年金融服務領域的經驗，涵蓋應用程式開發、基礎設施以及服務管理。他曾在多家全球金融服務機構工作，最近在巴克萊銀行（Barclays）擔任企業及投資銀行（Corporate and Investment Bank）的技術總監，負責領導技術架構和策略。Novak亦曾在私募股權和風險投資領域工作，評估投資機會並為投資組合公司提供技術策略建議。

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前瞻性陳述

本新聞稿中，全部與歷史事實不直接兼完全相關的陳述，均構成「前瞻性陳述」。這些陳述代表目前期望和信念，並不保證任何前瞻性陳述所列的任何結果、目標或計劃均可或將會實現。此類陳述受眾多假設、風險、不確定和其他因素所影響。這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果，存在重大差異。當中許多因素，超出我們的控制範圍。欲了解這些因素的書面描述，請參閱DXC的表格10-K（財政年度截至2024年3月31日的年報）的「風險因素」標題部份，以及後續向SEC申報的任何更新資料。讀者切勿過度依賴此類陳述，而此類陳述僅限聲明當日為準。除非法律要求，我們不承擔任何更新義務、為任何前瞻性陳述發佈任何修訂、本文件日期之後報告任何事件或情況或反映發生意外事件。

DXC Technology簡介

DXC Technology（紐約證券交易所代碼：DXC）協助世界各地的企業執行他們的重要任務系統和營運操作、實現資訊科技（IT）現代化、儘量提升資料架構，並確保跨公共雲端、私人雲端和混合型雲端的安全和可擴展。全球多間大型企業和公營部門組織信任DXC作各項服務部署，從而提升自身的資訊科技（IT）資產表現、競爭力和客戶體驗至新一層樓。請瀏覽DXC.com，進一步了解我們如何在為客戶和同事提供卓越服務。

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SOURCE DXC Technology Company