DXC Technology designa a Brad Novak como director de Informática

Un experimentado ejecutivo tecnológico se une al equipo directivo de DXC

ASHBURN, Virginia, 3 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), uno de los principales proveedores de servicios tecnológicos a nivel mundial, según Fortune 500, anunció hoy la designación de Brad Novak como director de Informática. Novak se une al equipo de liderazgo de DXC, con un sólido enfoque en aplicar la IA en todas las operaciones de DXC. Él estará subordinado al director administrativo de DXC, James Walker.

Brad Novak, Chief Information Officer, DXC Technology

En este puesto, Novak integrará estratégicamente la IA a toda la infraestructura. Asimismo, dirigirá el equipo para integrar, normalizar y consolidar diversas plataformas, herramientas y procesos para mejorar la productividad de los trabajadores y la eficiencia operativa.

Novak es informático sénior y contribuye con sus más de 30 años de experiencia en servicios financieros, que contemplan desarrollo de aplicaciones, infraestructura y gestión de servicios. Él trabajó en diversas empresas de servicios financieros del mundo, la última de ellas Barclays, donde se desempeñó como director de tecnología de Banca corporativa y de inversiones, con responsabilidad sobre la arquitectura y la estrategia tecnológicas. Novak también trabajó en capital privado y capital de riesgo, donde evaluaba oportunidades de inversión y asesoraba a empresas de cartera sobre sus estrategias tecnológicas.

Declaraciones prospectivas

Todas las declaraciones que no estén relacionadas con hechos históricos o actuales incluidas en el comunicado de prensa son "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones reflejan las expectativas y convicciones actuales y no es posible garantizar que se pueda o vaya a alcanzar ningún resultado, objetivo o plan expuesto en cualquier declaración prospectiva. Tales declaraciones están sujetas a numerosas suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían llevar a que los resultados reales difirieran materialmente de los descritos en dichas declaraciones, muchos de los cuales trascienden a nuestro control. Para obtener una descripción escrita de estos factores, consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el Informe Anual de DXC en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024, y cualquier información de actualización en posteriores presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Se advierte a los lectores que no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones, que solo son válidas a la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizar o publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva, ni de informar de ningún acontecimiento o circunstancia posteriores a la fecha de este documento o que refleje la incidencia de acontecimientos imprevistos, salvo que así lo exija la ley.

Acerca de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ayuda a empresas globales a ejecutar sus sistemas y operaciones de misión crítica, a la vez que moderniza las tecnologías de la información, optimiza las arquitecturas de datos y garantiza la seguridad y la escalabilidad en nubes públicas, privadas e híbridas. Las empresas y organizaciones del sector público más grandes del mundo confían en DXC para implementar servicios que fomenten nuevos niveles de rendimiento, competitividad y experiencia del cliente en todo su parque informático. Encuentre más información sobre cómo ofrecemos excelencia a nuestros clientes y colegas en DXC.com.

