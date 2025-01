DXC Technology nombra a Brad Novak como director de información

Un veterano ejecutivo de tecnología se suma al equipo de liderazgo de DXC

ASHBURN, Va., 2 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), un proveedor líder de servicios tecnológicos globales de la lista Fortune 500, anunció hoy el nombramiento de Brad Novak como director de información. Novak se suma al equipo de liderazgo de DXC, con un fuerte enfoque en el aprovechamiento de la inteligencia artificial en todas las operaciones de DXC. Reportará directamente al director administrativo de DXC, James Walker.

Brad Novak, Chief Information Officer, DXC Technology

En este puesto, Novak integrará estratégicamente la IA en toda la infraestructura. También liderará al equipo para integrar, estandarizar y consolidar varias plataformas, herramientas y procesos para mejorar la productividad de la fuerza laboral y la eficiencia operativa.

Novak es un tecnólogo sénior y aporta más de 30 años de experiencia en servicios financieros, que abarcan el desarrollo de aplicaciones, la infraestructura y la gestión de servicios. Ha trabajado en varias empresas de servicios financieros globales, más recientemente en Barclays, donde fue el director de tecnología del banco corporativo y de inversión, liderando la arquitectura y la estrategia tecnológicas. Novak también ha trabajado en capital privado y capital de riesgo, evaluando oportunidades de inversión y asesorando a las empresas de cartera sobre sus estrategias tecnológicas.

