A DXC nomeia Russell Jukes como diretor de informação digital para fortalecer a estratégia digital unificada

ASHBURN, Virgínia, 8 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), um parceiro líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje a nomeação de Russell Jukes como diretor de informação digital (CDIO). Nessa função ampliada, Russell se torna o primeiro a liderar a agenda digital e de IA de ponta a ponta da DXC, acelerando a transformação impulsionada por IA da empresa e garantindo que seu ambiente tecnológico global esteja otimizado para apoiar as operações estratégicas dos clientes e a fluência em IA dos nossos colaboradores.

DXC Appoints Russell Jukes as Chief Digital Information Officer to Strengthen Unified Digital Strategy (CNW Group/DXC Technology Company)

Desde que ingressou na DXC em 2017, Russell desempenhou um papel fundamental na definição da estratégia digital e dos recursos tecnológicos globais da empresa. Ele supervisionou o ambiente de tecnologia corporativa da DXC e foi peça central no avanço da modernização de plataformas, aplicativos e da experiência dos colaboradores. Mais recentemente, desempenhou um papel essencial no apoio ao desenvolvimento do Xponential, a comprovada estrutura de IA da DXC que simplifica a complexidade que frequentemente impede a adoção de IA em larga escala.

Como CDIO, Russell reunirá as agendas de transformação digital, de informação e de IA entre os grupos que oferecem serviços, soluções e software aos nossos clientes. Essa abordagem reflete uma mudança mais ampla no setor, na qual líderes digitais passam cada vez mais a supervisionar investimentos e inovações em IA, enquanto líderes de tecnologia continuam responsáveis pelos ambientes críticos de missão.

"Russell tem sido essencial na liderança da transformação digital e tecnológica da DXC. Ele modernizou nossos sistemas centrais, capacitou nossas equipes com melhores ferramentas , e fortaleceu nossa base tecnológica para atender às necessidades de nossos clientes. À medida que a DXC continua a expandir seus recursos de IA, sua liderança será fundamental para gerar impacto significativo e mensurável para nossos clientes e para a DXC." Raul Fernandez, CEO da DXC

O anúncio alinha ainda mais os recursos digitais, de dados e de tecnologia da DXC para acelerar a IA em escala corporativa. Em sua função ampliada, Russell também avançará os modelos Human+ da DXC, introduzindo novas formas de colaboração, aprendizado e criação de soluções de nova geração.

"Estou honrado por assumir essa função ampliada em um momento em que digital, informação e IA precisam operar como uma única estratégia conectada. Essa estrutura nos dá a clareza e o alinhamento necessários para inovar mais rápido, operar de forma mais inteligente e ajudar nossos clientes a transformarem seus negócios com confiança. Estou ansioso para dar continuidade ao impulso do Xponential e apoiar a próxima onda de recursos impulsionados por IA em toda a DXC." Russell Jukes, diretor de informações digitais, DXC

Antes de ingressar na DXC, Russell ocupou cargos executivos em organizações globais de tecnologia na HP e na HPE, onde liderou programas de modernização, engenharia corporativa , e operações digitais. Ele também patrocina iniciativas de talento e inovação da DXC voltadas para transformação em nuvem e adoção responsável de IA.

