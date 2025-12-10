DXC lança AdvisoryX e divulga novas perspectivas globais sobre a lacuna de execução de IA

ASHBURN, Virgínia, 10 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A DXC Technology (NYSE: DXC), uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, anunciou hoje o lançamento da AdvisoryX, um grupo global de consultoria e aconselhamento projetado para ajudar empresas a enfrentar seus desafios estratégicos, operacionais e tecnológicos mais complexos. Juntamente com o lançamento, a DXC está divulgando um novo estudo global que destaca grandes contradições na forma como as organizações priorizam e operacionalizam a IA – mostrando que, embora a IA seja uma prioridade de nível de diretoria, muitas empresas carecem do case de negócios, modelo operacional e governança necessários para transformar ambição em resultados.

"As empresas estão sob intensa pressão para 'fazer IA', mas a maioria ainda carece dos fundamentos – dados otimizados, casos de negócios claros, liderança alinhada e a arquitetura técnica correta. É por isso que 94% enfrentam desafios de execução e os projetos-piloto falham em escalar. A AdvisoryX ajuda a fechar essa lacuna, capacitando as organizações a construir do zero, estabelecendo bases técnicas sólidas, reimaginando processos em torno do valor, implementando operações e validação disciplinadas e projetando interfaces que fazem a IA funcionar para as pessoas. O resultado é uma IA que escala de forma responsável e oferece impacto mensurável."

- Pete McEvoy, Chefe Global do Grupo AdvisoryX, DXC Technology

AdvisoryX lança com nova pesquisa global

A AdvisoryX reúne a experiência da DXC em estratégia corporativa, excelência operacional, transformação tecnológica, pessoas e cultura, finanças e risco e experiência do usuário. O negócio combina o engajamento liderado por consultoria com a herança de engenharia da DXC para ajudar as organizações a diagnosticar desafios, projetar futuros modelos operacionais e executar a transformação em escala. Para apoiar isso, a AdvisoryX construiu seu motor de pesquisa para se mover no ritmo dos negócios, oferecendo insights contínuos que são oportunos, acionáveis e alinhados aos desafios do mundo real que os líderes enfrentam. Como parte do lançamento, a AdvisoryX divulgou seu estudo global inaugural* examinando como as organizações estão planejando, implantando e escalando a IA. Os resultados incluem:

77% dos líderes dizem que a IA é uma prioridade para a diretoria

30% planejam implementar IA agêntica em meses

65% não conseguem construir um case de negócios empresarial claro para a IA

94% enfrentam desafios significativos na implantação de IA em escala

Estes resultados destacam uma lacuna de execução. Embora a IA seja uma prioridade para as diretorias, dois terços das organizações ainda carecem de um case de negócios claro, sugerindo que a adoção é frequentemente impulsionada pela pressão em vez de resultados. A lacuna também se estende além do planejamento para cinco desafios de execução interconectados em estratégia, foco de implantação, alinhamento de liderança, prontidão organizacional e capacidade técnica. Fechá-la requer tratar a IA como uma prioridade executiva central e alinhar o investimento a um valor mensurável. De acordo com o estudo, os líderes corporativos também antecipam mudanças significativas na forma como a IA irá remodelar o trabalho e a tomada de decisões:

50% esperam modelos híbridos onde a IA opera com autonomia parcial e humanos aprovam decisões chave

31% esperam que a IA assista primariamente os humanos e apenas 15% esperam IA totalmente autônoma no curto prazo

Até 2028, 81% dos líderes esperam que a IA aumente a demanda por força de trabalho, particularmente em TI, dados, cibersegurança e desenvolvimento de software, sinalizando uma redefinição em larga escala de papéis e habilidades

Soluções Integradas de IA da DXC

Para liberar totalmente o potencial da IA, as empresas devem olhar além da eficiência para os novos recursos e crescimento que ela pode possibilitar. A AdvisoryX ajuda a preencher essa lacuna, alinhando ganhos operacionais imediatos com um caminho estratégico guiado pelo Xponential, a estrutura comprovada da DXC para acelerar a adoção empresarial. Para traduzir a ambição de IA em resultados em toda a organização, a DXC desenvolveu cinco soluções integradas que abrangem todo o ciclo de vida:

AI Core: Fundamentos para IA de nível empresarial, incluindo dados, modelagem, governança e arquitetura de plataforma

Fundamentos para IA de nível empresarial, incluindo dados, modelagem, governança e arquitetura de plataforma AI Reinvent: Casos de uso comprovados no setor em modelos operacionais assistidos por humanos, semiautônomos e autônomos

Casos de uso comprovados no setor em modelos operacionais assistidos por humanos, semiautônomos e autônomos AI Interact: Fluxos de trabalho redesenhados e interfaces naturais que permitem a colaboração contínua entre pessoas e IA

Fluxos de trabalho redesenhados e interfaces naturais que permitem a colaboração contínua entre pessoas e IA AI Validate: Testes contínuos, observabilidade e governança para garantir precisão, qualidade e segurança

Testes contínuos, observabilidade e governança para garantir precisão, qualidade e segurança AI Manage: Operações de produção e gerenciamento do ciclo de vida para modelos e infraestrutura em evolução

Estas soluções interconectadas ajudam os clientes a acelerar a adoção, gerenciar riscos e entregar valor sustentável em toda a empresa.

Nova identidade de marca da DXC

À medida que a DXC entra nesta próxima fase de crescimento, também estamos introduzindo uma identidade de marca global renovada que reflete nosso novo alinhamento corporativo. Desde a sua fundação, a DXC tem ajudado as maiores organizações do mundo a operar e modernizar seus sistemas de missão crítica. Nossas forças de longa data permanecem centrais para esta estratégia, incluindo profundidade em engenharia, capacidade de executar e entregar, capacidade de dominar problemas complexos, herança de parcerias de confiança e décadas de liderança em serviços bancários essenciais, seguros, saúde, setor público, viagens e transporte, e outros setores altamente regulamentados.

"Nossa identidade visual agora corresponde ao ritmo e à ambição de nossa estratégia. Esta renovação reflete quem estamos nos tornando como organização: mais focados, mais unificados e mais alinhados ao futuro impulsionado pela IA que nossos clientes estão navegando nesta era de mudança exponencial. Ela captura nossa evolução e reforça nosso compromisso em ajudar as empresas a operar de forma mais inteligente hoje, modernizar suas fundações e transformar com confiança para o futuro."

- Anthony Pappas, Diretor de Marketing, DXC Technology

A nova identidade de marca captura essa evolução com um sistema visual mais claro e moderno, construído para um mundo impulsionado pela IA. Ela enfatiza a simplicidade, precisão e propósito, reforçando o papel da DXC como um parceiro de confiança que ajuda as empresas a operar de forma mais inteligente, transformar mais rapidamente e desbloquear novas fontes de valor. A linguagem de design, o tom e a experiência digital renovados criam maior consistência entre os mercados e sinalizam o compromisso da DXC em fornecer soluções integradas e orientadas por insights.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) é uma parceira líder em tecnologia empresarial e inovação, fornecendo software, serviços e soluções para empresas globais e organizações do setor público — ajudando-as a aproveitar a IA para impulsionar resultados em um momento de mudança exponencial com velocidade. Com profunda experiência em serviços de infraestrutura gerenciada, modernização de aplicações e soluções de software específicos do setor, a DXC moderniza, protege e opera alguns dos ambientes tecnológicos mais complexos do mundo. Saiba mais em dxc.com



*Este estudo foi conduzido em agosto de 2025 e incluiu 2.496 participantes que atuam em posições de liderança em tecnologia e negócios em empresas globais em 23 países.

