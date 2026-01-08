A ECOVACS apresenta sua evolução rumo à robótica para serviços domésticos para todos os cenários na CES 2026

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ECOVACS ROBOTICS, líder global em robótica para serviços domésticos, está apresentando suas mais recentes soluções robóticas de última geração para múltiplos cenários na CES 2026 em Las Vegas, incluindo o novo DEEBOT T90 PRO OMNI, a família DEEBOT X12, além do novo limpador de janelas robótico WINBOT, o cortador de grama robótico GOAT e muitos outros. A ECOVACS ROBOTICS também está lançando seu primeiro limpador de piscina robótico, o ULTRAMARINE, juntamente com sua mais recente inovação em inteligência incorporada.

David Cheng Qian, vice-presidente do Grupo ECOVACS e CEO da ECOVACS ROBOTICS, fazendo um discurso na CES 2026 (PRNewsfoto/ECOVACS ROBOTICS) A ECOVACS divulgou sua nova ideia de marca, “ECOVACS, Created for Ease” (ECOVACS, Criada para Facilitar) Speed Speed Portfólio de produtos ECOVACS ROBOTICS (PRNewsfoto/ECOVACS ROBOTICS)

Esta exposição abrangente destaca o papel da ECOVACS no progresso da categoria de aspiradores robóticos, desde o seu rápido crescimento até uma fase mais madura, com base em sua larga experiência tecnológica e profundo conhecimento das necessidades dos usuários em todo o mundo. Acima de tudo, ela sinaliza o sucesso da empresa em promover a aplicação de tecnologias essenciais para estimular o surgimento de um ecossistema diversificado e completo de robótica para serviços, uma abordagem que obteve amplo reconhecimento tanto dos consumidores quanto da indústria. É o começo de uma nova era de inteligência incorporada à robótica de serviço.

A ECOVACS também divulgou sua nova ideia de marca, "ECOVACS, Created for Ease" (ECOVACS, Criada para Facilitar), na CES 2026. David Cheng Qian, vice-presidente do Grupo ECOVACS e CEO da ECOVACS ROBOTICS, afirmou que a ideia reflete o compromisso da ECOVACS em utilizar a robótica de serviços para liberar os usuários das tarefas domésticas rotineiras, criando um mundo de facilidades. Mais do que uma simples ideia de marca, "Criada para Facilitar" reflete ainda mais a responsabilidade da ECOVACS como líder do setor. Movida por um espírito inovador e destemido, a ECOVACS resolve metodicamente desafios complexos para progredir continuamente tanto em termos de tecnologia como de experiência do usuário, permitindo que as pessoas desfrutem de um estilo de vida moderno e mais fácil.

"Criada para viabilizar uma limpeza inteligente mais fácil, a ECOVACS está entre as primeiras empresas a introduzir robôs com inteligência incorporada, e com isso entramos na próxima era da nossa evolução", afirmou David Cheng Qian. "Respaldados por um profundo conhecimento das necessidades dos usuários, continuamos reforçando nossa liderança em robótica de serviços, lançando novas categorias e apresentando tecnologias inovadoras. Guiados por nossa nova ideia de marca "Criada para Facilitar", estamos empenhados em tornar realidade nossa missão de "Robótica para Todos", moldando um futuro melhor, no qual os robôs atendam perfeitamente a todas as casas, em todos os lugares."

Família DEEBOT T90 PRO OMNI e DEEBOT X12: Levando a tecnologia OZMO ROLLER para o próximo nível

Na CES deste ano, a ECOVACS está apresentando o mais recente aprimoramento de sua pioneira tecnologia de limpeza instantânea com rolo esfregão autolimpante OZMO ROLLER e lançando uma nova linha de produtos DEEBOT com um conjunto de inovações de ponta.

A tecnologia de limpeza instantânea com rolo esfregão autolimpante OZMO ROLLER 3.0 totalmente atualizada, presente na família DEEBOT T90 PRO OMNI e DEEBOT X12, oferece melhorias significativas no desempenho e na eficiência da limpeza com um design de rolo aperfeiçoado. O novo rolo de 26 cm é 50% maior do que a geração anterior, cobrindo mais área do piso a cada passagem e duplicando a eficiência da limpeza[1]. O novo sistema de autolimpeza pressurizada fornece jatos potentes ao rolo através de 16 bicos, ajudando a remover a sujeira incrustada e proporcionando resultados sem riscos e prevenção eficaz contra contaminação secundária. Desde a sua estreia no DEEBOT X8, a tecnologia OZMO ROLLER da ECOVACS redefiniu os padrões de limpeza profunda e foi amplamente reconhecida pela sua inovação. Até agora, os produtos OZMO ROLLER da ECOVACS alcançaram vendas globais acumuladas de mais de 1,6 milhão de unidades, representando mais de 91% das vendas totais na categoria de aspiradores robóticos com rolo autolimpante em todo o mundo.

Além das atualizações das tecnologias existentes, a ECOVACS também está lançando uma solução de limpeza profunda mais potente no DEEBOT X12 PRO OMNI e no DEEBOT X12 OmniCyclone, que ajudam a remover manchas difíceis com eficiência. Equipados com um detector de manchas por infravermelho e bicos duplos de alta pressão, o DEEBOT X12 PRO OMNI e o DEEBOT X12 OmniCyclone identificam a área coberta por manchas difíceis e aplicam jatos de água cruzados em alta pressão, penetrando nos resíduos secos para quebrá-los antes da limpeza. Além disso, a família DEEBOT X12 apresenta o PowerBoost Charging Plus atualizado, que aumenta consideravelmente a potência de carregamento e otimiza o desempenho do algoritmo. Isso permite que o DEEBOT limpe áreas de até 1.000 m² em uma única passagem estável, proporcionando uma experiência de limpeza altamente eficiente e ininterrupta.

Com várias inovações pioneiras em toda a sua linha DEEBOT, a ECOVACS está pronta para manter a sua liderança na categoria de aspiradores robóticos, onde a marca ocupou o primeiro lugar em participação de mercado na China por 10 anos consecutivos, de 2015 a 2024, de acordo com dados da AVC.

Desde limpeza de janelas, corte de grama e manutenção de piscinas até animais de estimação robóticos, a ECOVACS inaugura uma nova era na robótica de serviços

Desde a sua fundação, as inovações da ECOVACS baseiam-se fortemente nas necessidades reais dos usuários, promovendo continuamente a aplicação da robótica de serviço em vários cenários. Desde o lançamento do primeiro limpador de janelas robótico do mundo, o WINBOT, até seu estabelecimento na categoria de cortadores de grama robóticos e agora com o lançamento de seu limpador de piscinas robótico, a ECOVACS está sempre expandindo suas tecnologias robóticas, passando de dispositivos com uma única função para um ecossistema diversificado e com vários cenários.

Na CES 2026, a ECOVACS está apresentando o novo limpador robótico para piscinas ULTRAMARINE, além de uma série de produtos atualizados para cuidados com o gramado e limpeza de janelas, que consolidam ainda mais sua liderança em robótica multicategoria, atendendo a uma ampla variedade de cenários domésticos.

A ULTRAMARINE traz as tecnologias robóticas consagradas da ECOVACS — reconhecidas por milhões de usuários em todo o mundo — para a categoria de limpeza de piscinas. Projetado para simplificar a manutenção da piscina, ele livra os usuários do tradicional processo de limpeza demorado e trabalhoso, permitindo que eles apenas desfrutem da água cristalina e do relaxamento despreocupado de sua piscina — uma verdadeira "sala de estar azul". O lançamento do ULTRAMARINE representa não só uma expansão da categoria, mas também mais um passo estratégico na transição da ECOVACS da robótica de interiores para a robótica de exteriores, levando adiante a sua missão de transformar a vida inteligente através da tecnologia.

Tirando o máximo proveito da profunda experiência da ECOVACS em percepção, navegação e limpeza, o ULTRAMARINE oferece recursos avançados de reconhecimento do ambiente e planejamento de trajetória, adaptando-se facilmente ao ambiente complexo e dinâmico da piscina. Seus sistemas de filtragem de alta eficiência e sua durabilidade permitem que ele encare tudo, desde detritos finos até manchas difíceis, mantendo uma operação confiável e duradoura em ambientes externos. Com o ULTRAMARINE, a manutenção da piscina deixa de ser uma tarefa árdua e passa a ser uma extensão natural de uma vida inteligente nos espaços aquáticos exteriores.

Para cuidar do gramado, a ECOVACS aprimora ainda mais a manutenção sem uso das mãos com as séries de cortadores de grama robóticos GOAT A e GOAT O atualizadas. Apresentando o primeiro aparador TruEdge totalmente integrado do setor com otimização por IA, a nova linha combina o corte da grama e o acabamento das bordas em um único processo totalmente autônomo, eliminando a necessidade de acompanhamento manual. Equipada com o sistema de navegação HoloScope 360 Dual-LiDAR, a série GOAT reduz o tempo de configuração para menos de um minuto e oferece navegação com precisão de até dois centímetros, mesmo em condições de pouca luminosidade ou à noite.

A ECOVACS também continua a inovar em termos de comodidade para o usuário na limpeza de janelas. Apresentado na CES, o WINBOT W3 OMNI traz uma nova estação multifuncional revolucionária com a inovadora função Vortex Wash, que permite que a almofada de limpeza seja limpa automaticamente, eliminando o contato direto com água suja e o manuseio manual do tecido, tornando a limpeza de janelas uma experiência quase totalmente automatizada. De acordo com a AVC, a empresa ficou em primeiro lugar em participação de mercado no setor de robôs limpadores de janelas na China por cinco anos consecutivos, demonstrando o sucesso contínuo da ECOVACS em conquistar a confiança dos usuários com seus produtos de qualidade superior.

A ECOVACS também está apresentando seu primeiro animal de estimação robótico, LilMilo, na CES, dando mais um passo estratégico rumo à inteligência incorporada. Combinando percepção multissensorial com um comportamento afetivo semelhante ao de um animal de estimação, o LilMilo apresenta uma nova forma de companhia digital baseada no carinho e na inteligência interativa.

Todas as inovações da ECOVACS contam com o apoio de sua cadeia de suprimentos verticalmente integrada e bem estabelecida, além de tecnologias desenvolvidas internamente que vão desde baterias, IA, motores e componentes de transmissão, entre outros. No ano passado, a ECOVACS intensificou a aplicação da inteligência incorporada investindo em empresas especializadas em tecnologias essenciais. Em 2024, o investimento total em P&D da ECOVACS totalizou US$ 126 milhões — um aumento de 7,3% em relação ao ano anterior — enquanto seu investimento acumulado em P&D desde 2018 ultrapassa US$ 638 milhões.

Atualmente, a ECOVACS ROBOTICS atende a mais de 38 milhões de residências em quase 180 mercados ao redor do mundo. Cumprindo a missão de "Robótica para Todos", a ECOVACS dedica-se a expandir os limites da inovação em robótica para criar uma vida mais inteligente e fácil para as pessoas em todo o mundo.

A ECOVACS apresentará o DEEBOT T90 PRO OMNI, a família DEEBOT X12 e seus mais recentes produtos DEEBOT, ULTRAMARINE, GOAT e WINBOT na CES 2026, em Las Vegas, de 6 a 9 de janeiro. Visite a ECOVACS na Venetian Expo, Nível 2, Bellini 2103, 2104.

Sobre a ECOVACS ROBOTICS:

Fundada em 2006, a ECOVACS ROBOTICS é líder mundial em robótica doméstica, com um portfólio variado de produtos que inclui aspiradores e limpadores de janelas robóticos. Com o lançamento de cortadores de grama robóticos, robôs de limpeza comerciais, limpadores robóticos para piscinas e animais de estimação robóticos, a ECOVACS consolidou sua posição como líder em várias categorias no setor de robótica para serviços domésticos.

Guiada pela missão de "Robótica para Todos", a ECOVACS continua a desenvolver tecnologia e a melhorar a experiência do usuário para tornar a vida mais inteligente e elegante para os consumidores em todo o mundo. Com filiais de vendas na Alemanha, Estados Unidos, Japão e Singapura, os produtos ECOVACS chegam a quase 180 mercados importantes e atendem a mais de 38 milhões de residências em todo o mundo.

Como prova dessa liderança de mercado, a ECOVACS ROBOTICS ocupa o primeiro lugar no mercado chinês de aspiradores robóticos em termos de participação de mercado há dez anos consecutivos (2015-2024).

Mais informações

Site: https://www.ecovacs.com/global

Facebook: https://www.facebook.com/ecovacs.global

X: https://x.com/ecovacsrobotics

Instagram: https://www.instagram.com/ecovacs_global/

YouTube: https://www.youtube.com/c/ecovacsrobotics

TikTok: https://www.tiktok.com/@ecovacs_global

[1] Dobrou a eficiência de limpeza no modo apenas esfregão

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855302/01_X12.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2855303/Ecovacs_65s.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855304/image.jpg

FONTE ECOVACS ROBOTICS