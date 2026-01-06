科沃斯重磅亮相2026年CES，加速邁向全場景服務機器人

「從『讓智能清潔更簡單』出發，科沃斯正通過前瞻性技術佈局，進入品牌發展的全新階段。」錢程表示。「基於對用戶需求的深入洞察，我們持續推動技術創新、拓展新品類，並加速具身智能機器人的佈局。在『Created for Ease』這一品牌理念的引領下，我們將繼續踐行『讓機器人 服務每個人』的使命，讓全品類機器人真正走進家庭生活，覆蓋更多真實場景，創造更美好的未來。」

地寶 T90 PRO OMNI 與地寶 X12 ：恆壓活水洗地更高效

在本屆CES上，科沃斯展示了搭載全新升級OZMO ROLLER恆壓活水洗地技術及多項創新技術的地寶T90 PRO OMNI與地寶X12系列產品。

全新OZMO ROLLER 3.0恆壓活水洗地技術對洗地滾筒進行了全面升級。滾筒長度較上一代加長50%，達26厘米，單次拖地覆蓋面積更大，清潔效率實現翻倍[1]提升。同時，配合增壓沖淋自清洗技術，16個噴頭可對滾筒拖布進行實時、均勻的高壓噴洗，有效沖刷頑固污漬，避免「以髒拖髒」，減少二次污染。自地寶X8首次搭載OZMO ROLLER恆壓活水洗地專利技術以來，科沃斯不斷重塑深度清潔體驗。截至目前，科沃斯滾筒活水洗地機器人全球累計銷量已突破160萬台，在滾筒形態掃地機器人的總銷量中占比超過91%，充分體現了全球消費者對這一技術的高度認可。

在持續優化核心技術的同時，地寶X12 PRO OMNI與地寶X12旋風全能基站版進一步引入更強效的深度清潔功能，通過紅外污漬探測器與高壓噴嘴的協同工作，可識別頑固污漬、重污區域，並以高壓水流進行預噴溶，而後進行洗拖，由此大幅提升清潔效果。此外，地寶X12系列更通過革新升級的PowerBoost瞬時超充Plus顯著提升瞬時超充的功率和算法效率，讓地寶能持續、穩定地完成高達1000m²地面的清潔任務，帶來高效無間斷的清潔體驗。

憑借地寶系列持續不斷的技術創新，科沃斯進一步鞏固了在掃地機器人領域的領先地位。2015年至2024年，科沃斯已連續10年位居中國掃地機器人市場規模第一[2]，彰顯品牌在智能清潔領域的長期領導力。

擦窗、割草、泳池清潔還有情感陪伴，開啟服務機器人新未來

長期以來，科沃斯的創新藍圖始終基於真實用戶需求，並以此不斷推動服務機器人在多場景下的應用落地。從率先創領擦窗機器人窗寶品類，到成功開辟割草機器人市場，再到如今進軍泳池清潔賽道，科沃斯正穩步將機器人的能力從單一功能，延伸至多元生態體系。

在本屆CES上，科沃斯正式發布全新泳池機器人ULTRAMARINE，並同步展示割草機器人和擦窗機器人的升級產品，進一步完善其多品類機器人矩陣，為多元生活場景提供更全面、更成熟的智能解決方案。

ULTRAMARINE泳池清潔機器人，是科沃斯將長期積累且受全球數千萬用戶信賴的成熟機器人技術，延伸應用於泳池清潔場景的最新力作。該品類致力於將泳池維護化繁為簡，讓用戶從耗時費力的傳統清潔中解放，更純粹地享受泳池這一「藍色客廳」的澄澈與自在。這不僅是一次產品線的延伸，更是科沃斯從室內走向戶外、用科技重塑現代智能生活的關鍵又一步。

承襲科沃斯在感知、規劃與清潔系統方面的深厚技術積累，ULTRAMARINE具備優異的智能環境識別與路徑規劃能力，可從容應對複雜多變的池內環境。配合高效過濾與耐久結構設計，無論顆粒雜質或頑固污漬，皆能深度清潔，並在戶外環境中保持長久穩定運行。從此，泳池清潔不再是負擔，而成為智能生活向戶外水域的自然延伸。

在草坪維護方面，全新升級的割草機器人GOAT A與GOAT O系列進一步提升了全自動草坪清潔體驗。新品搭載行業首創的TruEdge Trimmer with AI enhancement技術，將割草與邊緣修剪深度融合，實現一次性、全自動的完整作業，徹底告別耗時費力的人工修邊步驟。結合HoloScope 360 Dual-LiDAR Navigation System，GOAT 系列可將安裝時間縮短至1分鍾以內，並實現厘米級別的導航定位精度，即使在弱光或夜間環境下也能穩定運行。

在窗戶清潔領域，科沃斯同樣持續突破技術邊界。於本次CES亮相的擦窗機器人窗寶W3 OMNI搭載全新多功能基站，並引入突破性的超旋勁洗技術，可自動沖洗擦窗布並溶解頑固污漬，進一步解放用戶雙手。在中國擦窗機器人市場，科沃斯已連續五年蟬聯市場規模第一[3]，以出色產品力持續贏得用戶信任。

除清潔場景外，科沃斯亦在展會上正式發布了首款智能陪伴寵物機器人。該產品將多模態感知與擬寵物化行為技術相結合，以情感理解與互動體驗為核心，為用戶帶來溫暖而有生命感的陪伴體驗，標志著科沃斯在具身智能領域的又一次前瞻性探索。

科沃斯持續實現高頻、高質的產品創新，源於其長期構建而成的完整自有產業鏈體系，以及在動力電池、AI算法、電機、傳動組件等核心技術上的自主研發能力。去年，科沃斯通過對關鍵技術企業的投資，進一步推動具身智能在產品中的應用。2024 年，科沃斯全年研發投入達 8.85億元，同比增長 7.3%；自2018年以來，公司累計研發投入已超過 45億元，有力印證了其在技術創新領域堅定不移的長期戰略。

目前，科沃斯產品已覆蓋全球近180個主要市場，服務全球超3800萬家庭。秉持「讓機器人 服務每個人」的使命，科沃斯將持續拓寬服務機器人的創新疆界，以智能科技兌現全球用戶對便捷生活的期待與想象。

2026年1月6日至9日，科沃斯將於CES現場，帶來旗下地寶、窗寶等系列的核心前沿產品。其中地寶T90 PRO OMNI、地寶X12系列及更多新品將與泳池機器人ULTRAMARINE、割草機器人GOAT一同亮相。

關於科沃斯機器人

自2006年起，科沃斯開創了掃地機器人、擦窗機器人等服務機器人產品，後續更推出了割草機器人、商用清潔機器人、泳池機器人和智能陪伴寵物機器人，滿足更多場景下的消費需求。

秉承【讓機器人 服務每個人】的品牌使命，科沃斯不斷開發新技術、升級服務機器人體驗，為全球消費者創造優雅、現代、便捷的生活方式。

除中國市場外，科沃斯機器人已在德國、美國、日本、新加坡等地建立了銷售子公司，產品銷售覆蓋全球近180個主要市場，目前科沃斯產品已服務全球超3800萬家庭。

2015年至2024年，科沃斯機器人在中國掃地機器人市場連續10年規模第一。

[1] 拖地模式下，弓字清潔效率最高可達地寶X8的2倍 [2] 根據權威市場研究機構奧維雲網（AVC） [3] 根據權威市場研究機構奧維雲網（AVC）

