ECOVACS muestra su evolución hacia la robótica de servicios para todo tipo de escenarios en el evento CES 2026

LAS VEGAS, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS ROBOTICS, líder mundial en robótica para el hogar, presenta sus últimas soluciones robóticas de última generación y para múltiples escenarios en el evento CES 2026 de Las Vegas, entre las que se incluyen el nuevo DEEBOT T90 PRO OMNI, la familia DEEBOT X12, junto con el nuevo robot limpiador de ventanas WINBOT, el robot cortacésped GOAT y más. ECOVACS ROBOTICS también presenta su primer robot limpiador de piscinas, ULTRAMARINE, junto con su última innovación en inteligencia incorporada.

Esta presentación integral destaca la función de ECOVACS en el avance de la categoría de aspiradoras robot, desde un rápido crecimiento hacia una etapa más madura, basada en su experiencia tecnológica a largo plazo y su profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios a nivel mundial. Más importante aún, esto pone de manifiesto el éxito de la empresa en acelerar la aplicación de tecnologías fundamentales para impulsar la aparición de un ecosistema de robótica de servicios diversificado y completo, un enfoque que ha obtenido un amplio reconocimiento tanto por parte de los consumidores como del sector. Y anuncia un nuevo capítulo de inteligencia incorporada para la robótica de servicios.

ECOVACS también presentó su nueva idea de marca, "ECOVACS, Created for Ease" (ECOVACS, creada para simplificar la vida), en el CES 2026. David Cheng Qian, vicepresidente de ECOVACS Group y director ejecutivo de ECOVACS ROBOTICS, afirmó que la idea refleja el compromiso de ECOVACS de aprovechar la robótica de servicios para liberar a los usuarios de las tareas domésticas rutinarias y crear un mundo más sencillo. Más que una idea de marca, "Created for Ease" representa aún más la responsabilidad de ECOVACS como líder del sector. Impulsada por un espíritu innovador y audaz, ECOVACS resuelve de forma sistemática desafíos complejos para avanzar continuamente tanto en tecnología como en la experiencia del usuario, lo que permite a las personas disfrutar de un estilo de vida moderno y más sencillo.

"Creada para facilitar la limpieza inteligente, ECOVACS es una de las primeras en introducir robots con inteligencia incorporada, con lo que ingresamos en la siguiente era de nuestra evolución", afirmó David Cheng Qian. "Basándonos en un profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios, seguimos consolidando nuestro liderazgo en robótica de servicios con el lanzamiento de nuevas categorías y la presentación de tecnologías innovadoras. Guiados por nuestra nueva idea de marca "Created for Ease", nos dedicamos a hacer realidad nuestra misión de "Robótica para todos", y da forma a un futuro mejor en el que los robots presten servicio de forma fluida en todos los hogares, en todas partes".

Línea DEEBOT T90 PRO OMNI y DEEBOT X12: avance de la próxima evolución de la tecnología OZMO ROLLER

En el CES de este año, ECOVACS presenta la última evolución de su pionera tecnología de trapeador autolavable instantáneo OZMO ROLLER y da a conocer una nueva línea de productos DEEBOT que incluye un conjunto de innovaciones de vanguardia.

La tecnología de trapeador autolavable instantáneo OZMO ROLLER 3.0, totalmente actualizada, con la que están equipados los modelos de la línea DEEBOT T90 PRO OMNI y DEEBOT X12, ofrece mejoras importantes en el rendimiento y la eficacia del trapeador gracias a un diseño perfeccionado del rodillo. El nuevo rodillo de 26 cm es un 50 % más largo que el de la generación anterior, lo que le permite cubrir más superficie en cada pasada y duplicar la eficacia de la limpieza[1]. El nuevo sistema de autolavado a presión proporciona potentes chorros al rodillo mediante 16 boquillas, lo que ayuda a eliminar la suciedad incrustada para obtener resultados sin vetas y prevenir de manera eficaz la contaminación secundaria. Desde su debut en el DEEBOT X8, la tecnología OZMO ROLLER de ECOVACS ha redefinido los estándares de limpieza profunda y ha obtenido un amplio reconocimiento por su innovación. Hasta la fecha, los productos OZMO ROLLER de ECOVACS han alcanzado ventas acumuladas a nivel mundial de más de 1,6 millones de unidades, lo que representa más del 91 % de las ventas totales en la categoría de aspiradoras robot con trapeador y autolavables en todo el mundo.

Además de las actualizaciones de las tecnologías existentes, ECOVACS también presenta una solución de limpieza profunda más potente en los modelos DEEBOT X12 PRO OMNI y DEEBOT X12 OmniCyclone, que ayudan a eliminar las manchas difíciles de manera eficaz. El DEEBOT X12 PRO OMNI y el DEEBOT X12 OmniCyclone, equipados con un detector de manchas por infrarrojo y dos boquillas de alta presión, identifican la zona con manchas difíciles y emiten chorros de agua cruzados a alta presión, que penetran en los residuos secos para descomponerlos antes de trapear. Además, la línea DEEBOT X12 cuenta con la función PowerBoost Charging Plus mejorada, que aumenta considerablemente la potencia de carga rápida y optimiza el rendimiento del algoritmo. Esto permite que el DEEBOT limpie áreas de hasta 1.000 m² en una sola pasada estable, lo que proporciona una experiencia de limpieza altamente eficaz y sin interrupciones.

Con múltiples innovaciones revolucionarias en toda su línea DEEBOT, ECOVACS está decidida a mantener su liderazgo en la categoría de aspiradoras robot, donde la marca ocupó el primer puesto por participación de mercado en China durante 10 años consecutivos, desde 2015 hasta 2024, según datos de AVC.

Desde la limpieza de ventanas, el corte del césped y el mantenimiento de piscinas hasta los robots mascota, ECOVACS marca el comienzo de una nueva era en la robótica de servicios

Desde su fundación, las innovaciones de ECOVACS se han basado firmemente en las necesidades reales de los usuarios, lo que ha impulsado continuamente la aplicación de la robótica de servicios en múltiples escenarios. Desde la presentación del primer robot limpiador de ventanas del mundo, WINBOT, hasta su incursión en el sector de los robots cortacésped y la reciente presentación de su robot limpiador de piscinas, ECOVACS está ampliando constantemente sus tecnologías robóticas, pasando de dispositivos con una única función a un ecosistema diversificado y con múltiples usos.

En el CES 2026, ECOVACS presenta el nuevo robot limpiador de piscinas ULTRAMARINE, junto con una serie de productos mejorados para el cuidado de césped y limpieza de ventanas que refuerzan aún más su posición como líder en robótica de múltiples categorías al servicio de una amplia variedad de escenarios domésticos.

ULTRAMARINE lleva las tecnologías robóticas maduras de ECOVACS, en las que confían millones de usuarios en todo el mundo, al sector de la limpieza de piscinas. Diseñado para simplificar el mantenimiento de la piscina, libera a los usuarios del tradicional proceso de limpieza, que requiere mucho tiempo y trabajo, y les permite disfrutar plenamente del agua cristalina y relajarse sin esfuerzo en su piscina, una auténtica "sala de estar azul". El lanzamiento de ULTRAMARINE no solo supone una expansión de la categoría, sino que también representa otro paso estratégico en la transición de ECOVACS de la robótica para interiores a la robótica para exteriores, lo que refleja su esfuerzo por remodelar la vida inteligente mediante la tecnología.

Gracias a la amplia experiencia de ECOVACS en percepción, navegación y limpieza, ULTRAMARINE ofrece funciones avanzadas de reconocimiento del entorno y planificación de rutas, y se adapta sin esfuerzo al complejo y cambiante entorno de las piscinas. Sus sistemas de filtración y durabilidad de alta eficacia le permiten encargarse de todo, desde residuos finos hasta manchas difíciles, a la vez que mantiene un funcionamiento confiable y duradero en exteriores. Con ULTRAMARINE, el mantenimiento de la piscina ya no es una tarea ardua, sino una extensión natural de la vida inteligente en los espacios acuáticos al aire libre.

Para el cuidado del césped, ECOVACS mejora aún más el mantenimiento manos libres con las series mejoradas GOAT A y GOAT O de robots cortadores de césped. Con la primera bordeadora TruEdge totalmente integrada del sector con mejora mediante IA, la nueva línea combina el corte y el recorte de bordes en un único proceso totalmente autónomo, lo que elimina la necesidad de realizar un seguimiento manual. Gracias al sistema de navegación HoloScope 360 Dual-LiDAR, la serie GOAT reduce el tiempo de configuración a menos de un minuto y ofrece una precisión de navegación de hasta dos centímetros, incluso con poca luz o por la noche.

ECOVACS también sigue innovando en torno a la comodidad del usuario para la limpieza de ventanas. En exhibición en el CES, el WINBOT W3 OMNI presenta una nueva y revolucionaria estación multifuncional con la innovadora función Vortex Wash, que permite limpiar automáticamente la almohadilla de limpieza, lo que elimina el contacto directo con el agua sucia y la manipulación manual del paño, para acercar la limpieza de ventanas a una experiencia totalmente automatizada. Según AVC, la empresa ha ocupado el primer puesto en participación de mercado en el sector de los robots limpiadores de ventanas de China durante cinco años consecutivos, lo que destaca el éxito continuo de ECOVACS a la hora de ganarse la confianza de los usuarios con su oferta de productos de calidad superior.

ECOVACS también presenta en el CES su primer robot mascota, LilMilo, lo que marca otro paso estratégico hacia la inteligencia incorporada. Al combinar la percepción multisensorial con un comportamiento expresivo similar al de una mascota, LilMilo presenta una nueva forma de compañía digital basada en la calidez y la inteligencia interactiva.

Todas las innovaciones de ECOVACS están respaldadas por su cadena de suministro verticalmente integrada y bien establecida, así como por tecnologías desarrolladas de forma independiente que abarcan baterías, IA, motores, componentes de transmisión y más. El año pasado, ECOVACS aceleró su aplicación de inteligencia incorporada mediante inversiones en empresas especializadas en tecnologías clave. En 2024, la inversión total en investigación y desarrollo (I + D) de ECOVACS alcanzó los 126 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 7,3 %, mientras que su inversión acumulada en I + D desde 2018 supera los 638 millones de dólares.

Hoy en día, ECOVACS ROBOTICS presta servicios a más de 38 millones de hogares en casi 180 mercados de todo el mundo. Fiel a la misión de "Robótica para todos", ECOVACS se compromete a ampliar los límites de la innovación robótica para crear una vida más inteligente y sencilla para las personas de todo el mundo.

ECOVACS presentará el DEEBOT T90 PRO OMNI, la familia DEEBOT X12 y sus últimos productos DEEBOT, ULTRAMARINE, GOAT y WINBOT en el CES 2026 en Las Vegas del 6 al 9 de enero. Visite ECOVACS en la Venetian Expo, nivel 2, Bellini 2103, 2104.

Acerca de ECOVACS ROBOTICS:

ECOVACS ROBOTICS, fundada en 2006, es líder mundial en robótica de servicio doméstico con una amplia variedad de productos que incluye aspiradoras robot y robots limpiadores de ventanas. Con su expansión hacia los robots cortadores de césped, los robots de limpieza comerciales, los robots limpiadores de piscinas y los robots mascota, ECOVACS consolidó su posición como líder en múltiples categorías en robótica de servicio doméstico.

ECOVACS, guiada por la misión "Robótica para todos", continúa avanzando en tecnología y mejora la experiencia del usuario para hacer la vida más inteligente y elegante para los consumidores de todo el mundo. Con filiales de ventas en Alemania, Estados Unidos, Japón y Singapur, los productos ECOVACS llegan a casi 180 mercados importantes y prestan servicios a más de 38 millones de hogares en todo el mundo.

Como prueba de este liderazgo en el mercado, ECOVACS ROBOTICS ha ocupado el primer puesto en participación de mercado de aspiradoras robot en China durante diez años consecutivos (2015-2024).

