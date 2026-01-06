ECOVACS muestra su aceleración hacia la robótica de servicios de escenario completo en CES 2026

LAS VEGAS, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS ROBOTICS, líder mundial en robótica para servicios domésticos, presenta sus últimas soluciones robóticas de última generación y multiescenario en CES 2026 de Las Vegas, incluyendo el nuevo DEEBOT T90 PRO OMNI, la familia DEEBOT X12, el nuevo robot limpiacristales WINBOT, el robot cortacésped GOAT y más. ECOVACS ROBOTICS también presenta su primer robot limpiafondos, ULTRAMARINE, junto con su última innovación en inteligencia incorporada.

David Cheng Qian, Vice Chairman of ECOVACS Group and CEO of ECOVACS ROBOTICS, Delivering Speech at CES 2026 ECOVACS Unveiled the New Brand Idea "ECOVACS, Created for Ease" Speed Speed ECOVACS ROBOTICS Product Portfolio

Esta completa presentación subraya el papel de ECOVACS en el avance de la categoría de aspiradoras robóticas, desde un rápido crecimiento hacia una etapa más madura, basada en su dilatada experiencia tecnológica y profundo conocimiento de las necesidades globales de los usuarios. Más importante aún, demuestra el éxito de la compañía al acelerar la aplicación de tecnologías clave para impulsar el surgimiento de un ecosistema de robótica de servicio diversificado y de escenario completo, un enfoque que ha obtenido un amplio reconocimiento tanto de los consumidores como de la industria. Además, anuncia un nuevo capítulo de inteligencia incorporada para la robótica de servicio.

ECOVACS también presentó su nueva idea de marca, "ECOVACS, Created for Ease" (ECOVACS, Creado para la Facilidad), en CES 2026. David Cheng Qian, vicepresidente del Grupo ECOVACS y consejero delegado de ECOVACS ROBOTICS, afirmó que la idea refleja el compromiso de ECOVACS de aprovechar la robótica de servicio para aliviar a los usuarios de las tareas domésticas rutinarias, creando un mundo de facilidad. Más que una idea de marca, "Creado para la Facilidad" encarna aún más la responsabilidad de ECOVACS como líder del sector. Impulsado por un espíritu intrépido de innovación, ECOVACS resuelve sistemáticamente desafíos complejos para avanzar continuamente tanto en la tecnología como en la experiencia del usuario, permitiendo a las personas disfrutar de un estilo de vida moderno sin esfuerzos.

"Creado para una limpieza inteligente más sencilla, ECOVACS es uno de los primeros en introducir robots con inteligencia incorporada, y con esto entramos en una nueva era de nuestra evolución", afirmó David Cheng Qian. "Afianzados en un profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios, continuamos fortaleciendo nuestro liderazgo en robótica de servicio con el lanzamiento de nuevas categorías y la presentación de tecnologías innovadoras. Guiados por nuestra nueva idea de marca "Creado para la Facilidad", nos dedicamos a hacer realidad nuestra misión de "Robótica para todos", forjando un futuro mejor donde los robots presten servicio a la perfección en todos los hogares, en todas partes".

Familia DEEBOT T90 PRO OMNI y DEEBOT X12: Impulsando la próxima evolución de la tecnología OZMO ROLLER

En el CES de este año, ECOVACS presenta la última evolución de su pionera tecnología de fregado automático instantáneo OZMO ROLLER y presenta una nueva línea de productos DEEBOT con un conjunto de innovaciones de vanguardia.

La tecnología de fregado automático instantáneo OZMO ROLLER 3.0, totalmente actualizada y equipada en los modelos DEEBOT T90 PRO OMNI y DEEBOT X12, ofrece mejoras significativas en el rendimiento y la eficiencia de fregado gracias a un diseño de rodillo mejorado. El nuevo rodillo de 26 cm es un 50 % más largo que la generación anterior, lo que le permite cubrir más superficie en cada pasada para duplicar la eficiencia de limpieza[1]. El nuevo sistema de autolavado presurizado proporciona potentes pulverizaciones al rodillo a través de 16 boquillas, lo que ayuda a eliminar la suciedad incrustada para obtener resultados sin marcas y prevenir eficazmente la contaminación secundaria. Desde su debut en el DEEBOT X8, la tecnología OZMO ROLLER de ECOVACS ha redefinido los estándares de limpieza profunda y se ha ganado un amplio reconocimiento por su innovación. Hasta la fecha, los productos OZMO ROLLER de ECOVACS han alcanzado unas ventas globales acumuladas de más de 1,6 millones de unidades, lo que representa más del 91 % de las ventas totales de aspiradoras robóticas con autolavado y fregado a nivel mundial.

Además de las mejoras en las tecnologías existentes, ECOVACS también presenta una solución de limpieza profunda más potente en el DEEBOT X12 PRO OMNI y el DEEBOT X12 OmniCyclone, que ayuda a eliminar eficazmente las manchas difíciles. Gracias a un detector de manchas infrarrojo y boquillas dobles de alta presión, el DEEBOT X12 PRO OMNI y el DEEBOT X12 OmniCyclone identifican la zona con manchas difíciles y aplican chorros de agua cruzados a alta presión que penetran los residuos secos para descomponerlos antes de fregar. Además, la familia DEEBOT X12 incorpora la tecnología PowerBoost Charging Plus mejorada, que aumenta considerablemente la potencia de carga y optimiza el rendimiento del algoritmo. Esto permite al DEEBOT limpiar áreas de hasta 1.000 m² en un solo ciclo de limpieza estable, ofreciendo una experiencia de limpieza altamente eficiente e ininterrumpida.

Con múltiples innovaciones revolucionarias en su línea DEEBOT, ECOVACS se prepara para mantener su liderazgo en la categoría de aspiradoras robóticas, donde la marca ha ocupado el primer puesto en cuota de mercado en China durante 10 años consecutivos, de 2015 a 2024, según datos de AVC.

Desde la limpieza de ventanas, el corte de césped y el mantenimiento de piscinas hasta las mascotas robóticas, ECOVACS marca el comienzo de una nueva era en la robótica de servicios

Desde su fundación, las innovaciones de ECOVACS se han basado firmemente en las necesidades reales de los usuarios, impulsando continuamente la aplicación de la robótica de servicio en múltiples escenarios. Desde la introducción del primer robot limpiacristales del mundo, WINBOT, hasta su presencia en la categoría de cortacéspedes robóticos y la introducción de su nuevo robot limpiafondos, ECOVACS amplía constantemente sus tecnologías robóticas, desde dispositivos monofuncionales hasta un ecosistema diversificado y multiescenario.

En CES 2026, ECOVACS presenta el nuevo robot limpiafondos ULTRAMARINE, junto con una serie de productos mejorados para el cuidado del césped y la limpieza de ventanas que refuerzan su liderazgo en robótica multicategoría, que atiende a una amplia gama de entornos domésticos.

ULTRAMARINE incorpora las tecnologías robóticas de ECOVACS, en las que confían millones de usuarios en todo el mundo, a la categoría de limpieza de piscinas. Diseñado para simplificar el mantenimiento de la piscina, libera a los usuarios del tradicional proceso de limpieza, que requiere mucho tiempo y esfuerzo, permitiéndoles disfrutar plenamente del agua cristalina y la relajación sin esfuerzo en su piscina: un auténtico "salón azul". El lanzamiento de ULTRAMARINE no solo marca una expansión de la categoría, sino que también representa otro paso estratégico en la transición de ECOVACS de la robótica de interior a la de exterior, impulsando sus esfuerzos por transformar la vida inteligente a través de la tecnología.

Aprovechando la profunda experiencia de ECOVACS en percepción, navegación y limpieza, ULTRAMARINE ofrece capacidades avanzadas de reconocimiento del entorno y planificación de rutas, adaptándose fácilmente al complejo y cambiante entorno de la piscina. Sus sistemas de filtración de alta eficiencia y durabilidad le permiten abordar todo tipo de problemas, desde residuos finos hasta manchas difíciles, manteniendo un funcionamiento fiable y duradero en exteriores. Con ULTRAMARINE, el mantenimiento de la piscina ya no es una tarea ardua, sino una extensión natural de la vida inteligente en los espacios acuáticos al aire libre.

Para el cuidado del césped, ECOVACS mejora aún más el mantenimiento sin intervención con las series mejoradas de cortacéspedes robóticos GOAT A y GOAT O. Con el primer recortador TruEdge totalmente integrado del sector con mejoras de IA, la nueva línea combina el corte y el recorte de bordes en un único proceso totalmente autónomo, eliminando la necesidad de un seguimiento manual. Impulsada por el sistema de navegación HoloScope 360 Dual-LiDAR, la serie GOAT reduce el tiempo de configuración a menos de un minuto y ofrece una precisión de navegación de dos centímetros, incluso con poca luz o de noche.

ECOVACS también continúa innovando en la comodidad del usuario para la limpieza de ventanas. En exhibición en CES, el WINBOT W3 OMNI presenta una nueva y revolucionaria estación multifuncional con la innovadora función Vortex Wash, que permite la limpieza automática de la almohadilla de limpieza, eliminando el contacto directo con el agua sucia y la manipulación manual del paño para que la limpieza de ventanas sea casi una experiencia totalmente automatizada. Según AVC, la empresa ha ocupado el primer puesto en participación de mercado en el mercado de limpiadores de ventanas robóticos de China durante cinco años consecutivos, lo que destaca el éxito continuo de ECOVACS al ganar la confianza de los usuarios con sus ofertas de productos superiores.

ECOVACS también presenta en CES su primer robot mascota, LilMilo, lo que marca otro paso estratégico hacia la inteligencia incorporada. Combinando la percepción multisensorial con un comportamiento expresivo similar al de una mascota, LilMilo presenta una nueva forma de compañía digital basada en la calidez y la inteligencia interactiva.

Todas las innovaciones de ECOVACS están respaldadas por su consolidada cadena de suministro integrada verticalmente y por tecnologías desarrolladas independientemente que abarcan baterías, IA, motores, componentes de transmisión y más. El año pasado, ECOVACS aceleró la aplicación de la inteligencia artificial mediante inversiones en empresas especializadas en tecnologías clave. En 2024, la inversión total en I+D de ECOVACS alcanzó los 126 millones de dólares, un incremento interanual del 7,3 %, mientras que su inversión acumulada en I+D desde 2018 supera los 638 millones de dólares.

Hoy en día, ECOVACS ROBOTICS presta servicios a más de 38 millones de hogares en casi 180 mercados globales. Manteniendo la misión de "Robótica para todos", ECOVACS se compromete a ampliar los límites de la innovación robótica para crear una vida más inteligente y sencilla para personas de todo el mundo.

ECOVACS presentará el DEEBOT T90 PRO OMNI, la familia DEEBOT X12 y sus últimos productos DEEBOT, ULTRAMARINE, GOAT y WINBOT en CES 2026 en Las Vegas del 6 al 9 de enero. Visite ECOVACS en la Venetian Expo, Nivel 2, Bellini 2103, 2104.

Acerca de ECOVACS ROBOTICS:

Fundada en 2006, ECOVACS ROBOTICS es líder mundial en robótica para el hogar con una cartera diversa de productos que abarca aspiradoras robóticas y limpiacristales robóticos. Con su expansión a cortacéspedes robóticos, robots de limpieza comercial, limpiadores de piscinas robóticos y mascotas robóticas, ECOVACS consolidó su posición como líder en múltiples categorías de robótica para el hogar.

Guiada por la misión "Robótica para todos", ECOVACS continúa impulsando el avance tecnológico y mejorando la experiencia del usuario para hacer la vida más inteligente y elegante a los consumidores de todo el mundo. Con filiales de ventas en Alemania, Estados Unidos, Japón y Singapur, los productos de ECOVACS llegan a casi 180 mercados importantes y atienden a más de 38 millones de hogares en todo el mundo.

Como prueba de este liderazgo en el mercado, ECOVACS ROBOTICS ha ocupado el primer lugar en el mercado chino de aspiradoras robóticas por cuota de mercado durante diez años consecutivos (2015-2024).

Más información

Sitio web: https://www.ecovacs.com/global

Facebook: https://www.facebook.com/ecovacs.global

X: https://x.com/ecovacsrobotics

Instagram: https://www.instagram.com/ecovacs_global/

YouTube: https://www.youtube.com/c/ecovacsrobotics

TikTok: https://www.tiktok.com/@ecovacs_global

[1] Duplica la eficiencia de limpieza en el modo de solo fregado

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855255/01_X12.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2855253/Ecovacs_65s.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855254/image.jpg