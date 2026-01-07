ECOVACS präsentiert auf der CES 2026 seine Beschleunigung in Richtung einer umfassenden Servicerobotik

LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS ROBOTICS, ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsrobotern, präsentiert auf der CES 2026 in Las Vegas seine neuesten Roboterlösungen der nächsten Generation für verschiedene Einsatzszenarien, darunter den brandneuen DEEBOT T90 PRO OMNI, die DEEBOT X12-Familie sowie den neuen Roboter-Fensterreiniger WINBOT, den Roboter-Rasenmäher GOAT und vieles mehr. ECOVACS ROBOTICS stellt außerdem seinen ersten Roboter-Poolreiniger ULTRAMARINE vor, der mit der neuesten Innovation im Bereich der verkörperten Intelligenz ausgestattet ist.

David Cheng Qian, Vice Chairman of ECOVACS Group and CEO of ECOVACS ROBOTICS, Delivering Speech at CES 2026 ECOVACS Unveiled the New Brand Idea "ECOVACS, Created for Ease" Speed Speed ECOVACS ROBOTICS Product Portfolio

Diese umfassende Präsentation unterstreicht die Rolle von ECOVACS bei der Weiterentwicklung der Kategorie der Roboterstaubsauger von einem rasanten Wachstum hin zu einer ausgereifteren Phase, basierend auf seiner langjährigen technologischen Expertise und seinem tiefen Verständnis der globalen Nutzerbedürfnisse. Noch wichtiger ist, dass sie den Erfolg des Unternehmens bei der Beschleunigung der Anwendung von Kerntechnologien signalisiert, um die Entstehung eines diversifizierten, vollständigen Service-Robotik-Ökosystems voranzutreiben – ein Ansatz, der sowohl bei Verbrauchern als auch in der Branche breite Anerkennung gefunden hat. Und sie läutet ein neues Kapitel der verkörperten Intelligenz für die Servicerobotik ein.

ECOVACS stellte auf der CES 2026 auch seine neue Markenidee „ECOVACS, Created for Ease" vor. David Cheng Qian, stellvertretender Vorsitzender der ECOVACS Group und CEO von ECOVACS ROBOTICS, sagte, dass diese Idee das Engagement von ECOVACS widerspiegelt, Servicerobotik zu nutzen, um den Nutzern routinemäßige Haushaltsaufgaben abzunehmen und eine Welt der Leichtigkeit zu schaffen. „Created for Ease" ist mehr als nur eine Markenidee, es verkörpert auch die Verantwortung von ECOVACS als Branchenführer. Angetrieben von einem furchtlosen Innovationsgeist löst ECOVACS systematisch komplexe Herausforderungen, um sowohl die Technologie als auch das Benutzererlebnis kontinuierlich voranzutreiben und den Menschen einen müheloseren modernen Lebensstil zu ermöglichen.

„ECOVACS wurde für eine einfachere intelligente Reinigung entwickelt und gehört zu den ersten Anbietern von Robotern mit integrierter Intelligenz. Damit treten wir in die nächste Phase unserer Entwicklung ein", so David Cheng Qian. „Auf der Grundlage eines tiefen Verständnisses der Nutzerbedürfnisse bauen wir unsere Führungsposition im Bereich der Servicerobotik durch die Einführung neuer Kategorien und bahnbrechender Technologien weiter aus. Geleitet von unserer neuen Markenidee „Created for Ease" (Entwickelt für mehr Komfort) sind wir bestrebt, unsere Mission „Robotics for All" (Robotik für alle) zu verwirklichen und eine bessere Zukunft zu gestalten, in der Roboter nahtlos in jedem Haushalt und überall zum Einsatz kommen."

DEEBOT T90 PRO OMNI und DEEBOT-X12-Familie: Die nächste Evolutionsstufe der OZMO ROLLER-Technologie

Auf der diesjährigen CES präsentiert ECOVACS die neueste Entwicklung seiner bahnbrechenden OZMO ROLLER Instant Self-Washing Mopping-Technologie und stellt eine neue Reihe von DEEBOT-Produkten mit einer Reihe innovativer Neuerungen vor.

Die vollständig überarbeitete OZMO ROLLER 3.0 Instant-Self-Washing-Mopping-Technologie, mit der der DEEBOT T90 PRO OMNI und die DEEBOT-X12-Familie ausgestattet sind, bietet durch ein verbessertes Rollendesign erhebliche Verbesserungen in Bezug auf die Wischleistung und -effizienz. Die neue 26-cm-Walze ist 50 % länger als die der Vorgängergeneration und deckt somit bei jedem Durchgang eine größere Bodenfläche ab, was zu einer doppelt so hohen Reinigungseffizienz führt[1]. Das neue selbstreinigende Drucksystem versorgt die Walze über 16 Düsen mit einem starken Sprühstrahl, der tiefsitzenden Schmutz entfernt, streifenfreie Ergebnisse erzielt und eine sekundäre Verschmutzung wirksam verhindert. Seit ihrer Einführung im DEEBOT X8 hat die OZMO ROLLER-Technologie von ECOVACS die Standards für die Tiefenreinigung neu definiert und aufgrund ihrer Innovation breite Anerkennung gefunden. Bis heute haben die OZMO ROLLER-Produkte von ECOVACS einen weltweiten Gesamtabsatz von über 1,6 Millionen Einheiten erreicht, was mehr als 91 % des Gesamtumsatzes in der Kategorie der selbstreinigenden Rollwisch-Roboterstaubsauger weltweit ausmacht.

Über die Weiterentwicklung bestehender Technologien hinaus führt ECOVACS mit dem DEEBOT X12 PRO OMNI und dem DEEBOT X12 OmniCyclone auch eine leistungsstärkere Tiefenreinigungslösung ein, die dabei hilft, hartnäckige Flecken effizient zu entfernen. Ausgestattet mit einem Infrarot-Fleckendetektor und zwei Hochdruckdüsen identifizieren der DEEBOT X12 PRO OMNI und der DEEBOT X12 OmniCyclone Bereiche mit hartnäckigen Flecken und sprühen mit hohem Druck gekreuzte Wasserstrahlen ab, die in getrocknete Rückstände eindringen und diese vor dem Wischen auflösen. Darüber hinaus verfügt die DEEBOT X12-Familie über das verbesserte PowerBoost Charging Plus, das die Supercharge-Leistung erheblich steigert und die Algorithmusleistung optimiert. Dadurch kann der DEEBOT Flächen von bis zu 1.000 m² in einem einzigen stabilen Durchgang reinigen und bietet ein hocheffizientes, unterbrechungsfreies Reinigungserlebnis.

Mit mehreren bahnbrechenden Innovationen in seiner DEEBOT-Produktreihe wird ECOVACS seine Führungsposition in der Kategorie der Roboterstaubsauger fortsetzen, in der die Marke laut Daten von AVC von 2015 bis 2024 zehn Jahre in Folge den ersten Platz beim Marktanteil in China belegt hat.

Von Fensterreinigung, Rasenmähen und Poolpflege bis hin zu Roboter-Haustieren – ECOVACS läutet eine neue Ära der Servicerobotik ein

Seit seiner Gründung sind die Innovationen von ECOVACS fest in den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer verankert und treiben die Anwendung von Servicerobotik in verschiedenen Szenarien kontinuierlich voran. Von der Einführung des weltweit ersten Roboter-Fensterreinigers WINBOT über die Etablierung einer Präsenz in der Kategorie der Roboter-Rasenmäher bis hin zur Einführung seines Roboter-Poolreinigers erweitert ECOVACS seine Robotertechnologien stetig von Einfunktionsgeräten zu einem diversifizierten Ökosystem für verschiedene Szenarien.

Auf der CES 2026 stellt ECOVACS den brandneuen Roboter-Poolreiniger ULTRAMARINE vor, zusammen mit einer Reihe verbesserter Produkte für die Rasenpflege und Fensterreinigung, die seine Position als Marktführer im Bereich der Multi-Kategorie-Robotik für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien im Haushalt weiter stärken.

ULTRAMARINE bringt die ausgereiften Robotertechnologien von ECOVACS, denen Millionen von Anwendern weltweit vertrauen, in den Bereich der Poolreinigung. Er wurde entwickelt, um die Poolpflege zu vereinfachen, und befreit die Nutzer von dem traditionellen zeitaufwändigen und arbeitsintensiven Reinigungsprozess, sodass sie das kristallklare Wasser und die mühelose Entspannung ihres Pools – ein echtes „blaues Wohnzimmer" – in vollen Zügen genießen können. Die Einführung von ULTRAMARINE markiert nicht nur eine Erweiterung des Sortiments, sondern stellt auch einen weiteren strategischen Schritt in der Entwicklung von ECOVACS von Innen- zu Außenrobotern dar und treibt die Bemühungen des Unternehmens voran, das intelligente Wohnen durch Technologie neu zu gestalten.

ULTRAMARINE nutzt das umfassende Know-how von ECOVACS in den Bereichen Wahrnehmung, Navigation und Reinigung und bietet fortschrittliche Funktionen zur Umgebungserkennung und Wegplanung, wodurch es sich mühelos an die komplexe und sich ständig verändernde Umgebung eines Pools anpasst. Dank seiner hocheffizienten Filter- und Langlebigkeitssysteme kann es alles von feinen Verschmutzungen bis hin zu hartnäckigen Flecken bewältigen und gleichzeitig einen zuverlässigen, langlebigen Betrieb im Außenbereich gewährleisten. Mit ULTRAMARINE ist die Poolpflege keine lästige Pflicht mehr, sondern eine natürliche Erweiterung des intelligenten Lebens in den Außenbereich.

Für die Rasenpflege verbessert ECOVACS die freihändige Pflege mit den aktualisierten Roboter-Rasenmähern der Serien GOAT A und GOAT O. Mit dem branchenweit ersten vollständig integrierten TruEdge-Trimmer mit KI-Verbesserung kombiniert die neue Produktreihe das Mähen und Kantenschneiden in einem einzigen, vollständig autonomen Prozess, sodass keine manuelle Nachbearbeitung mehr erforderlich ist. Dank des HoloScope 360 Dual-LiDAR-Navigationssystems reduziert die GOAT-Serie die Einrichtungszeit auf weniger als eine Minute und bietet eine Navigationsgenauigkeit von bis zu zwei Zentimetern, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder in der Nacht.

ECOVACS setzt auch weiterhin auf Innovationen im Bereich der Benutzerfreundlichkeit bei der Fensterreinigung. Auf der CES wird der WINBOT W3 OMNI vorgestellt, eine revolutionäre neue Multifunktionsstation mit der bahnbrechenden Vortex-Wash-Funktion, die eine automatische Reinigung des Wischpads ermöglicht und den direkten Kontakt mit schmutzigem Wasser sowie die manuelle Handhabung von Tüchern überflüssig macht, sodass die Fensterreinigung nahezu vollständig automatisiert wird. Laut AVC ist das Unternehmen seit fünf Jahren in Folge die Nummer eins beim Marktanteil auf dem chinesischen Markt für Roboter-Fensterreiniger, was den anhaltenden Erfolg von ECOVACS bei der Gewinnung des Vertrauens der Nutzer mit seinen überlegenen Produktangeboten unterstreicht.

ECOVACS stellt auf der CES auch seinen ersten Roboter-Haustierbegleiter LilMilo vor, der einen weiteren strategischen Schritt in Richtung verkörperter Intelligenz darstellt. LilMilo kombiniert multisensorische Wahrnehmung mit ausdrucksstarkem, tierähnlichem Verhalten und führt eine neue Form der digitalen Begleitung ein, die auf Wärme und interaktiver Intelligenz basiert.

Alle Innovationen von ECOVACS werden durch eine gut etablierte, vertikal integrierte Lieferkette und unabhängig entwickelte Technologien in den Bereichen Batterien, KI, Motoren, Getriebekomponenten und mehr unterstützt. Im vergangenen Jahr hat ECOVACS die Anwendung verkörperter Intelligenz durch Investitionen in Unternehmen beschleunigt, die sich auf Schlüsseltechnologien spezialisiert haben. 2024 beliefen sich die gesamten F&E-Investitionen von ECOVACS auf 126 Millionen US-Dollar – ein Anstieg von 7,3 % gegenüber dem Vorjahr –, während die kumulierten F&E-Investitionen seit 2018 638 Millionen US-Dollar übersteigen.

Heute versorgt ECOVACS ROBOTICS mehr als 38 Millionen Haushalte in fast 180 Märkten weltweit. Getreu seiner Mission „Robotics for All" ist ECOVACS bestrebt, die Grenzen der Robotik-Innovation zu erweitern, um Menschen weltweit ein smarteres Leben zu ermöglichen.

ECOVACS präsentiert vom 6. bis 9. Januar auf der CES 2026 in Las Vegas den DEEBOT T90 PRO OMNI, die DEEBOT X12-Familie und seine neuesten DEEBOT-, ULTRAMARINE-, GOAT- und WINBOT-Produkte. Besuchen Sie ECOVACS auf der Venetian Expo, Ebene 2, Bellini 2103, 2104.

Informationen zu ECOVACS ROBOTICS:

ECOVACS ROBOTICS wurde 2006 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsrobotern mit einem vielfältigen Produktportfolio, das Roboterstaubsauger und Roboterfensterputzer umfasst. Mit der Erweiterung seines Angebots um Roboterrasenmäher, gewerbliche Reinigungsroboter, Roboter-Poolreiniger und Roboter-Haustierbegleiter festigte ECOVACS seine Position als führender Anbieter von Haushaltsrobotern in mehreren Kategorien.

Geleitet von der Mission „Robotics for All" treibt ECOVACS die technologische Entwicklung voran und verbessert die Benutzererfahrung, um das Leben von Verbrauchern weltweit smarter und stilvoller zu gestalten. Mit Vertriebsniederlassungen in Deutschland, den Vereinigten Staaten, Japan und Singapur erreichen die Produkte von ECOVACS fast 180 wichtige Märkte und versorgen weltweit über 38 Millionen Haushalte.

Als Beweis für diese Marktführerschaft hat ECOVACS ROBOTICS zehn Jahre in Folge (2015–2024) den ersten Platz im chinesischen Markt für Roboterstaubsauger nach Marktanteil belegt.

Weitere Informationen

Website: https://www.ecovacs.com/global

Facebook: https://www.facebook.com/ecovacs.global

X: https://x.com/ecovacsrobotics

Instagram: https://www.instagram.com/ecovacs_global/

YouTube: https://www.youtube.com/c/ecovacsrobotics

TikTok: https://www.tiktok.com/@ecovacs_global

[1] Doppelte Reinigungsleistung im reinen Moppbetrieb

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855255/01_X12.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2855253/Ecovacs_65s.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855254/image.jpg