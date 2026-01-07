ECOVACS présente son accélération vers la robotique de service couvrant l'ensemble des scénarios au CES 2026

LAS VEGAS, 7 janvier 2026 /PRNewswire/ -- ECOVACS ROBOTICS, leader mondial de la robotique domestique de service, présente ses dernières solutions robotiques multi-scénarios de nouvelle génération au CES 2026 de Las Vegas, notamment le tout nouveau DEEBOT T90 PRO OMNI, la gamme DEEBOT X12, ainsi que le nouveau robot lave-vitres WINBOT, le robot tondeuse à gazon GOAT, et plus encore. ECOVACS ROBOTICS présente également son premier robot nettoyeur de piscine, ULTRAMARINE, ainsi que sa dernière innovation exploitant l'intelligence incarnée.

Cette vitrine complète souligne le rôle d'ECOVACS dans l'évolution de la catégorie des robots aspirateurs d'une croissance rapide vers un stade plus mature, grâce à son expertise technologique à long terme et à sa compréhension approfondie des attentes des utilisateurs dans le monde entier. Plus important encore, cela témoigne du succès de l'entreprise dans l'accélération de l'application de ses technologies de base pour favoriser l'émergence d'un écosystème diversifié et complet de robotique de service, une approche qui a été largement reconnue à la fois par les consommateurs et par l'industrie. Elle annonce, en outre, un nouveau chapitre de l'intelligence incarnée dans le domaine de la robotique de service.

ECOVACS a également dévoilé sa nouvelle idée de marque, « ECOVACS, Created for Ease » (« ECOVACS, pensé pour faciliter la vie ») au CES 2026. David Cheng Qian, vice-président du groupe ECOVACS et PDG d'ECOVACS ROBOTICS, déclare que cette idée reflétait l'engagement d'ECOVACS à tirer parti de la robotique de service afin de soulager les utilisateurs des tâches ménagères courantes et de créer un monde de facilité. Plus qu'une idée de marque, « Created for Ease » incarne la responsabilité d'ECOVACS en tant que leader de l'industrie. Animé d'un esprit audacieux tourné vers l'innovation, ECOVACS résout systématiquement des problèmes complexes dans le but de faire avancer constamment la technologie et l'expérience utilisateur, permettant ainsi à chacun de profiter d'un mode de vie moderne plus simple.

« Créé pour simplifier le nettoyage intelligent, ECOVACS est l'un des premiers à introduire des robots dotés d'une intelligence incarnée, ce qui nous permet d'entrer dans la prochaine ère de notre évolution », avance David Cheng Qian. « Grâce à une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, nous continuons à renforcer notre leadership dans le domaine de la robotique de service en lançant de nouvelles catégories et en dévoilant des technologies révolutionnaires. Guidés par notre nouvelle vision de marque « Created for Ease », nous sommes déterminés à faire de notre mission « La robotique pour tous » une réalité, en façonnant un avenir meilleur où les robots simplifient la vie de chaque foyer, partout dans le monde. »

DEEBOT T90 PRO OMNI et la famille DEEBOT X12 : la prochaine évolution de la technologie OZMO ROLLER

Au CES de cette année, ECOVACS présente la dernière évolution de sa technologie de lavage autonettoyante instantanée et pionnière, OZMO ROLLER, et dévoile une nouvelle gamme de produits DEEBOT comprenant une série d'innovations de pointe.

La technologie de lavage automatique instantané OZMO ROLLER 3.0, complètement repensée, qui équipe les DEEBOT T90 PRO OMNI et la famille DEEBOT X12, permet d'améliorer considérablement les performances et l'efficacité du lavage grâce à un système des rouleaux perfectionné. Le nouveau rouleau de 26 cm est 50 % plus long que la génération précédente, ce qui lui permet de couvrir une plus grande surface de sol à chaque passage et de doubler l'efficacité du nettoyage[1]. Le nouveau système de lavage autonettoyant sous pression envoie de puissants jets sur le rouleau par le biais de 16 buses, permettant ainsi d'éliminer la saleté incrustée, d'obtenir un nettoyage impeccable et sans traces, et de prévenir efficacement la contamination secondaire. Depuis ses débuts sur le DEEBOT X8, la technologie OZMO ROLLER d'ECOVACS a redéfini les normes de nettoyage en profondeur et a été largement reconnue pour son innovation. À ce jour, les produits OZMO ROLLER d'ECOVACS ont cumulé plus de 1,6 million d'unités vendues dans le monde, représentant plus de 91 % des ventes totales dans la catégorie des robots aspirateurs avec système de lavage à rouleau autonome dans le monde entier.

Au-delà des améliorations apportées aux technologies existantes, ECOVACS introduit également une solution de nettoyage en profondeur plus puissante sur le DEEBOT X12 PRO OMNI et le DEEBOT X12 OmniCyclone, qui permet de s'attaquer efficacement aux taches les plus tenaces. Dotés d'un détecteur de taches à infrarouge et de deux buses à haute pression, le DEEBOT X12 PRO OMNI et le DEEBOT X12 OmniCyclone identifient la zone où se trouvent les taches tenaces et délivrent des jets d'eau croisés à haute pression, pénétrant dans les résidus séchés pour les décomposer avant le nettoyage à la serpillière. En outre, la gamme DEEBOT X12 est dotée de la technologie PowerBoost Charging Plus, qui augmente considérablement la puissance de la supercharge et optimise les performances de l'algorithme. Le DEEBOT peut ainsi nettoyer des surfaces allant jusqu'à 1 000 m² en un seul passage, sans interruption, offrant une expérience de nettoyage ininterrompue hautement efficace.

Grâce à de nombreuses innovations révolutionnaires apportées à sa gamme DEEBOT, ECOVACS continue d'affimer son leadership dans la catégorie des robots aspirateurs, où la marque s'est classée première en termes de parts de marché en Chine pendant 10 années consécutives, de 2015 à 2024, selon les données d'AVC.

Du nettoyage de vitres, de la tonte de pelouse et de l'entretien de piscines aux compagnons robotiques, ECOVACS inaugure une nouvelle ère de la robotique de service.

Depuis sa création, les innovations d'ECOVACS ont été fermement ancrées dans les besoins réels des utilisateurs, stimulant continuellement l'application de la robotique de service dans de multiples scénarios. De la présentation du premier robot lave-vitres au niveau mondial, WINBOT, à l'établissement d'une présence sur le marché des robots tondeuses et à l'introduction de son robot nettoyeur de piscine aujourd'hui, ECOVACS étend régulièrement ses technologies robotiques d'appareils à fonction unique à un écosystème diversifié et multi-scénario.

Au CES 2026, ECOVACS dévoile le tout nouveau robot nettoyeur de piscine ULTRAMARINE, ainsi qu'une série de produits améliorés pour l'entretien des pelouses et le nettoyage des vitres, qui renforcent encore sa position de leader de la robotique multi-catégories au service d'une gamme variée de scénarios domestiques.

ULTRAMARINE apporte les technologies robotiques matures d'ECOVACS, auxquelles des millions d'utilisateurs ont fait confiance dans le monde entier, dans la catégorie du nettoyage des piscines. Conçu pour simplifier l'entretien des piscines, il libère les utilisateurs du processus de nettoyage traditionnel, long et fastidieux, leur permettant ainsi de profiter pleinement d'une eau limpide et d'une relaxation totale dans leur piscine, un véritable « salon bleu ». Le lancement d'ULTRAMARINE ne marque pas seulement une expansion de la catégorie, mais représente également une nouvelle étape stratégique dans le passage d'ECOVACS de la robotique d'intérieur à la robotique d'extérieur, en poursuivant ses efforts pour remodeler l'habitat intelligent grâce à la technologie.

S'appuyant sur l'expertise pointue d'ECOVACS en matière de perception, de navigation et de nettoyage, ULTRAMARINE offre des capacités avancées de reconnaissance de l'environnement et de planification de la trajectoire, s'adaptant automatiquement aux conditions complexes et changeantes de la piscine. Ses systèmes de filtration et de durabilité à haute efficacité lui permettent de s'attaquer à tout, des débris fins aux taches tenaces, tout en assurant un fonctionnement fiable et durable à l'extérieur. Grâce à ULTRAMARINE, l'entretien de la piscine n'est plus une corvée, mais plutôt une extension naturelle d'un mode de vie intelligent dans les espaces aquatiques extérieurs.

Pour l'entretien des pelouses, ECOVACS porte la maintenance mains libres à un niveau supérieur avec les gammes de robots tondeuses intelligents, GOAT A et GOAT O. Avec le premier coupe-bordures TruEdge entièrement intégré de l'industrie, la nouvelle gamme combine la tonte et le coupe-bordures en un seul processus entièrement autonome, éliminant ainsi le besoin d'un suivi manuel. Alimentée par le système de navigation HoloScope 360 Dual-LiDAR, la gamme GOAT réduit le temps d'installation à moins d'une minute et offre une précision de navigation de deux centimètres, même en cas de faible luminosité ou de nuit.

ECOVACS continue également d'innover en matière de confort d'utilisation pour le nettoyage des vitres. Présenté au CES, le WINBOT W3 OMNI est une nouvelle station multifonctionnelle révolutionnaire dotée de la fonction novatrice Vortex Wash qui permet de nettoyer automatiquement le tampon d'essuyage, éliminant ainsi le contact direct avec l'eau sale et la manipulation manuelle des chiffons, afin de rapprocher le nettoyage des vitres d'une expérience entièrement automatisée. Selon AVC, l'entreprise s'est classée au premier rang en termes de parts de marché sur le marché chinois des robots lave-vitres pendant cinq années consécutives, ce qui souligne le succès continu d'ECOVACS à gagner la confiance des utilisateurs grâce à ses offres de produits de qualité supérieure.

ECOVACS dévoile également son premier robot compagnon LilMilo au CES, marquant ainsi une nouvelle étape stratégique dans l'intelligence incarnée. Combinant une perception multisensorielle et un comportement expressif proche de celui d'un animal de compagnie, LilMilo introduit une nouvelle forme de compagnonnage numérique ancrée dans la chaleur et l'intelligence interactive.

Toutes les innovations d'ECOVACS sont soutenues par sa chaîne d'approvisionnement bien établie et verticalement intégrée, ainsi que par des technologies développées indépendamment, couvrant les batteries, l'IA, les moteurs, les composants de transmission, etc. L'année dernière, ECOVACS a accéléré son application de l'intelligence incarnée en investissant dans des entreprises spécialisées dans des technologies clés. En 2024, l'investissement total en R&D d'ECOVACS a atteint 126 millions de dollars, soit une augmentation de 7,3 % en glissement annuel, tandis que son investissement cumulé en R&D depuis 2018 dépasse 638 millions de dollars.

Aujourd'hui, présent dans près de 180 marchés mondiaux, ECOVACS ROBOTICS dessert plus de 38 millions de foyers. Fidèle à sa mission de « La robotique pour tous », ECOVACS s'engage à repousser les limites de l'innovation en matière de robotique afin de créer une vie plus intelligente et plus facile pour les personnes du monde entier.

ECOVACS présente le DEEBOT T90 PRO OMNI, la gamme DEEBOT X12 et ses derniers produits, DEEBOT, ULTRAMARINE, GOAT et WINBOT, au CES 2026 à Las Vegas, du 6 au 9 janvier. Visitez ECOVACS à l'Expo Vénitienne, niveau 2, Bellini 2103, 2104.

À propos de ECOVACS ROBOTICS :

Fondé en 2006, ECOVACS ROBOTICS est un leader mondial dans le domaine de la robotique domestique de servicee, et offre un portefeuille diversifié de produits comprenant des robots aspirateurs et des robots lave-vitres. Avec son expansion dans les robots tondeuses, les robots nettoyeurs commerciaux, les robots nettoyeurs de piscine et les robots compagnons, ECOVACS a consolidé sa position de leader multi-catégories dans le domaine de la robotique domestique de service.

Guidé par sa mission « La robotique pour tous », ECOVACS continue de faire progresser la technologie et d'améliorer l'expérience utilisateur afin de rendre la vie plus intelligente et plus élégante pour les consommateurs du monde entier. Avec des filiales de vente établies en Allemagne, aux États-Unis, au Japon et à Singapour, les produits ECOVACS sont présents sur près de 180 marchés importants et desservent plus de 38 millions de foyers dans le monde.

Témoignage de ce leadership sur le marché, ECOVACS ROBOTICS s'est classé premier sur le marché chinois des robots aspirateurs en termes de parts pendant dix années consécutives (2015-2024).

