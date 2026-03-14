A Eightco (NASDAQ: ORBS) obtém US$ 125 milhões em investimentos institucionais liderados pela Bitmine (NYSE: BMNR), pela ARK Invest, de Cathie Wood, e pela Payward para expandir-se para a tecnologia de última geração

A ORBS realiza investimentos estratégicos em empresas que definem seus setores, incluindo a OpenAI e a Beast Industries

Tom Lee, presidente da Bitmine (NYSE: BMNR), passa a integrar o conselho de administração para apoiar a estratégia de investimento de longo prazo da ORBS

A ARK Invest passa a ser parceira da ORBS, prestando consultoria estratégica e fornecendo informações sobre o mercado privado; compromete-se a investir US$ 25 milhões na ORBS

Brett Winton, diretor de futurologia da ARK Invest, passará a integrar o Conselho da ORBS na qualidade de consultor

A Payward, empresa controladora da plataforma global de criptomoedas Kraken, investe US$ 25 milhões na ORBS

A empresa recebe apoio de um grupo de investidores estratégicos e institucionais, incluindo: Bitmine Immersion Technologies (BMNR), MOZAYYX, ARK Invest, Payward, World Foundation, Coinfund, Discovery Capital Management, FalconX, Pantera, GSR e outros

EASTON, Pensilvânia, 14 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("ORBS" ou a "Empresa") anunciou hoje novos compromissos de financiamento no valor de US$ 125 milhões, liderados por um investimento de US$ 75 milhões da Bitmine (NYSE: BMNR), com um compromisso de pelo menos US$ 25 milhões da ARK Invest. A Payward, empresa controladora da plataforma global de criptomoedas Kraken, também investiu US$ 25 milhões na ORBS. O capital apoia a expansão da ORBS no investimento em tecnologias que moldam a próxima geração de inteligência artificial, infraestrutura de blockchain e plataformas digitais globais de consumo.

A ORBS também anunciou a conclusão de seus investimentos estratégicos iniciais de US$ 50 milhões na OpenAI e US$ 25 milhões no MrBeast e na Beast Industries. Esses investimentos posicionam a ORBS como um centro essencial para tecnologias de IA de ponta e criação de conteúdo, expandindo seu portfólio para incluir participações acionárias em inovadores líderes mundiais. A empresa continua a apostar na Worldcoin, cofundada por Sam Altman, e no Ethereum, por acreditar no protocolo ERC-20 a longo prazo.

A empresa escolheu Tom Lee, presidente da Bitmine, para integrar o Conselho de Administração da ORBS. Brett Winton, diretor de futurologia da ARK Invest, atuará como consultor do Conselho de Administração da ORBS. Dan Ives deixará o cargo de presidente da ORBS.

"A Bitmine investiu na ORBS porque acreditamos que essa empresa está no centro de algumas das necessidades e desenvolvimentos futuros mais importantes para a IA", afirmou Tom Lee, presidente da Bitmine e recém-nomeado diretor independente da ORBS. "Para mim, existe uma sinergia enorme entre o Proof of Human (Worldcoin), os modelos fundamentais da OpenAI e a parceria com o maior criador de conteúdo do mundo, o MrBeast. E a equipe de investimentos da ARK, conhecida por seu trabalho pioneiro na identificação de oportunidades em crescimento exponencial, está estimulando ainda mais a sinergia e a inovação nesta empresa."

O World foi criado para resolver a questão crucial de distinguir entre seres humanos reais e bots na era da IA. Acerca da criação do World, Sam Altman observou: "Precisávamos encontrar uma forma de identificar e autenticar seres humanos na era da IA Geral. Precisávamos de uma maneira de distinguir o conteúdo criado por um ser humano daquele criado por uma IA. Buscávamos uma maneira de garantir que os seres humanos continuassem sendo especiais e ocupassem um lugar central num mundo em que a internet estaria repleta de conteúdo gerado por IA. Queríamos encontrar uma maneira de definir de que forma distribuiríamos o acesso a esses sistemas."

"A ORBS está lançando uma iniciativa única na interseção entre IA, blockchain e plataformas voltadas para criadores", afirmou Cathie Wood, fundadora, CEO e diretora de investimentos da ARK Invest. "Na ARK Invest, nos concentramos em tecnologias capazes de transformar a economia global. Estamos entusiasmados com nossa parceria com a ORBS no apoio à sua estratégia, uma vez que essas tecnologias deverão se expandir ao longo da próxima década."

"As revoluções tecnológicas tendem a seguir uma dinâmica de lei de potência: um pequeno número de plataformas concentra uma parcela desproporcional do valor. A ORBS está se colocando na interseção de três redes que se complementam: IA, infraestrutura de criptografia e distribuição digital global", afirmou Arjun Sethi, co-CEO da Kraken e da Payward. "O capital investido nessa convergência tem o potencial de crescer de forma não linear, e estamos entusiasmados em apoiar uma estratégia concebida para aproveitar essa assimetria."

SOBRE A EIGHTCO HOLDINGS INC.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) está ampliando sua estratégia para adquirir participações no OpenAI, um dos principais modelos de IA, e no MrBeast e na Beast Industries, criadores de conteúdo de destaque. Valendo-se de investimentos estratégicos e parcerias, a ORBS trabalha na interseção entre infraestrutura de blockchain, inteligência artificial e plataformas de consumo de última geração. A empresa está empenhada em criar valor a longo prazo para os acionistas, alocando recursos financeiros em soluções tecnológicas transformadoras que definirão o futuro da humanidade.

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SOBRE A BITMINE

A Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A empresa está empregando seu capital excedente para se tornar a empresa líder mundial em tesouraria Ethereum, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançará a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, no primeiro trimestre de 2026.

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SOBRE A BEAST INDUSTRIES

A Beast Industries é uma empresa multifacetada de entretenimento, produtos de consumo e bens de consumo embalados, fundada e liderada pelo criador de conteúdo do YouTube, empresário e filantropo Jimmy Donaldson, mais conhecido como MrBeast. Uma potência global do entretenimento, MrBeast é o canal do YouTube com mais inscritos do mundo, com mais de 450 milhões de inscritos e mais de 5 bilhões de visualizações mensais em todos os canais. Reconhecido como o criador número 1 na lista Top Creators da Forbes (2023) e presente nas listas TIME 100 e TIME100 Climate inaugural, Donaldson transformou a Beast Industries em uma plataforma que abrange conteúdo inovador, formatos de competição que quebram recordes e alguns dos lançamentos de bens de consumo embalados (CPG) de crescimento mais rápido da história, incluindo a marca de snacks Feastables. A empresa também gera um grande impacto social por meio de iniciativas como #TeamTrees, #TeamSeas, #TeamWater e Beast Philanthropy, uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) que forneceu mais de 20 milhões de refeições gratuitas e financiou projetos de infraestrutura essenciais em todo o mundo. Em sua essência, a Beast Industries combina entretenimento, inovação e propósito para criar propriedades intelectuais com forte impacto cultural, produtos líderes de mercado e mudanças duradouras.

SOBRE A PAYWARD

A Payward, Inc. é uma plataforma de infraestrutura financeira unificada que sustenta uma família de produtos destinados a promover um sistema financeiro aberto e global. Desenvolvida sob uma única arquitetura compartilhada, a Payward permite que os clientes mantenham, negociem, ganhem, paguem e invistam em diversas classes de ativos sem atritos nem fragmentação.

Em essência, a Payward fornece a infraestrutura necessária para o funcionamento da Kraken e um conjunto crescente de produtos desenvolvidos especificamente para esse fim, incluindo o NinjaTrader, o Breakout, o xStocks e o CF Benchmarks.

A Payward separa a infraestrutura da apresentação do produto. Cada produto é projetado para um segmento específico de clientes, um regime regulatório e um caso de uso, embora operem com base na mesma estrutura global:

Um pool de liquidez global

Um mecanismo unificado de risco e margem

Um sistema de garantias e liquidação

Uma estrutura única de conformidade e licenciamento

Essa arquitetura compartilhada permite que a Payward cresça de forma eficiente, lance novos produtos com baixo custo marginal e atenda a diversos mercados globais, mantendo uma gestão de riscos consistente, integridade regulatória e resiliência operacional.

Para obter mais informações sobre a Payward, acesse www.payward.com.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanecer", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes destinam-se a identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. As declarações prospectivas se baseiam nas crenças e premissas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas e não são garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de vários fatores, incluindo, entre outros: a incapacidade da Empresa de orientar a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não seja acionista controladora; o risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou, de outra forma, atrasem a alocação de capital; incapacidade de levantar capital adequado para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentação que impactem negativamente os ativos digitais ou a adoção de inteligência artificial; e mudanças nas posições do público e do governo em relação aos ativos digitais ou aos setores relacionados à inteligência artificial. Dados esses riscos e incertezas, você é advertido a não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2025 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são da data do comunicado, e a Eightco não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações ou anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões de quaisquer dessas declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2766918/eight_holdings_LOGO.jpg

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)